Intel předvedl procesor Meteor Lake: 22 vláken, 16 jader a VPU, na níž běží Stable Diffusion

Veletrh Computex přinesl představení novinek i u Intelu. Byť to není odhalení úplně nové a současně na tuto novinku ještě budeme chvíli čekat. Byl naživo prezentován procesor Meteor Lake, první CPU Intelu vyráběné jeho 4nm procesem (ale paradoxně také první procesor Intel Core používající technologií TSMC) a využívající pokročilé 3D čiplety. Intel ukázal mobilní verzi pro notebooky, protože se zdá, že desktopová nebude.

Intel předvedl na Computexu prototyp či referenční platformu notebooku s procesorem Meteor Lake Lake. Ukázal na něm demo AI aplikace, což je zřejmě něco, co bude firma u Meteor Lake zvlášť akcentovat, možná i víc než výkon a schopnosti ostatních součástí tohoto procesoru (je pravda, že na AI se odvolává i AMD u mobilních Ryzenů 7000).

Co o sobě prozradil procesor Meteor Lake-P

Procesor je zajímavý, má totiž mít 16 jader, avšak kuriózní počet 22 vláken. Z toho vychází, že musí jít o šest velkých jader P-Core a celkem 10 E-Core. Takovouto konfiguraci jsme dosud od Intelu neviděli. Stojí za tím nejspíš to, že v základu má procesor konfiguraci 6+8 s 20 vlákny, což už Intel používá. K tomu jsou ale navíc dvě jádra E-Core, která stojí stranou ostatních a zřejmě jsou integrovaná v SoC čipletu, kde budou mít za cíl šetřit elektrickou energii během nízkých zátěží a nečinnosti. Toto je jedna z mnoha zajímavostí, která se u Meteor Lake chystá.

Procesor má podle dema základní frekvenci jader P-Core 3,1 GHz, v nečinnosti se ale podtaktuje až na 400 MHz pro lepší efektivitu. Maximální boost bohužel nebyl nikde odpozorován. Jde však o ES, nikoliv o sériový procesor, takže ve finále stejně frekvence mohou být jiné (vyšší).

Zajímavá je informace o L3 cache, která má 24 MB, což indikuje osm 3MB bloků – šest bude příslušet každému P-Core, další dva bloky zřejmě patří k osmi E-Core, která se nacházejí v CPU čipletu (E-Core jsou sdružena ve dvou čtyřjádrových klastrech s vlastním blokem L3 cache). Dvě nízkospotřebová „LP“ jádra E-Core v SoC čipletu podle tohoto buď nebudou klienty na hlavní prstencové sběrnici, nebo alespoň nemají vlastní blok L3 cache – pokud při jejich běhu bude možné zbytek sběrnice vypnout, mohlo by to vést k dalším úsporám energie.

Tak Manager Windows u procesoru detekuje celkem 18MB L2 cache, což také může ilustrovat rozvržení jader. Jádra P-Core mají zřejmě 2MB L2 cache jako v procesorech Raptor Lake. Zbývá šest megabajtů, takže oba klastry E-Core v CPU čipletu mají patrně po 2 MB sdílené L2 cache jako u Alder Lake (zatímco Raptor Lake používá u E-Core 4MB L2). A také dvě LP E-Core v SoC čipletu budou mít dohromady svou sdílenou 2MB L2 cache.

VPU a akcelerace AI na procesorech Intel Meteor Lake Autor: Intel

VPU s technologií Movidius?

Intel nyní na tomto procesoru představoval zvlášť jeho AI akcelerátor, kterému říká VPU (Versatile Processing Unit). Tato jednotka se nachází v SoC čipletu a má umožňovat běh neuronových sítí (inferenci) s velmi nízkou spotřebou. Na rozdíl od akcelerace na GPU nebo CPU by takovéto aplikace neměly příliš zkracovat výdrž notebooku na baterie a mohly by tedy běžet poměrně často, ne-li kontinuálně. AI výkon VPU ale asi bude nižší, než pokud by se plně zapojilo GPU procesoru – to tedy bude používáno pro náročnější AI aplikace.

Demo, které bylo ukázáno, využívalo právě tuto jednotku. Intel na ní spustil AI model Stable Diffusion generující obrazy, a to skrze plugin pro open-source editor GIMP. Plugin používal akceleraci na jednotce VPU zprostředkovou přes softwarové API OpenVINO, které už Intel použil i pro jiné akcelerační technologie (například instrukce DLBoost/VNNI). Po Stable Diffusion také byl použitý AI upscaler („Super Resolution“), oba tyto pluginy jsou zřejmě přímo od Intelu. Toto demo lze vidět třeba zde na videu webu HardwareLuxx:

Podporu VPU bude mít i systém Windows, kde ji využijí filtry Microsoft Studio Effects. Používat se bude dát také přes rozhraní DirectML (dříve WinML) a přes framework ONNX-RT od Intelu.

Generování obrázku pomocí Stable Diffusion pluginu pro GIMP od Intelu Autor: Intel

Intel prý také prozradil, že jednotka VPU je založená na akvizici – má používat architekturu původně pocházející z produktů Movidius (v Meteor Lake je její třetí generace), u kterých se už skoro zdálo, že zapadnou a Intel tuto technologii opustí – nebo o nich aspoň nebylo moc slyšet. Intel koupil také ambicióznější firmy Nervana a Habana vyvíjející výkonné AI akcelerátory, ale Nervanu pohřbil už před třemi lety a momentálně to vypadá bledě i s Habanou.

Intel sdělil, že už neplánuje v budoucnu další samostatné akcelerátory Gaudi s architekturou Habana, ale chce tyto produkty údajně nějak rozpustit do roadmapy GPU, což ale může být jen hezčí označení pro jejich zrušení a portování případných aplikací a API na architekturu GPU Xe. Movidius byl z těchto akvizicí nenápadnější, šlo o malé čipy pro akceleraci strojového vidění označené také VPU (ale tehdy to znamenalo Vision Processing Unit) Ale paradoxně nakonec může mít největší užitek a největší budoucnost v produktech Intelu.

Zdroje: VideoCardz, AnandTech