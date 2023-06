Plán vydání nových procesorů Intel: říjen a listopad, nová generace Arrow Lake na konci roku 2024

Intel před nedávnem nepřímo naznačil plán vydání nových desktopových procesorů, protože firma oznámila akci Intel InnovatiON, kde v předchozích letech odhalila 12. a 13. generaci desktopových procesorů Core (Alder Lake, Raptor Lake pro socket 1700). Nicméně přímo na této akci přijde asi ještě jen papírové uvedení a reálně CPU vyjdou později. Kdy to zhruba bude, teď říkají neoficiální zprávy od čínských „leakerů“.

Na Bilibili se ozval osvědčený uživatel s přezdívkou ECSM_Official s informacemi o tom, kdy se Intel chystá vydat několik připravovaných rodin procesorů pro desktop, pracovní stanice a notebooky.

Nejprve budou na řadě nové desktopové procesory, což má být refresh dnešních čipů Raptor Lake. Podle některých indicií vyjde jako „Core 14. generace“, tedy například Core i9–14900K (pokud by ještě bylo použito staré značení před rebrandingem, který s „íčky“ zatočí). Půjde tedy stále o procesory pro desky se socketem LGA 1700, které by se neměly moc lišit od těch dnešních Core 13. generace.

Změní se asi hlavně frekvence a možná TDP. Maximem pořád bude 8 + 16 jader / 32 vláken, což je dáno tím, jaké čipy jsou k dispozici. Ale nižší modely mohou v rámci tohoto maxima mít více jader než dříve. Například by se prý mohla objevit varianta Core i7 s 8 velkými a 12 malými jádry (28 vláken).

Letos nejen 125W, ale i 65W modely

Intel nejprve vydá modely pro nadšence patřící do řady K s odemčeným násobičem (tedy asi 14900K, 14700K, 14600K a případně model KF bez grafiky). Ty mají vyjít v říjnu (októbri) letošního roku.

Zajímavý je následující detail. Intel prakticky hned potom vydá i 65W modely se zamčeným násobičem (modely jako i9–14900, i7–14700, případně asi zase modely F bez grafiky). Tyto mainstreamové procesory obvykle Intel vydával až po delším čase v následujícím roce (u Raptor Lake to bylo letos v lednu). U refreshe Raptor Lake to má být jiné a tyto procesory – nebo alespoň jejich část – mají vyjít už listopadu až prosinci stále v roce 2023.

Pokud ještě zůstaneme u „dnešní generace“, podle ECSM_Officiala chystá Intel také refresh procesorů Sapphire Rapids v segmentu pracovních stanic a highendového desktopu – tedy dnešních Xeonů W-2400 W-3400 na platformě W790. Ta dostane nějaké nové modely označené jako Sapphire Rapids Refresh, které by asi opět byly založené na stejném křemíku, ale lišily by se v parametrech typu frekvence. Tento refresh by měl vyjít někdy začátkem roku 2024. Intel v serverech chystá také nové procesory Emerald Rapids, takže by člověk čekal, že by na platformu W790 mohly jako nová generace (W-2500, W-3500) přijít ty. Ale je možné, že budou určené jen čistě pro servery a do segmentů WS a HEDT nepřijdou.

Nová generace: Meteor Lake, Arrow Lake v desktopu

Procesory nové generace jsou pro desktop zatím vzdálenější budoucnost. ECSM_Official se přidává ke zdrojům, podle nichž byly kompletně zrušené 4nm desktopové procesory Meteor Lake-S. Tato generace bude letos vydána jen pro notebooky, a to ve čtvrtém kvartálu roku (tedy říjnu až prosinci, pravděpodobně bude předběžně oznámená už na InnovatiON).

Má jít o výkonnější modely Meteor Lake-H, tedy asi se 45W TDP (poznámka: předpokládáme, že TDP budou stejná jako v minulých generacích, ale zpráva o nich pro žádné z těchto procesorů nehovoří, takže zatím nejsou potvrzená). Počet jader by snad měl být 6 P-Core + 8 E-Core (a dvě úsporná E-Core v SoC čipletu). Termín pro úspornější variantu U uvedený není.

Nové technologie pro desktop o rok později

ECSM_Official dále uvádí, kdy by měl vyjít následník zrušené desktopové generace Meteor Lake. Má to být Arrow Lake, což bude generace zase s novou architekturou a zřejmě také zvýšeným počtem jader, u které se mluví o použití 2nm výrobního procesu (Intel 20A). Nicméně to se možná týká jen mobilních verzí pro notebooky, zatímco desktopová verze může používat jinou technologii, mluví se o 3nm procesu TSMC. Arrow Lake bude také čipletový procesor (asi i v desktopu), takže různé jeho části budou používat odlišné technologie, které mohou být dílem z Intelu, dílem od TSMC. Arrow Lake bude používat nový socket LGA 1851, a bude tedy potřebovat nové desky. S těmito procesory by se tedy opožděně dostaly novinky, které v noteboocích přinese Meteor Lake, i do desktopu. A s tím také i značka Core Ultra, počítáme…

Tyto procesory mají vyjít v desktopové variantě Arrow Lake-S buď v Q4 2024 (říjen–prosinec), nebo v Q1 2025 (leden až březen). Tedy zhruba rok po tom, co tu mělo být desktopové Meteor Lake, což dokládá, že už jde o následující generaci, která původně měla být až druhou na platformě LGA 1851.

