Audiofilská či HiFi klávesnice: FiiO nabízí mechanický model, který má vlastní DAC a zesilovač

Značku FiiO asi budete znát jako výrobce externích (a často) i mobilních DAC, tedy samostatných převodníků audia používaných pro dosažení lepší kvality hudební reprodukce. Firma se ale pustila i do mechanických herních klávesnic a v nepřeberném množství různých značek se odlišuje právě takto a nabízí „audiofilskou klávesnici“ (jak se v médiích objevilo). Nejde přitom ovšem třeba o řešení hluku spínačů, ale o integraci audiokomponent.

Onen přívlastek „audiofilská“ se objevil v článku Tom's Hardware, nicméně asi je třeba říct, že čínská firma FiiO nepatří úplně do audiohighendu s extrémními cenami a nebavíme se o „audiofilském produktu“ patřícím do šílených kategorií atomových hodin pro časování signálu nebo věcí, jako jsou zázračné podstavce a krystaly na kabely, zlaté HDMI šňůry a tak podobně.

FiiO pod svojí značkou Jade Audio přišlo s mechanickou klávesnicí KB3, která je nabízená v drátové a bezdrátové verzi, a ona drátová verze s připojením přes USB je nabízená ve speciální verzi „KB3 HiFi Audio Mechanical Keyboard“. V jádru jde o to, že v klávesnici je integrován pár DAC (D/A převodníků) a operačních zesilovačů, takže zastane roli externího DAC pro připojení (asi zejména) sluchátek.





FiiO KB3 HiFi Audio Mechanical Keyboard Autor: Jade Audio

Jako součástky jsou použité převodníky Cirrus Logic CS43131 a operační zesilovače SGMicro SGM8262 s nízkou úrovní šumu. Komunikace s počítačem přes USB je řešená pomocí čipu Savitech SA9312L. Je podporován 32bitový zvuk s frekvencí vzorkování až 384 kHz a formát DSD256. Zvuk na sluchátka je pak z klávesnice vyvedený na 3,5mm jack (single-ended) a 4,4mm jack (symetrický/balanced). Do sluchátek poskytuje zabudovaný zesilovač až 550 mW výkonu.

FiiO KB3 HiFi Audio Mechanical Keyboard Autor: Jade Audio

Toto osazení by snad mělo odpovídat sluchátkovému zesilovači FiiO KA13, takže by se snad dala očekávat obdobná kvalita. Nadšenci ale asi budou namítat, že zabudování do dalšího zařízení může přinášet riziko zvýšeného rušení, které teoreticky může zvuk zkreslit nebo do něj přimíchávat šum a pazvuky navíc kvůli provozu klávesnice, podobně jako někdy můžete slyšet různé ruchy a přeslechy při použití analogových výstupů základní desky (nebo špatně zpracovaného čelního panelu skříně).

To je asi hlavní možná výtka proti pořízení tohoto komba. Samotný zesilovač FiiO KA13 má stát zhruba 80 $, zatímco klávesnice KB3 v této HiFi verzi 130 $, nicméně zase přijdete o možnost klávesnici vyměnit a zesilovač si nechat. Smysluplné to asi naopak může být pro uživatele notebooků, kteří mohou takto připojit jen jedno zařízení a kabel místo dvou (nicméně pro notebookové používání je zase na pováženou váha – 1060 gramů). Je to tedy výbava podobná integrovanému rozbočovači USB (ale o dost dražší), který je v klávesnici také.

FiiO KB3 HiFi Audio Mechanical Keyboard Autor: Jade Audio

Samotná klávesnice má 75% velikost a „tenkeyless“ rozložení bez numerického bloku s pláštěm z horčíkovo-hliníkové slitiny. Založená je na žlutých spínačích Gateron G Pro 3.0 s celkovým rozsahem pohybu 4 mm a výdrží údajně až 100 milionů sepnutí. Překryté jsou průhlednými tlačítky (klávesnice má i RGB podsvícení), která jsou ale vyměnitelná, takže si člověk může klávesnici upravit. I všechny spínače jsou vyměnitelné (a možný je i hotswap). Kolem tlačítek je pak vrstva IXPE a pod nimi silikonová podložka absorbující rázy při vašem datlování (a vznikající hluk).

FiiO KB3 HiFi Audio Mechanical Keyboard Autor: Jade Audio

Použitý je VIA firmware a podporovány jsou oficiálně operační systémy Windows a macOS. Audiozaměření klávesnice je pak ještě doplněno přítomností točítka, které je možné použít k plynulému nastavení hlasitosti.

FiiO KB3 HiFi Audio Mechanical Keyboard Autor: Jade Audio

FiiO, respektive jeho retailová firma Jade Audio prodávají tuto klávesnici momentálně na AliExpressu. Vzhledem k tomu, že se u nás prodávají běžnými kanály zesilovače a další zboží tohoto výrobce, by se ale možná mohla dostat i do našich e-shopů. Vedle kompletní HiFi verze se dá koupit také holá verze bez kloboučků tlačítek a spínačů (pokud si chcete udělat vlastní osazení). Bezdrátová verze KB3, která je také v nabídce, však nemá zabudovaný zesilovač a ono HiFi se jí netýká.

Zdroje: Jade Audio, Tom's Hardware