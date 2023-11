Integrovaná grafika Meteor Lake poráží nejlepší iGPU AMD v Ryzenech 7040, je blízko Arc A380

Procesory Meteor Lake trošku připomínají vydání první reálné generace 10nm procesorů Intelu (Ice Lake) před čtyřmi roky. Sice by měly mít dobrou energetickou efektivitu, ale kvůli 4nm technologii klesly jejich takty, takže výkon CPU se moc neposune (ani jader moc nepřibylo). Ale je jedna oblast, kde by Meteor Lake mohlo být silné – v integrovaném GPU. To se dotáhlo a mohlo by dokonce překonávat RDNA 3 grafiku v mobilních Ryzenech.

Web VideoCardz upozornil, že se benchmark grafiky procesoru Meteor Lake objevil v databázi testu Geekbench. V tom někdo prohnal procesor Core Ultra 7 155H, což není úplně nejvýkonnější Meteor Lake z hlediska CPU (má 6+8+2 jádra / 22 vláken a maximální boost 4,8 GHz). Podle Geekbench ale procesor má iGPU v plné konfiguraci s 8 Xe Core (128 Vector Enginů neboli EU), což dává 1024 shaderů. Tudíž by mohlo reprezentovat top výkon Meteor Lake, nebo skoro top, pokud mají vyšší modely procesoru také o něco vyšší takt GPU.

GPU zřejmě ponese označení Arc a podle Geekbench má v tomto procesoru maximální frekvenci 2,25 GHz, což by nebylo vůbec špatné na mobilní model; GPU mělo k dispozici 16 GB paměti (testovaný notebook Asus Zenbook 14 UX3405MA měl 32 GB RAM). Má jít o architekturu Xe LPG odvozenou od samostatných grafik Arc Alchemist, takže konfigurace je dost podobná nejmenšímu samostatnému GPU (ACM-G11 s 1024 shadery) Intelu v plné konfiguraci, tedy například desktopové grafice Arc A380. Až na použité paměti samozřejmě, zde je použita sdílená paměť DDR5, LPDDR5 či LPDDR5X ze 128bitového řadiče CPU.

Intel Core Ultra 7 155H v notebooku Asus Zenbook 14 UX3405MA Autor: Geekbench browser

Na rozdíl od samostatné verze by Xe LPG asi neměla mít jednotky XMX pro akceleraci AI (Meteor Lake má vlastní akcelerátor), ale má zachovány raytracingové jednotky RTU. Mohou se asi ale lišit počty jednotek ROP či kapacita L2 cache jádra GPU.

Lepší než Radeon 780M?

Co na tento únik upozornilo, je naměřený výkon. Aplikace Geekbench 6.2.1 (verze pro Windows) přisoudila iGPU celkem 33 948 bodů, což je blízko výkonu oné desktopové karty Arc A380 (která má 75W TDP). Pro tu VideoCardz uvádí výkon 37 105 bodů, mobilní integrovaná verze se tedy dostala na víc jak 90 % její rychlosti. Zejména by ale tímto byl překonán Radeon 780M, což je integrované GPU nyní nejnovějších mobilních „APU“ Ryzenů od AMD – v modelu Ryzen 9 7940HS dosahuje 31 921 bodů, takže by podle toho byla o 6 % pomalejší.

Výkon integrované grafiky Arc v procesoru Intel Core Ultra 7 155H v notebooku Asus Zenbook 14 UX3405MA Autor: Geekbench browser

Tyto 4nm procesory Ryzen (tzv. APU Phoenix) se začaly objevovat na trhu v Q2 2023 a jsou dosud tím nejlepším, co AMD může v noteboocích nabídnout, takže vedení Intelu by bylo signifikantní. AMD chystá novou generaci Ryzen 8000 s čipy „Strix Point“ a „Sarlak“, které budou mít také silnější integrované grafiky a vedení by si mohly vzít zpět. Ale jejich vydání bude asi spíš až kolem poloviny roku 2024 nebo dokonce v jeho druhé polovině, takže Meteor Lake by mělo příležitost po řadu měsíců.

iGPU Arc v procesoru Intel Core Ultra 7 155H v notebooku Asus Zenbook 14 UX3405MA. Konfigurace má 1024 shaderů Autor: Geekbench browser

Na druhou stranu je ale třeba pamatovat na to, že Geekbench je výpočetní OpenCL benchmark, který nemusí korespondovat s typickým výkonem ve hrách. Může se teoreticky stát, že Phoenix je v OpenCL kódu této aplikace sice o oněch 6 % pomalejší, ale při měření ve hrách by se zjistilo, že architektura RDNA 3 je lepší ve hrách a bude to plichta nebo dokonce prvenství pro Radeon 780M. To nám ukáží recenze po vydání Meteor Lake, které má nastat v prosinci (15. 12.). Na finální verdikt si tedy počkejme ještě ty tři týdny (pravda, úplně finální také být nemusí, protože výkon může Intel později zlepšovat novými ovladači).

Při pohledu na takto nadějné výsledky 1024shaderové grafiky je škoda, že Intelu nevyšel původní plán, který počítal dokonce s integrovanou grafikou opatřenou až 1536 shadery (192 EU / 12 Xe Core), která by mohla výkon posunout ještě dál. Z jakého důvodu byla zrušena, nevíme. Možná, že by se „nevešla“ do zvažovaného TDP, byla by příliš drahá na výrobu, nebo by takto velké GPU možná vyžadovalo zvětšení celého poudzra a base tile procesoru Meteor Lake a Intel se rozhodl, že to za to nestojí.

