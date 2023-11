Asus vydává grafiku GeForce RTX 4060 Ti Dual SSD se slotem M.2. Podporuje PCIe 5.0 i risery

Některá GPU v současných herních grafikách nepoužívají plnou kapacitu slotu PCI Express ×16, ale jen osm linek. Týká se to karet jako Radeon RX 7600 a také GeForce RTX 4060 a 4060 Ti. Asus nedávno přišel s nápadem, jak využít linky navíc, které s takovou kartou na většině základních desek zůstávají ležet ladem, a vyrobil grafiku, která neaktivní linky zužitkovává pro připojení SSD a poskytuje další slot M.2 navíc.

O tomto nápadu jsme tu měli informaci už před časem, kdy Asus kartu předváděl na videu ještě zřejmě ve stádiu prototypu. Nakonec tento koncept opravdu jde na trh (PCB bylo ale od prototypu vylepšeno, například se zkrátila dráha signálu do slotu M.2) a toto unikátní provedení jde na trh v podobě grafiky Asus Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD 8GB GDDR6 (a jejího sesterského modelu s přívlastkem OC Edition, který má o něco navýšenou frekvenci GPU).

Tato karta je založená na designu (respektive chladiči) již existující grafiky GeForce RTX 4060 Ti Dual s dvěma axiálními ventilátory a chladičem o tloušťce 2,5 slotu, přičemž napájení je klasickým univerzálním osmipinem. Chladící schopnost tohoto provedení by patrně neměla být příliš pozměněná.

Proti standardnímu modelu je ale přítomný slot M.2, který je napojen na druhých osm linek, které karta GeForce RTX 4060 Ti normálně nevyužívá (slot z nich konzumuje čtyři). Slot je umístěn v PCB karty, ne však na jeho desce, ale v prostoru volného výřezu v tištěném spoji. To by mělo jednak omezit vedení tepla z desky do modulu SSD – PCB grafiky se totiž od GPU a jeho VRM dost zahřívá.





Zároveň touto dírou je SSD přilepeno na pasiv grafiky a může do něj odvádět své teplo připravenou teplovodivou vložkou. Z druhé strany se pak SSD dá přiklopit krytem, který se našroubuje na backplate grafiky.

Podle Asusu lze osazením do grafiky dosáhnout až o 40 % lepší teploty než ve slotu na desce, ale to je možná porovnáváno s nějakým slotem se špatnými chladícími podmínkami (absence pasivu a airflow nebo umístění pod slotem pro grafiku, kde působí teplo z GPU).

U Intelu jen pro desky se zetkovým čipsetem

Na deskách, kde se nedostává volných slotů M.2, může tato grafika zastoupit další adaptér pro M.2 SSD do slotu PCI Express (který třeba na Mini-ITX deskách ani nemůžete použít). Připojení SSD je přímo na linky z CPU. Nevýhoda je, že je potřeba, aby platforma podporovala bifurkaci slotu na ×8/×8 nebo ×8/×4/×4 linek (toto je někdy nutné ručně povolit v nastaveních UEFI).

Podle seznamu podporovaných desek to je možné i na levnějších deskách s čipsety AMD A620, A520, B650, B550 a B450 mimo X470/X570/X670. Ale pozor, na platformě Intelu jste omezeni jen na desky s čipsety řady Z690 / Z790 a tak podobně (a pak také méně časné H670 / H770, Q670, W680, W790), neboť levnější čipsety Intelu bifurkaci nepodporují.

PCIe 5.0 SSD pro desky, které je nepodporují

Nicméně mimo tuto nevýhodu je tu u výhoda. Asus přímo potvrzuje, že pokud kartu osadíte do slotu PCIe 5.0 ×16, pak i slot M.2 na této grafice podporuje rychlost PCIe 5.0 ×4. A to přesto, že grafika GeForce RTX 4060 Ti používá sama jen PCI Express 4.0. Toto dokonce může otevřít možnost používat PCIe 5.0 SSD některým deskám (platformy LGA 1700), které ji jinak vůbec neskýtají, protože nemají PCIe 5.0 vyvedeno do slotu M.2.

Do slotu M.2 se teoreticky dá instalovat i víc než jen SSD, protože je v něm kompletní funkcionalita PCI Express. Tony Yu z Asusu dokonce demonstroval připojení externí GeForce RTX 4090 přes adaptér do slotu M.2 a kabel, což zrovna moc realistické využití není, ale existují i jiné adaptéry a vyvedení čtyř linek na riser se třeba u Mini-ITX desky může hodit.

Na druhou stranu je třeba dát pozor na jednu věc. Někdy základní deska sama podporuje „odklonění“ části linek PCIe ×16 do slotu M.2 přítomného někde na desce (takže pak má GPU jen osm linek). Používá se to právě na realizaci PCIe 5.0 ×4 slotu M.2 na deskách Z690 a Z790 pro procesory Intel, protože ty na rozdíl od procesorů AMD nemají vyhrazené linky PCIe 5.0 pro SSD, ale jen pro GPU (ironicky to je přesně naopak, než by bylo třeba, protože pro SSD se dnes PCIe 5.0 využít dá, zatímco pro GPU ne).

Na takovéto desce je grafika s M.2 slotem zbytečná, protože si vezme linky, které by konzumoval onen slot na desce, takže si s ní vůbec nepomůžete, protože jeden slot si přidáte, ale tím o jeden slot na desce přijdete. Karta Asusu má smysl jen tam, kdy deska samotná neumí přebytečné linky ze slotu ×16 přesměrovat.

Specifikace této grafiky jsou jinak standardní – má 4352 shaderů, takty boostu 2535 MHz (v OC režimu), případně v případě OC Edition o 30 MHz vyšší. Na 128bitové sběrnici jí sedí 8GB paměť GDDR6 s efektivní rychlostí 18,0 GHz (což dává propustnost 288 GB/s). Karta má tři obrazové výstupy DisplayPort 1.4a a jedno HDMI 2.1a a délka je 22,72 cm.

Asus ale zatím nesdělil, kdy se začne prodávat, takže reálné dostupnost může být nějaké dny i týdny vzdálená. Taktéž zatím nevíme, kolik bude karta stát, tedy jak draze onen slot M.2 navíc proti běžné kartě Asus RTX 4060 T „Dual“ vyjde.

