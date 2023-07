Co s grafikami osekanými na PCIe 4.0 ×8? Asus do nich zabuduje slot M.2 pro SSD

Rozmohly se grafické karty, které nevyužívají plnou šířku obvykle dostupného slotu PCI Express ×16 a běží jenom s osmi linkami, což o něco zlevňuje a zmenšuje dotyčné čipy GPU. V desktopu je tím obvykle zbylých osm linek k ničemu, ale Asus teď přišel s nápadem, jak je zachránit. Sice stále nebudou použitelné pro samotnou grafickou kartu, ale aspoň nějaké využití najdou. Hodit by se to mohlo třeba na A620 deskách s nedostatkem slotů M.2.

Že mají Radeony RX 7600 (a před nimi modely 6600, 6600 XT, 6550 XT) jen osm linek PCI Express 4.0 a totéž GeForce RTX 4060 a 4060 Ti, není asi třeba znovu připomínat. Tyto karty používají reálně jen PCIe 4.0 ×8, ač mají obvykle na konektoru kontakty pro všech 16 linek – víceméně z estetických důvodů. Asus teď ale přišel s nápadem, jak by se linky navíc, které v konektoru desky už jednou jsou, přece jenom daly využít.

Firma ukázala koncept či prototyp GeForce RTX 4060 Ti v provedení s dvouventilátorovým chladičem Dual, která z nevyužitých osmi linek bere přes konektor grafické karty čtyři a vyvádí je jako slot M.2 s konektivitou PCIe 4.0 ×4. Ten je umístěný přímo na PCB grafiky. Ovšem poměrně šikovně sedí na jeho horní (po osazení karty) straně s backplatem.

GeForce RTX 4060 Ti Dual se slotem pro SSD od Asusu Autor: Asus

Slot M.2 slouží klasicky k připojení SSD, které do něj může volně instalovat uživatel. Měl by v této pozici být i dobře dostupný, většinou by snad totiž měl vycházet mimo prostor chladiče CPU (přinejhorším byste ale mohli pro osazení kartu vytáhnout z PC). V prostoru slotu M.2 je pod modulem SSD deska grafiky vyříznutá, a na SSD tak přímo dopadá průvan foukající z ventilátoru grafiky, byť ofukování je jen ze spodní strany. Toto by snad mohlo zajistit ochranu před přehřátím, přestože PCB grafické karty bývá okolo GPU a napájecích obvodů pod zátěží dost horké.

GeForce RTX 4060 Ti Dual se slotem pro SSD od Asusu Autor: Asus

Prototyp takto koncipované grafiky ukázal Tony Yu z Asusu na videu. Karta byla osazená modulem Samsung SSD 980 Pro, které jelo na prakticky plném výkonu (6,8 GB/s místo 6,9 GB/s, což může být i náhodná chyba měření). Není úplně jasné, zda je přímo na PCB nějaká aktivní elektronika, která sama rozděluje linky slotu PCIe ×16, nebo zda Asus spoléhá na bifurkaci, kterou přímo musí podporovat procesor a deska.

Zda se toto řešení objeví v praxi, těžko říct, neboť ukázaná karta není asi zatím sériově vyráběná a není známo, zda ji Asus hodlá opravdu nabízet, nebo jde jen o jeden z konceptů, s kterými občas výrobci hardwaru přicházejí, aniž by pak ale byly realizovány. Takovéto karty by se teoreticky hodily na levnějších deskách s menším počtem slotů M.2, jako jsou Mini-ITX desky, nebo třeba modely platformy AMD A620, které tímto někdy trpí. Ale je pravděpodobné, že tato výbava navíc o něco cenu karty zvedne, což by v praxi mohlo tuto atraktivitu zase eliminovat.

Zdroje: VideoCardz, Asus (Bilibili)