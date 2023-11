Když jsme posledně referovali o finančních výsledcích Nvidie po jejím druhém fiskálním kvartálu (květen až červenec), už jsme mohli napsat, že její tržby překonaly Intel, což byla samo o sobě dost historická věc. Ovšem ještě větší senzace byl výhled na třetí kvartál (srpen až říjen) jejího nynějšího fiskálního roku 2024, kde se očekávalo 16,0 miliardy a dalo se předvídat, že to tradičně dopadne ještě silněji. A opravdu – Nvidia nyní oznámila kvartální tržby ve výši 18,12 miliardy $.

Pro firmu je to samozřejmě nový rekord, ale zejména je to silné potvrzení oné nově projevené nadvlády nad Intelem. Ten měl v částečně se překrývajícím třetím kalendářním kvartálu (červenec až září) tržby „jen“ 14,158 miliardy dolarů, ačkoliv to už pro něj také byl po předchozím propadu celkem úspěch.

Žně Nvidie jsou extrémní i v maržích, její hrubá marže v kvartálu měla činit nebývalých 74 % a čistý zisk dosáhl 9,243 miliardy $ (3,71 $ na akcii). Meziročně (proti Q3 FY2023) je zisk víc než 12,5× vyšší a tržby jsou meziročně více než trojnásobné (+206 %).





Finanční výsledky Nvidie za Q3 FY2024 Autor: Nvidia

Více než 80 % je z datacenter a AI

Už jen méně než pětina tržeb Nvidie je z her a grafických karet – jsou uvedené tržby 3,475 miliardy $, zatímco „Compute and Networking“ utržilo 14,645 miliardy $. Nvidia uvádí, že tržby segmentu Data Center dosáhly 14,514 miliardy $ (samozřejmě rekord, a meziročně nárůst skoro čtyřnásobný o +279 %). Gaming produkty měly tržby „jen“ 2,856 miliardy $.

Finanční výsledky Nvidie za Q3 FY2024: Jednotlivé segmenty Autor: Nvidia

Dále už jsou ostatní segmenty byznysu Nvidie menší – profi grafické karty 416 milionů $, automobily 261 milionů $, OEM a ostatní 73 milionů $. Tyto segmenty nějak dramaticky nerostou proti minulosti a i tržby segmentu Gaming jsou podobné tomu, kde byla Nvidia před dvěma nebo třemi lety.

Výhled: Nvidia inkasuje tržby, jaké se Intelu nikdy nepovedly

Jako minule přitom platí, že toto ještě není vrchol. Nvidia očekává na čtvrtý kvartál fiskálního roku 2024 (tedy listopad 2023 až leden 2024 – účetnictví Nvidie je posunuté o 11 měsíců dopředu proti kalendářnímu roku) tržby už dokonce 20 miliard dolarů plus minus 2 %. Nvidia ale prognózy podhodnocuje a pokud by zase předčila odhad o více než 10 % (jako nyní), můžeme se za tři měsíce bavit o víc jak 22 miliardách $.

To by bylo více, než kdy dosáhl Intel, pokud si dobře pamatujeme – někdejší hegemon polovodičového průmyslu se dostal jen dvakrát přes 20 miliard dolarů za kvartál (Q4 2019: 20,209 miliardy $, Q4 2021: 20,528 miliardy $), od té doby je o dost níž. Hrubé marže Nvidie mají být navíc ještě vyšší, okolo 75 % (74,5–75,5 %), takže to opět bude i s enormním ziskem.

Trend tržeb Nvidie za poslední dva roky (ke Q3 FY2024, což byl srpen až říjen 2023) Autor: Nvidia

Za celý rok by s těmito výsledky mohla mít společnost celoroční tržby 60–61 miliardy dolarů či více. Přes to, že v prvním kvartálu nebyly tržby „ani“ 7,2 miliardy. Je to samozřejmě za předpokladu, že extrémně výnosný byznys okolo AI akcelerátorů pojede dál a nedojde k nějakému splaskávání bublin jako u kryptoměn. Ale zatím to na takový scénář moc nevypadá.

Zdroj: Nvidia