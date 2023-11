Magnetické disky opět pokročily v kapacitě. WD už má 24TB a 28TB modely, brzo v prodeji

O pevných discích není zdaleka slyšet tak často jako o SSD. Ostatně je jich na trhu mnohem méně jen od tří značek, ovšem ani vývoj v této oblasti není moc rychlý. Teď tu ae máme posun. Zatímco HAMR disky od Seagate jsou pořád v pomalém procesu příchodu na trh (zatím je asi mají jen vybraní klienti), WD uvádí do výroby zatím největší HDD bez HAMR: 28TB model, který bude kvůli SMR asi hlavně věcí serverů, ale také standardní 24TB model.

UltraStar DC HC680 28TB

O 28TB disku Western Digital jsme již psali – firma ho předběžně oznámila v srpnu a mělo by jít o 3,5" HDD řady UltraStar DC HC680. Nyní WD oznamuje, že rozjíždí masovou výrobu tohoto modelu, což je předstupeň pro uvedení těchto HDD na trh. Velcí provozovatelé serverů zatím tyto disky validují.

Disk bude mít 10 ploten, héliovou náplň a klasickou rychlost rotace 7200 RPM s rozhraním SATA (v první polovině roku 2024 ale vyjdou i SAS verze). Používá záznam ePMR, technologii OptiNAND a zejména UltraSMR. To znamená tzv. host-managed druh šindelového záznamu (SMR).





U takových disků přebírá softwarová vrstva v operačním systému správu šindelového záznamu, obnovování sousedních stop při přepisu a vůbec všechny vzniklé komplikace, které normálně řeší firmware disku sám „neviditelně“ (tedy až na dopad na výkon). To ale znamená, že pro provoz tohoto 28TB modelu budete potřebovat speciální software, typicky se budou používat ve velkých datacentrech pro vybrané aplikace. Tento model tedy není moc relevantní pro trh PC.

Western Digital Ultrastar DC HC580 24TB

24TB CMR modely

Pro ten ale má význam druhá novinka. WD uvádí, že už začala s komerčními dodávkami 24TB disků nepoužívajících SMR, nýbrž konvenční magnetické stopy (tzv. CMR). Jde tedy o klasická HDD, která nepotřebují nějaké zvláštní softwarové řešení, ale SMR nemají ani interně na úrovni firmwaru a dají se používat na všechny standardní účely, pro které často SMR není vhodné, tedy například do NASů či do RAIDu. WD dosud takováto HDD nabízel s kapacitou maximálně 22 TB.

Tyto 24TB modely budou vydány v řadě Ultrastar DC HC580 a v řadě WD Gold. U obou jde opět o 3,5" HDD (se standardním rozhraním SATA), rychlostí rotace 7200 RPM a 10 plotnami s héliovou náplní vnitřku disku. Používají 512MB mezipaměť DRAM, technologii ePMR a také OptiNAND.

Tato HDD jsou již teď uváděná na trh. WD říká, že je již dodává zákazníkům a expeduje do distribuce, takže vedle prodeje hyperscalerům by se snad měly brzy objevit i v retailovém prodeji samostatných komponent, kde budou relevantní pro naše účely. V současnosti by se měly již dát pořídit 24TB HDD od Seagate, v nabídce WD to bude novinka. Firma na svém webu a eshopu uvádí jak pro model Ultrastar, tak pro model Gold oficiální cenu 630 $, nicméně cena v běžném prodeji se pak ještě může lišit.

Western Digital Gold 24TB

Vyšší hustota zápisu, vyšší sekvenční rychlosti

Oba tyto verze pevných disků WD by měly mít zvýšený výkon a snad i energetickou efektivitu proti předchozím modelům s kapacitami 22 TB a 26 TB (se SMR) díky zvýšení hustoty záznamu na plotnách, které již přineslo i samotné navýšení kapacity.

Protože za jednotku času při zachované rychlosti otáčení čtecí nebo zapisovací hlava urazí stejnou vzdálenost, hustota záznamu je primárním zdrojem zvyšování sekvenční rychlosti čtení a zápisu – s vyšší hustotou se během projetí této dráhy zapíše nebo přečte víc bajtů. Podle specifikací by nějaké zrychlení mělo být dosaženo. WD udává pro 22TB model Ultrastar DC HC580 sekvenční rychlost 291 MB/s a pro 24TB již 298 MB/s. Což není nějak významné, ale je otázka, zda je tento údaj odvozený stejnou metodikou a zda by se třeba při testech neukázal větší rozdíl.

