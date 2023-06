Záchrana HDD? HAMR disky od Seagate mají kapacitu 32 TB, příští rok už bude 40 TB

Pevné disky s technologií HAMR, která má výrazně zvednout kapacitu pevných (mechanických / magnetických) disků a umožnit její další růst má extrémní zpoždění. Mluvilo se o ní jako blízké věci už před deseti lety, ale teď by konečně měla dorazit během příštích čtyř měsíců. Firma Seagate, která ji zřejmě bude mít nasazenou jak první, vydá v létě první HAMR disk, kterým skoková zvýšení kapacity začnou. Další zvýšení pak má být hned následující rok.

32 TB teď, 36 TB a 40 TB příští rok

Seagate k HAMR diskům pravidelně vydává zprávy. Bohužel ta nynější stále ještě není přímo o vydání, to ale má nastat brzo a mělo by být v Q3 2023, tedy snad do září. První disk s technologií HAMR bude mít podle firmy kapacitu 32 TB. Nepůjde tedy o nějaké řádové zvětšení „ložné plochy“ HDD, ale bez HAMR kapacity rostly třeba jen o 2 TB ročně, takže to asi není špatný start.

Oficiální odhalení ještě nebylo, ale Seagate uvádí, že tento 32TB disk („30TB+ platform“) už běží ve storage systémech Seagate Corvault. Dodávky velkým „hyperscalerům“ typu Google/Microsoft/Facebook by měly následovat poté, co si tito zákazníci disky otestují a interně schválí pro své použití. Na to asi bude navázané oficiální odhalení a vypuštění HAMR disků na běžný trh. Podobní velcí klienti ovšem testují vzorky HAMR disků už delší dobu, ne až nyní.

Toto HDD bude patrně patřit do nějaké serverové řady (ale minimálně modely pro NAS by snad pak měly následovat) a bude používat deset ploten v héliem plněném pouzdru. Na každou plotnu tedy vychází 3,2 TB kapacity. Poměrně brzo by měl vyjít další vylepšený model s kapacitou 36 TB, který má mít pořád deset ploten, takže vyšší kapacita bude jen čistě ze vyšší hustoty záznamu. Ta by díky HAMR měla alespoň nějakou dobu stoupat rychleji, než na co jsme byli zvyklí.

Schéma zápisu HAMR s nahříváním plotny HDD pomocí laseru. Umožňuje to zvýšit hustotu magnetických stop za úroveň možnou s konvenčním zápisem Autor: Western Digital

Seagate uvádí, že interně už testuje 5TB plotny, což by dovolilo vydat 50TB disk, ale to je zatím ještě za horizontem. Ovšem co už je potvrzené, že přijde 40TB model opět s deseti plotnami, který má následovat po onom 36TB disku. Toto 40TB HDD by snad mohlo být vydáno ještě v roce 2024, tedy relativně brzo. Doufejme, že teď už nebudou nastávat ona dlouhá zpoždění, když už se výroba jednou rozjela.

Alternativy k HAMR skončí na kapacitě 24 až 28 TB

Co ale, pokud HAMR nechcete z obav o křehkost této technologie, životnost laserových hlaviček či záznamu na discích (takováto opatrnost je vcelku pochopitelná)? Seagate uvádí, že v jeho produkci HDD by měly poslední, respektive největší modely s konvenčním záznamem (PMR / CMR) být s kapacitou 24 TB. Tato HDD ještě nebyla vydána, ale měla by přijít na trh údajně velmi brzy (během pár měsíců). První generace HAMR tedy proti nim zvedne kapacitu o třetinu.

Pokud používáte zejména „cold storage“ a preferujete vyšší kapacitu před výkonem, pak tu bude ještě alternativa v podobě HDD se šindelovým záznamem SMR (a s jeho známými komplikacemi).

Tip: Co je SMR či Shingled Magnetic Recording u pevných disků? Jak funguje a je to problém?

Je dost pravděpodobné, že konkurenční Toshiba a WD se zastaví na podobných kapacitách jako Seagate a také u nich budou disky s vyšší kapacitou už jen s HAMR. WD bude prodávat 22TB model s běžným záznamem a 26TB model se SMR, byť to ještě nemusí být konečná stanice bezlaserové nabídky této značky.

Zdroje: Tom's Hardware, AnandTech