Nové GPU z Číny: Moore Threads MTT S80, jediná grafika na světě se 7GB pamětí

Vedle Intelu a jeho nových Arců Pro A60 je tu nová grafika i od ještě mnohem většího grafického outsidera. Čínská firma Moore Threads Technology dál pokračuje se svým pokusem o herní GPU založené na architektuře licencované od Imagination Technologies (byť tento původ není moc přiznán) a vydává novou kartu MTT S70. Kuriózní je neobvyklou pamětí, ale dají se čekat stejné problémy s ovladači a kompatibilitou s hrami jako předtím.

Karta MTT S70 je nižší model, než grafika MTT S80, kterou firma uvedla loni. Patrně jde o použití čipů s částečně deaktivovanými jednotkami, což umožňuje uplatnit i křemík, který neprošel kvůli defektům kontrolou. Vadné části se totiž deaktivují. Zatímco MTT S80 se chlubí 4096 shadery na taktu 1,8 GHz, karta MTT S70 má jen 3584 jader. Je to tedy taková Vega 56 k modelu Vega 64 nebo Arc A750 k Arcu A770 (výkon a použitelnost ponecháme stranou).

Současně je také snížená frekvence 1,6 GHz, takže bude možné využít jak čipy s defektem, tak takové, které mají problémy s dosažením vyšších frekvencí. Výsledek je, že teoretický FP32 výkon je jen 11,2 proti 14,4 TFLOPS u plnotučné verze. GPU má tedy asi 77,8 % výpočetního výkonu modelu S80.

Paměti typu GDDR6 budou také o něco pomalejší, ale ne kvůli frekvenci (ta zůstává na 14,0 GHz efektivně). Firma totiž místo osmi čipů použije jen sedm, čímž vznikne konfigurace s 224bitovou sběrnicí a neobvyklou lichou kapacitou 7 GB. Toto je nejspíš i vůbec jediná grafická karta v historii, která má takovouto specifikaci. Propustnost pamětí je 392 GB/s (87,5 % vyššího modelu).

Parametry grafiky Moore Threads MTT S70 Autor: Moore Threads

Karta pak má ještě jeden „ořez“ či omezení. Zatímco MTT S80 je první grafická karta vůbec, která má rozhraní PCI Express 5.0 ×16 (i když praktický význam to u ní asi nemá), toto u levnějšího modelu nebude. Výrobce už u ní uvádí jen PCI Express 4.0 ×16. Je možné, že i schopnost PHY pracovat s rychlostmi PCIe 5.0 není něco, co automaticky zvládnou všechny vyrobené křemíky a tak použití PCIe 4.0 možná opět uschopnilo některé exempláře, které by jinak musely jít do koše.

Grafika MTT S80 Autor: Moore Threads

Ale podle obrázků je zřejmě stále použit stejné PCB i chlazení s třemi ventilátory, jaké má vyšší model na fotografii výše. Jsou tak zachované i čtyři obrazové výstupy – HDMI 2.1 a tři DisplayPorty 1.4a. Maximální rozlišení je 7680 × 4320 bodů, ale jen při „cinematických“ 30 Hz.

Pro herní účely tato grafika bude spoléhat na stejné ovladače jako Moore Threads MTT S80, což je také ten hlavní problém. Nemají moc dobrou podporu DirectX 11 (problém je například teselace) a podpora DirectX 12, Vulkanu a OpenGL snad pořád chybí úplně. Toto se postupně může lepšit, ale kompatibilita asi nikdy nebude skvělá a zlepšování může trvat hodně dlouho (pokud na softwarovém ekosystému tak dlouho Moore Threads spolu s Imagination Technologies vůbec vydrží pracovat).

Asi není moc pravděpodobné, že by se grafiky MTT S70 objevily na prodej mimo Čínu. Pokud byste tedy tuto kuriozitu chtěli pro pokusné nebo hlavně asi sběratelské účely, budete si ji muset opatřit šedým dovozem či přes čínské eshopové platformy.

Zdroje: VideoCardz, Tom's Hardware