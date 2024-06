Recenze sluchátek Sonos Ace: přesuňte domácí kino na uši

Obsah balení: vše a ještě něco navíc

Sonos se s příchodem do segmentu bezdrátových sluchátek snaží ohromit už od samotného začátku, tedy už při rozbalování. Po otevření krabice na vás ihned vykoukne pevné, kvalitně vypadající pouzdro uschovávající samotná sluchátka. Pod pouzdrem v malé krabičce se nachází další příslušenství v podobě napájecího USB-C kabelu (75 cm) a USB-C/AUX redukce (1,2 m).

V balení najdete vše a ještě něco navíc Autor: Cnews Magneticky uchytitelná kapsa uschová potřebnou kabeláž Autor: Cnews

Redukce vám přijde vhod například v momentě, kdy chcete sluchátka připojit k telefonu starým dobrým 3,5mm audio jackem. Oceňuji promyšlené detaily, na které společnost při vývoji myslela, kupříkladu kapsu na kabely, která se díky magnetům vždy správně přichytí na místo v pouzdře a nikde necestuje.

Parametry: neurazí

Frekvenční rozsah: neuvedeno Velikost měniče: 40mm dynamické měniče Připojení: Bluetooth 5.4 (podpora kodeků aptX Lossless) Kapacita baterie: 1060 mAh Nabíjení: USB-C, podpora rychlonabíjení (3 minuty = 3 hodiny poslechu), doba nabíjení 3 hodiny Výdrž: až 30 hodin (s ANC až 24 hodin) ANC: aktivní ANC, režim Aware Funkce: Dolby Atmos, Spatial Audio

TV Audio Swap

automatické pozastavení hudby

paralelní připojení ke 2 zařízením

tlačítka na těle pro ovládání Rozměry a hmotnost: 191 × 160 × 85 mm; 312 g

Vzhled: prémiová sázka na jistotu

Sonos si roky zakládá nejen na vysoce prémiovém zvukovém zážitku, zároveň se snaží své produkty dělat maximálně kvalitní, jak jen dokáže a jeho první počin v oblasti bezdrátových sluchátek není výjimkou. Sluchátka jsou vyrobena z prémiových materiálů a už na první uchopení do rukou cítíte, že se zde nikterak nešetřilo.

Sonos Ace jsou dostupná v černé a bílé barevné variantě Autor: Cnews

Základní kovový rám doplňuje dvojice uzavřených mušlí, které jsou sice z matného plastu, ale v žádném případě nepůsobí nikterak lacině. Na mušlích najdete z ovládacích prvků zapínací tlačítko, tlačítko pro změnu ANC režimu a také poněkud unikátní (a vysoce návykové) posuvné tlačítko pro změnu hlasitosti nebo zapauzování hudby.





Tlačítka na mušlích jsou doplněna o mřížky s ukrytými mikrofony pro hovory a ANC. Aby byl uživatelský zážitek co možná nejkomfortnější, jsou náušníky a hlavový most měkčené paměťovou pěnou, což v kombinaci s relativně nízkou hmotností znamená velmi pohodlné nošení, ze kterého mě i po hodinách používání nikterak nebolela hlava nebo uši.

Lákavý vzhled doplňuje pohodlné nošení Autor: Cnews

Co se ergonomie a vzhledu týče, Sonos se inspiroval ověřenými metodami a do svých sluchátek vložil maximální snahu, aby vypadala dobře a pohodlně se používala, což se mu také i podařilo. Pro úplnost doplním, že Sonos Ace jsou dostupná ve dvou barevných variantách, mnou testované černé a mléčně bílé variantě.

Nápis Sonos zdobí jednu z mušlí Autor: Cnews

Kvalita hudby: radost nasadit a poslouchat

Od bezdrátových sluchátek za více než 12 tisíc korun očekávám nejen prémiovou kvalitu, ale také zvuk odpovídající cenové kategorii. Naštěstí v Sonosu se rozhodli nepodcenit nejdůležitější prvek a zvuk ze sluchátek opravdu stojí za to. Dvojice 40mm dynamických měničů je speciálně odladěna tak, aby poskytla výborný zvukový projev poskytující příjemné středy doplněné o na můj vkus mírně slabší basy.

Na magnety spoléhají také náušníky, díky kterým je výměna hračkou Autor: Cnews

Zvuk ze Sonos Ace mi například oproti Sony WH-1000XM5 přišel více plošší bez hutnějších basů, což je ale otázkou pár kliknutí v ekvalizéru skrze aplikaci Sonosu. Daleko zajímavější je podpora Spatial Audia a Dolby Atmos, která jde ruku v ruce s funkcí TV Audio Swap.

Tato funkce jednoduše dokáže přenést zvuk ze soundbaru přímo do sluchátek, což se hodí například při nočním sledování filmů, pokud nechcete rušit například vaše spolubydlící, sousedy nebo jiné členy domácnosti. Bohužel TV Audio Swap je aktuálně dostupná pouze pro uživatele iOS zařízení (na podpoře Androidu se pracuje) a je kompatibilní zatím pouze s nejdražším soundbarem Arc.

TV Audio Swap je aktuálně kompatibilní pouze se Sonos Arc Autor: Cnews

V budoucnu přijde také podpora levnějších soundbarů Beam 1 a 2 a nejlevnějšího Ray, zatím ale není jasné, kdy. I tak se jedná o poměrně zajímavou funkci, která s podporovaným Arc soundbarem funguje spolehlivě a přepojení zvuku do sluchátek je prakticky okamžité. Sonos Ace můžete k telefonu připojit také pomocí Bluetooth 5.4, kde přichází na řadu audio kodek aptX Lossless. Bohužel sluchátka nedisponují žádným bezztrátovým audio kodekem podporovaným systémem iOS.

Aplikace: Android uživatelé na vedlejší koleji

Zatímco ANC je jedno z nejlepších na trhu, v případě mobilní aplikace Sonos tak trochu zapomněl na Android uživatele. Na jablečných zařízeních bylo vesměs možné sluchátka s aplikací spárovat ihned, Android uživatelé si museli pár týdnů počkat na aktualizaci, která jim toto umožnila.

A bohužel doteď problémy na Android zařízeních přetrvávají. V době psaní recenze jsem vyzkoušel spárovat sluchátka s mobilní aplikací Sonos hned na několika Android telefonech (Motorola Edge 30 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra a Poco X6) a u všech jsem se zasekl prakticky u stejného problému. Na iPadu pak šlo párování s aplikací bez problému.

Sluchátka se mi na všech Android telefonech podařilo úspěšně spárovat s aplikací a nastavit, ale po opětovném znovuotevření aplikace už Sonos hlásil, že sluchátka v systému nevidí. A to i přesto, že byla k telefonu stále připojena. Toto je bohužel otázka softwarové chyby, o které Sonos ví a pracuje na její nápravě.

ANC: jedno z nejlepších, na Sony ale stále nemá

Co se samotného ANC týče, mám na něj trochu rozporuplné názory. Na jedné straně se jedná o jedno z nejlepších a nejlépe fungujících ANC na trhu, na straně druhé v konkrétních situacích Sonos stále nedokázal překonat strasti s nepříjemným tlakem v uších, jež s sebou ANC mnohdy nese.

Sluchátka nabízejí dva režimy ANC – plnohodnotné rušení hluku a režim Aware. Oba režimy fungují perfektně a dělají na výbornou přesně to, co mají. Při aktivním ANC zavládne vašim uším až strašidelně uspokojivé ticho doprovázené vaší hudbou a jen mírně v dálce v pozadí je slyšet okolní hluk. Režim Aware vás pak vhodí (na můj vkus někdy až moc) do víru vašeho okolí.

Levý výměnný náušník Autor: Cnews Pravý výměnný náušník Autor: Cnews

ANC jsem si v případě Sonos Ace užíval do doby, než jsem nastoupil do vlaku. Zde bohužel nastal neduh v podobě jemného tlaku na uších. Nejedná se o žádný uši rvoucí tlak, kvůli kterému by bylo nepříjemné sluchátka nosit, je ale tu a i přesto, že se na něj dá po chvíli zvyknout a adaptovat se, bylo to pro mě trochu zklamání. Kupříkladu mnou testovaná Sony WH-1000XM5 pracují s ANC opravdu ukázkově a při jejich testování jsem žádný tlak na uších v prostředcích hromadné dopravy necítil. Ve vlaku mi tak nezbývalo nic jiného, než ANC zcela vypnout nebo se přepnout do režimu Aware, kde jsem pak slyšel až moc hlasitě své okolí a hluk samotného vlaku.

Ovládání: promyšlené do detailu

Na těle sluchátek najdete pouze tři tlačítka, která stačí k plnohodnotnému ovládání sluchátek a všech jejich funkcí. Nejjednodušší funkci nabízí tlačítko na levé mušli, které slouží pro zapnutí/vypnutí sluchátek, případně uvedení do režimu párování. Zbylá dvojice tlačítek našla své místo na pravé straně.

Tlačítka na spodní straně Autor: Cnews

První tlačítko slouží pro přepínání mezi ANC režimy, jeho podržením vyvoláte hlasového asistenta. Druhé tlačítko pak dokáže stisknutím pozastavit přehrávanou hudbu, dvojklikem přejít na další a trojklikem na předcházející skladbu. Toto tlačítko můžete navíc posouvat nahoru a dolů, čímž intuitivně zvyšujete nebo snižujete hlasitost. A aby toho nebylo málo, jeho podržením můžete aktivovat TV Audio Swap a rychle přepnout zvuk ze soundbaru do sluchátek.

Ovládání je opravdu promyšlené a dostanete se do něj během několika málo minut. Autor: Cnews

Výdrž: ve své oblasti spíše podprůměr

ANC zapnuto: ANC vypnuto: až 24 hodin až 30 hodin

Vše bohužel nemůže být tak slunečné a první mráček přichází u výdrže. Zatímco v případě velkých sluchátek přes uši se konkurence pohybuje okolo 45 hodin, Sonos Ace disponují 1060mAh baterií, která nabídne výdrž přinejlepším na 30 hodin přehrávání, a to bez zapnutého ANC. Po jeho aktivaci se v závislosti na zvoleném režimu můžete dostat na hodnotu okolo 24 hodin.

Vše alespoň částečně zachraňuje podpora rychlonabíjení, kdy 3 minuty v nabíječce stačí na přibližně další 3 hodiny poslechu hudby navíc. Samotné nabití do plna pak zabere sluchátkům přibližně 3 hodiny.

Hodnocení: hořkosladké zakončení

Závěrečné hodnocení sluchátek Sonos Ace je pro mě nakonec daleko těžší, než jsem si původně myslel. I přesto, že se jedná o nádherný kousek hardwaru, na kterém je vidět snaha výrobce vytvořit kvalitní produkt, stále se nemohu zbavit dojmu, že sluchátka Sonos vypustil do světa tak trochu nedodělaná a dříve, než by měl.

Nechápejte mě špatně, co do kvality zvuku a zpracování se mohou sluchátka s klidem měřit s těmi nejlepšími konkurenty na trhu, jako jsou Sony WH-1000XM5, Bose nebo Apple AirPods Max, nicméně pak přichází na řadu funkce se zbytečným omezením pouze na konkrétní produkt nebo systém. TV Audio Swap je aktuálně dostupné pouze na iOS (a ještě pouze pro Arc), a i přestože na Androidu sluchátka s aplikací spárujete, funkčnost stále není to pravé ořechové.

Ano, jedná se o softwarové chybičky, které Sonos časem odladí, aktuálně tu ale jsou a jsou něco, s čím musí majitelé Android telefonů počítat. Přichází tak na mysl otázka, zda Sonos nemohl s uvedením do prodeje chvíli počkat a mezitím všechny neduhy vyřešit.

I tak se jedná o velmi povedená sluchátka, za která si ale Sonos nechá řádně zaplatit, konkrétně 12 490 Kč, což je na aktuálním trhu docela sebevědomá cena. Je však nutné neškatulkovat Sonos Ace pouze do segmentu bezdrátových sluchátek, ale jako audiozařízení s komplexnějším využitím v domácnosti i na cestách. V tomto ohledu pak mohu sluchátka jen doporučit a s odstupem času, jakmile se Sonosu podaří odladit všechny chybičky, se bude jednat o výborný a lukrativní kousek pro mnohé uživatele a příznivce kvalitních bezdrátových sluchátek.