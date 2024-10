Huawei se oficiálně odděluje od Androidu, na nový HarmonyOS NEXT nepůjdou nainstalovat aplikace

Systém s označením HarmonyOS NEXT byl uvolněn na veřejné betatestování a od dosavadního HarmonyOS se má vnitřně zásadně lišit. Největší změnou pro uživatele bude celkové odpojení od Androidu. Jako první se dostane na smartphony řady Pura 70.

Není tajemstvím, že jde zřejmě o součást snahy Číny v technologickou nezávislost. Systém byl náhodou představen ve stejný den, kdy se v Pekingu s čínským ministrem průmyslu a informačních technologií Jinem Zhuanglongem setkal Tim Cook.

Ve zprávě se Huawei chlubí řadou společností, které již vyvinuly aplikace pro jeho systém, zejména jde ale o čínské podniky včetně známého Alipay. Má jich být zatím na 15 tisíc, což je ve srovnání s miliony aplikací pro Android velmi malé číslo.

Logo HarmonyOS NEXT a první smartphone, na který Androidí aplikace nepůjdou nainstalovat (v Číně) Autor: Huawei

Čínská technologická společnost také oznámila, že jejich operační systém obsahuje 110 milionů řádků kódu. Tvrdí, že díky němu se zvyšuje celkový výkon mobilních zařízení o 30 %. Dále údajně prodlužuje výdrž baterie o 56 minut a uvolňuje v průměru 1,5 GB paměti pro jiné účely než provoz samotného operačního systému.

Huawei dává HarmonyOS do svých telefonů v Číně, ale ty prodávané v Evropě mají zatím stále Android, jen bez Googlu. Ani HarmonyOS NEXT nebude podle Huawei dostupný mimo Čínu, i když dříve prý přesun do Evropy plánoval. Pokud zde bude prodávat telefony i nadále, pravděpodobně zůstane u AOSP bez Googlu.

