Konec Snapdragonů a ARM notebooků? Firma ARM ruší licenci Qualcommu na architekturu procesorů

Je zajímavé, že v době, kdy i AMD a Intel, zdá se, dospěly do bodu, kdy jsou ochotné dohodnout se na spolupráci v různých oblastech ve prospěch svých zákazníků, ARM, v němž je spatřován hlavní kandidát na nahrazení procesorů x86, uznává za vhodné doslova jít po krku jednomu ze svých nejdůležitějších partnerů. Navíc takovému, kterému možná vděčí za své dnešní postavení v mobilních zařízeních: údajně chce vzít licenci na procesory ARM Qualcommu.

Spor ARMu s Qualcommem

Tato dost senzační zpráva nepřichází úplně bez varování. Už před dvěma lety ARM zažaloval Qualcomm, přičemž jablkem sváru nebo záminkou byla nová architektura Oryon, kterou Qualcomm získal koupí firmy Nuvia. Od tohoto jádra většina pozorovatelů očekávala podobný úspěch jako od ARM procesorů Applu a šanci na to, aby se tato architektura prosadila v počítačích s Windows (a podle představ fanoušků eventuálně má zcela odsunout procesory x86 do minulosti).

Soud ale ukázal, že ARM místo podobného nadšení v Oryonu viděl hrozbu pro své vlastní zisky. Qualcomm totiž už několik let používal výhradně architektury CPU Cortex navržené ARMem a licencované jako celek. Za ty ARM inkasuje výrazně větší licenční poplatky. Firmy, které navrhují vlastní jádra ARM jako Apple a nyní Qualcomm, mají tzv. architektonickou licenci, s níž jsou licenční poplatky zřejmě nižší. A to se nyní stalo podle všeho ARMu trnem v oku. V soudním sporu obžaloval Qualcomm z toho, že jeho použití jader Oryon je nepřípustné, protože byla vyvinuta na základě licence, kterou dostala pouze Nuvia a kterou Qualcomm nemůže převést na sebe ani nemůže jádra vyvinutá na jejím základě používat na základě své vlastí licence. Qualcomm trvá na tom, že licence, kterou již dlouhodobě má, se vztahuje i na technologie získané akvizicí.

Odhalení procesorů Qualcomm Snapdragon X Elite s jádrem Oryon Autor: Qualcomm, via: AnandTech

Dříve byl ARM považován za velmi konstruktivního hráče, u kterého je na prvním místě ekosystém zákazníků a servis pro jejich potřeby, a právě na tom je založen úspěch této platformy. Najednou se však ukázalo, že vztah s ARMem může být překvapivě problémový. Tento moment může být příslovečným otevřením konzervy s červy, které pak bude extrémně těžké, či zhola nemožné do ní zase schovat zpátky a prostírat hostům, jako by se nic nestalo.





Firma ARM v soudním sporu proti Qualcommu požadovala dokonce to, aby nejenže ony perspektivní a očekávané procesory nebyly uvedené na trh, ale aby Qualcomm zcela zničil (nevratně smazal data) všechny výsledky jejich vývoje – samotné IP, jeho technologie, návrhy i vše související, aby nic z toho nemohlo být dále použito. Což je bez přehánění extrémní. Není to jediný exces, ARM se také údajně snaží zakazovat zákazníkům, aby jádra Cortex používali s GPU, NPU a dalšími bloky, které si vyvinou sami nebo licencují jinde, a snaží se je natlačit do méně výhodných smluv, s nimiž budou muset celé řešení povinně brát jen od něj.

ARM zakazuje Qualcommu vlastní jádro

Tato roztržka teď ale směřuje k ještě většímu vyostření. Poté, co Qualcomm spornou (z pohledu ARMu) architekturu od Nuvie vydal v procesorech pro notebooky a nyní již i ve svém hlavním produktu, tedy výkonných procesorech pro mobilní telefony Snapdragon 8 Elite, ARM teď chce udělat to, že Qualcommu jednostranně sebere tzv. architektonickou licenci na výrobu a návrh procesorů ARM.

Připomeňme, že Qualcomm je prakticky nejdůležitější dodavatel procesorů pro mobilní telefony (byť MediaTek má teď už podobně silné postavení v levnější části trhu), což je oblast, na které zcela zásadně stojí dnešní význam ARMu i opora pro jeho ambice na průnik do dalších oblastí.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Nejnovější generace mobilních SoC už je také postavená na jádrech Oryon Autor: Qualcomm

Odebrání licence se týká tzv. architektonické licence, která umožňuje použít instrukční sadu ARM, ale navrhnout si přitom vlastní implementaci jádra CPU. Naopak by tímto asi nebylo odebráno právo používat jádra Cortex licencovaná od ARMu, která mají licenci separátní. Dost to asi vyjadřuje to, o co ARMu jde – aby se Qualcomm vrátil k jádrům Cortex a platil více. Firma by pravděpodobně byla ochotná z tohoto ustoupit, ale to by se Qualcomm musel uvolit znovu vyjednat architektonickou smlouvu tak, aby za každý procesor také platil vyšší poplatky, jako za Cortexy.

Tuto informaci přinesl Bloomberg, podle kterého ARM oznámil Qualcommu, že mu licenci zruší za 60 dní, což je smlouvou daná lhůta. Jde samozřejmě o nátlakové opatření, kterým si ARM asi chce vymoci mimosoudní vyrovnání a vyjednání nových, pro něj výhodnějších smluv.

Bez licence by Qualcomm musel přestat prodávat procesory s jádry Oryon, nebo by ARM mohl u soudů požádat o zákaz jejich importu a mohl by se také dožadovat odškodnění za porušení svých patentů na technologii a instrukční sadu procesorů ARM (nárok ARMu by také měl být uplatňován přes ochranné známky).

Zatímco ARM odmítl informace komentovat, Qualcomm se vyjádřil a sdělil, že krok ARMu považuje za snahu narušit nátlakem řádné projednání sporu u soudu, přičemž také pozice ARMu označil za nepodložené hrozby a vydírání a jednání potlačující konkurenci na trhu.

Soud by měl spor mezi oběma firmami začít projednávat v prosinci ještě před vypršením těchto ultimát, ale rozhodnuto asi bude až za delší dobu.

Demo notebook s ARM procesorem Qualcomm Snapdragon X Elite – Lifestyle Autor: Qualcomm

Zemětřesení na mobilním trhu i za jeho hranicemi?

Pokud by ARM soud vyhrál a skutečně mu vyšla snaha odebrat Qualcommu licenci, mělo by to dalekosáhlé dopady na počítačový průmysl. V prvé řadě by Qualcomm utrpěl značné škody a jeho pokus o průnik na trh PC by byl těžce narušen (mohl by se o něj pokusit znovu, ale než navrhne a dokončí procesory s jádry Cortex místo Oryonů, uplynou léta). Finanční škody pro Qualcomm by byly značné, a to i když předpokládáme, že by mohl dále prodávat velké množství telefonních čipů starších generací, ve kterých jsou licenční jádra Cortex, která ARMu „nevadí“.

Qualcomm, který je stále nejvýznamnějším dodavatelem procesorů (i jejich modemů) pro chytré telefony, byl loni pátým největším výrobcem čipů co do tržeb za TSMC, Intelem, Samsungem a Nvidií, jeho tržby jsou přes 30 miliard ročně. ARM je proti němu finančně slabší, jeho tržby jsou ročně v řádu jednotek miliard $. Není jasné, zda je Qualcomm největším zákazníkem ARMu a největším zdrojem jeho příjmů, to by mohl být i Apple. Nicméně Apple je moloch, proti kterému asi ARM tahá za mnohem kratší konec provazu. Apple může klidně do deseti let ARM zase opustit a přejít na jinou architekturou, aby se vyhnul poplatkům. Naproti tomu Qualcomm instrukční sadu, ze které se stala norma na platformě Android, až donedávna neměl důvod nějak podkopávat, natož opouštět, zatímco teď asi takové možnosti bude minimálně zkoumat.

Na burze po této zprávě okamžitě padly i akcie ARMu (dokonce o větší procenta než ty Qualcommu), což ukazuje, že i trh považuje hru ARMu za velmi riskantní. Jak už bylo řečeno, ARM si vážně pokazil renomé a budoucí vztahy s klienty – naštvaný, či aspoň podezřívavý vztah teď bude mít nejen Qualcomm, ale i další zákazníci, jelikož důvěra v hladké partnerství byla rozbita. Vítězství v soudním sporu možná ARMu na čas zvedne tržby, ale dlouhodobě ho může stát jeho dnešní výsadní postavení a přimět zákazníky přejít na jinou procesorovou architekturu, čímž se může moc ARMu (a jeho příjmy) zase rozplynout.

