Další nové procesory pro socket AM4. „XT“ modely šestijader s vyšší frekvencí?

Zítra by podle drbů mělo AMD odhalit Ryzen 7 9800X3D, tedy herní speciální procesor s 3D V-Cache odvozený od nejnovější architektury Zen 5. Zdá se ale, že by se s ním mohlo svézt pár méně významných procesorů, které vyjdou pro starý socket AM4 a přidají do nabídky další možnosti pro stavbu levných PC. Jako ostatní nedávno vydané „nové“ procesory ale nebudou velkým posunem proti již existujícím možnostem.

Těchto chystaných procesorů si všiml nadšenec Momomo_us na Twitteru, ale šuškanda o tom, že by měly být v přípravě a snad by mohly být vydané do prodeje teď u příležitosti vydání Ryzenu 7 9800X3D, se objevily i jinde (jiná možnost je, že je AMD vypustí v lednu během CES 2025). Nicméně jejich jména se objevila už dávněji, v červnu o nich mluvil také na Twitteru Hoang Anh Phu.

Tyto procesory jsou Ryzen 5 5600T a Ryzen 5 5600XT. Jsou zdá se jakousi obdobou modelů Ryzen 5 5500GT a 5600GT, které vyšly začátkem roku, ale tentokrát nejsou založené na monolitickém APU čipu Cezanne, ale jde o čipletové verze Zenu 3 (Ryzen 5000X „Vermeer“). To znamená, že mají podporu PCI Expressu 4.0 a také 32MB L3 cache, což spolu znamená lepší herní výkon, než mají modely založené na Cezanne (to jsou vedle 5500GT a 5600GT a původních APU řady 5000G také Ryzen 5 5500, Ryzen 7 5700).

Ryzen 5 5600XT by měl být „T“ model odvozený od Ryzenu 5 5600X. AMD někde nepíše, co přesně ono „T“ znamená, ale obvykle bylo provázeno zvýšením maximálního jednovláknového boostu. Protože jednovláknový výkon bude dnes největší slabina jakéhokoli procesoru generace Zen 3, nebylo by toto úplně od věci a tudíž by takový procesor mohl být lepší volba než koupit jako levný upgrade nějakého starého počítače platformy AM4 model 5600X.





Tento procesor už má Asus v databázi kompatibility na svém webu. To jednak asi dokládá jeho existenci, ale současně už to prozradilo některé parametry. Asus potvrzuje, že jde o šestijádro (pravděpodobně s 12 vlákny) s 65W TDP a má opravdu neořezanou 32MB L3 cache. Bohužel není uvedený maximální boost, ale základní frekvence je 3,8 GHz. To je o 100 MHz výš než u modelu 5600X. Snad je tedy šance, že by se maximální boost mohl také vyšplhat také o tolik a být 4,7 GHz.

To by teoreticky mohlo dodat navíc 2,1–2,2 % jednovláknového výkonu. Za jednovláknovým výkonem aktuálních generací Zen 4 a Zen 5 to pořád bude silně zaostávat, ale lepší než nic.

Ryzen 5 5600XT v databázi podporovaných CPU na deskách Asus Autor: Asus, snímek Cnews

Ryzen 5 5600T tedy bude asi podobný případ, ale zde bude výchozím bodem ne-X Ryzen 5 5600, čímž vzniklo ono pro AMD netypické označení „T“. To u Intelu znamená 35W TDP, ale tady to tak nebude. Parametry nám opět prozradila databáze Asusu. Podle té jde o 65W model (stejně jako je 65W model 5600). Procesor má opět 32MB L3 cache potvrzující, že je založený na čipletovém designu Vermeer a ne na Cezanne, a šest jader (snad tedy 12 vláken).

Podle Asusu je jeho základní frekvence 3,5 GHz, což je ale stejný základní takt, jaký má i původní starý model 5600. Je ale možné, že bude vyšší maximální boost, navýšení o 100 MHz by ho posunulo na 4,5 GHz.

Ryzen 5 5600T v databázi podporovaných CPU na deskách Asus Autor: Asus, snímek Cnews

Jak už bylo řečeno, smyslem je asi nabídnout o pár procentíček vyšší výkon lidem, kteří by teď pro AM4 desku zvažovali koupi původních šestijádrových modelů Zenu 3 (a nechtějí investovat do dražších modelů jako je Ryzen 7 5700X3D). Zda to bude smysluplné, to samozřejmě bude záležet na tom, kolik tyto procesory budou stát. U modelů 5500GT a 5600GT počáteční cena rychle klesla a nyní vychází celkem výhodně, takže snad to zda bude podobné a opravdu tedy budou náhradou za modely 5600 a 5600X s lehce lepším výkonem.

Levné APU s architekturou Zen 3

Vedle těchto procesorů by mohla vyjít ještě jedna novinka (v určitém smyslu) na platformě AM4, která ale je už známá. AMD by totiž mohlo začít volně prodávat čtyřjádrovou verzi Zenu 3, tedy opět levný procesor pro nenáročné. Půjde o Ryzen 3 5300G, což APU Cezanne se čtyřmi jádry Zen 3 a osmi vlákny, vydané v generaci Ryzen 5000G v roce 2021. Jeho takty jsou 4,0 GHz v základu a 4,2 GHz v boostu. V tomto případě jde o čip s jen 8MB L3 cache a podporou jen PCIe 3.0. Má ale integrovanou grafiku s 384 shadery architektury Vega s taktem 1,7 GHz.

Procesory AMD Ryzen 5000G s integrovanou grafikou (odhalení v roce 2021) Autor: AMD, via Tom's Hardware

Čtyřjádrový model se od roku 2021 prodával jenom na OEM trhu v hotových počítačích a nebyl na rozdíl od ostatních APU této generace k sehnání samostatně. To by se teď právě mělo změnit. AMD prý začne prodávat jeho boxové balení pro volný trh, takže bude možné ho pořídit, když třeba máte nějakou zbylou AM4 desku a chcete z ní udělat kancelářské nebo multimediální PC. Model Ryzen 5 5500GT stojí asi 2800 Kč a čtyřjádro Ryzen 3 5300GT by snad mělo být za méně peněz (z novějších APU pro socket AM4 je ještě možností Ryzen 5 4600G od 2400 Kč, u čtyřjádra bychom asi nejraději viděli ještě nižší cenu).

Oficiální ceny a data dostupnosti zatím neznáme (přidáme je sem případně aktualizací, pokud budou tato CPU opravdu zítra oznámena). Cena bude u procesorů pro tyto účely prakticky ta nejdůležitější věc, směrodatné ale stejně budou jenom reálné částky, za které se tyto modely budou dát někde sehnat, ne ty oficiálně doporučené, které možná budou přestřelené.

Zdroje: VideoCardz, Momomo_us (1, 2, 3)