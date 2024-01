Nové procesory pro socket AM4. Přichází Ryzen 7 5700X3D a APU Ryzen 5500GT a 5600GT

Už jsme dnes psali o prvních „APU“ procesorech pro socket AM5, Ryzenech 8000G, které AMD včera odhalilo na CES 2024, a Radeonu RX 7600 XT. Spolu s nimi ale firma vydává i nové procesory pro platformu AM4, takže té se dostává nějaká péče i nyní v roce 2024. Nejsou to nějaké nové procesory, které by posouvaly dál výkon, jen nové modely zvětšující výběr. Ovšem jsou mezi nimi nová APU a procesor s 3D V-Cache, jenž bude zajímavý pro hráče.

Ryzen 7 5700X3D

Nejvíce pozornosti asi vzbudí Ryzen 7 5700X3D. Ten není ničím jiným než levnější verzí oblíbeného Ryzenu 7 5800X3D. Jde o procesor generace Vermeer s 3D V-Cache, také s osmi jádry Zen 3 a 16 vlákny a se 105W TDP (to se podle všeho nezměnilo, reálná spotřeba ale asi bude obvykle nižší). Co je důležité, L3 cache má plnou kapacitu 96 MB, jako u modelu 5800X3D.

Nicméně je otázka, zda bude herní výkon podobně zajímavý. Tento model má totiž docela drasticky snížené frekvence. Ty byly nízké a zhoršovaly jinak velmi pěkný herní výkon už u modelu 5800X3D, který má takty 3,4–4,5 GHz. Ryzen 7 5700X3D je má snížené na pouhých 3,0 GHz v základu a 4,1 GHz v boostu (a nepůjde je zvýšit přetaktováním). Toto by mělo mít docela silný dopad a FPS ve hrách budou určitě o něco níže.

Na tomto procesoru bude asi docela zajímavě otestováno, jak moc může velká cache sama o sobě nahnat ve hrách FPS, pokud zbytek procesoru je už relativně slabší. Bude zajímavé, kde nakonec s deficitem ve frekvencích bude tento procesor v herních testech končit. Nepůjde už samozřejmě o konkurenci pro highend, ale pro levnější a na nižší rozpočty vyladěné herní PC by přesto mohl být dobrý. Jeho nižší cena by také mohla být konečně snesitelná pro méně náročné zájemce o upgrade platformy AM4. Cena je 249 $, tedy ne zas tak daleko od CPU typu Core i5–13400F či nově i5–14400F. U nás to vychází na zhruba 6700 Kč či 275 € (po započítání DPH).





AMD Ryzen 7 5700X3D Autor: AMD, via AnandTech

Aplikační výkon samozřejmě nízkými takty utrpí, to bude asi největší slabina tohoto CPU. Na druhou stranu jeho nízké takty by se měly zase odrazit v nízké spotřebě a vysoké energetické efektivitě, protože CPU pojede na nízkých napětích. Jde ale stále o čipletový procesor, který má vždy určitou režii ve spotřebě navíc ve srovnání s APU, jako je Ryzen 5 5600G a podobné, takže klidová spotřeba bude o trochu vyšší.

Ryzen 5 5600GT a Ryzen 5 5500GT

Vedle tohoto hráčského CPU, které na platformě AM4 má tu nevýhodu, že mu schází jakákoli forma integrované grafiky, ale AMD pro socket AM4 vydává i nové modely APU. Jde o dva modely generace Cezanne z roku 2021 vyráběné na 7nm procesu, přidané k modelům 5700G a 5600G. Zdá se, že modely „GT“ jsou oba jakési varianty šestijádra 5600G.

Více: AMD vydává Ryzeny 5000G/GE, 35W&65W Zen 3 s grafikou. Budou i volně na prodej

Ryzen 5 5600GT má šest jader Zen 3, 12 vláken a 16MB L3 cache, s 65W TDP (to je konfigurovatelné mezi 45–65 W). Od modelu Ryzen 5 5600G se liší tím, že má sice nižší základní takt, ale vyšší boost, a tím lepší jednovláknový výkon. Místo 3,9–4,4 GHz jsou takty 3,6–4,6 GHz. Ono označení GT nejspíš odkazuje právě k vyššímu jednovláknovému boostu (který odpovídá modelu 5700G).

V integrované grafice není, zdá se, ale už rozdíl, procesor má stejné GPU Radeon Vega se 7 CU (448 shaderů) a s taktem 1900 MHz. Cena bude 140 $, u nás tedy okolo 3800 Kč / 155 €.

AMD Ryzen 5 5600GT a 5500GT Autor: AMD, via TechPowerUp

Ryzen 5 5500GT je pak levnější verzí, která má stále šest jader a 12 vláken, ale proti 5600GT je takt nižší – 3,6 GHz v základu a jen 4,4 GHz v maximálním boostu. 16MB L3 cache i 65W TDP (konfigurovatelné 45–65 W) jsou zachovány. Tento model má však stejnou integrovanou grafiku se 448 shadery (7 CU) a stejnou frekvencí 1900 MHz. Cena je 125 $, u nás 3400 Kč / 138 €.

Je ale třeba říct, že i model 5600G se teď v našich e-shopech prodává za nižší cenu už od 3100 Kč, takže tyto nové modely budou mít větší smysl až v momentě, kdy také zlevní.

Herní výkon integrovaného GPU tedy budou mít všechny tři šestijádrové modely stejný a na nenáročné hraní například v kompaktním mini-ITX PC tedy může 5500GT být stejně platný jako 5600GT a 5600G. Jinak bude ale samozřejmě výkon integrované grafiky hodně pozadu za novými Ryzeny 5 8600G (nemluvě o Ryzenu 7 8700G s 12 CU architektury RDNA 3). Je třeba také pamatovat na to, že integrovaná GPU procesorů Ryzen 5 5500GT a 5600GT s architekturou Vega už budou dostávat jen omezené aktualizace, což je opět předurčuje k méně náročným využitím.

Vedle těchto dvou APU by se měla začít prodávat také jedna verze čipu Cezanne bez iGPU, a to Ryzen 7 5700. O tom už byly informace před dlouhou dobou (v roce 2022 a 2023), ale oficiálně je vydán až nyní. V tomto případě jde o konfiguraci s osmi jádry Zen 3, 16 vlákny a taktem 3,7–4,6 GHz. L3 cache je také 16MB, TDP opět 65W. Mělo by vlastně jít o Ryzen 7 5700G s vypnutým GPU. Cena je 175 $, u nás to vychází na necelých 4800 Kč / 194 €.

AMD Ryzen 7 5700 bude mít v balení účinnější boxový chladič s vyšším pasivem Autor: AMD, via TechPowerUp

Konektivita je jako u ostatních APU Cezanne – oficiálně podporují paměti DDR4–3200. Je dobré pamatovat, že tato APU ještě neumí PCI Express 4.0. Poskytují jen PCIe 3.0 ×16 pro samostatnou grafiku a jen PCIe 3.0 ×4 pro SSD. Toto je jeden z důležitých rozdílů mezi procesorem Ryzen 7 5700X a tímto nově vydaným Ryzenem 7 5700. Na druhou stranu bude asi 5700 mít díky monolitické konstrukci nižší spotřebu v klidu.

Nové procesory AMD pro socket AM4 Autor: AMD

Vydání na konci ledna

Tyto tři procesory jsou samozřejmě v provedení pro socket AM4 a měly by mít v balení přiložený chladič. Wraith Stealth u obou APU, ale Ryzen 7 5700 bude mít účinnější Wraith Spire s vyšším pasivem. Ryzen 7 5700X3D se však bude prodávat bez chladiče. Všechny tyto čtyři modely pro socket AM4 se mají v obchodech začít objevovat 31. 1.

Zdroje: AMD, AnandTech