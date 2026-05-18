Těmto čerpacím stanicím se raději vyhněte. ČOI je pokutovala za nekvalitní nebo špatně označené palivo

Česká obchodní inspekce (ČOI) pravidelně kontroluje kvalitu paliv na českých čerpacích stanicích a pokud narazí na palivo nevyhovující aktuálním standardům, obšťastní provozovatele pokutou. Zatímco v minulosti bylo pokut udělováno výrazně více, z dlouhodobého hlediska se situace zlepšuje. Přesto se najdou stanice, kterým je lepší se vyhnout.
Přehled pokutovaných benzinek dlouhodobě sleduje web Kverulant.org. Jeho pravidelně aktualizovaná mapa obsahuje k 1. lednu 2026 celkem 25 čerpacích stanic, u nichž pokuty už nabyly právní moci. Mnoho provozovatelů se proti uděleným sankcím odvolává, takže se některé případy do seznamu dostanou až s delším odstupem.
Jen během ledna letošního roku odebrala ČOI 121 vzorků. Šlo o 48 vzorků benzínu, 60 vzorků nafty, 12 vzorků LPG a jeden vzorek parafinické nafty. Únor 2026 pak přinesl dalších 102 kontrolovaných vzorků, přičemž všechny bez problému prošly. Zatím jediná pokuta (150 tisíc korun) udělená v tomto roce byla společnosti K & P za to, že v srpnu 2024 prodávala E10 benzin jako E5.
Seznam pokutovaných čerpacích stanic:
ČS Bukovany (Bukovany 183, 257 41 Bukovany) – kontrola 3. 6. 2025, pokuta 40 000 Kč, důvod: vysoký tlak par a špatné označení stojanů
ČS PePoil (Ročov 224, 439 67 Ročov) – kontrola 9. 4. 2025, pokuta 30 000 Kč, důvod: nadlimitní ethanol a kyslík v benzínu
Shell (Kostelecká 1225, 547 01 Náchod) – kontrola 7. 4. 2025, pokuta: 80 000 Kč, důvod: vysoký obsah síry v LPG
NAFTA F-EU (Lety 108, 394 08 Lety) – kontrola 19. 3. 2025, pokuta: 20 000 Kč, důvod: nízký bod vzplanutí nafty
ČS Vysoké Pole (Vysoké Pole 268, 763 24 Vysoké Pole) – kontrola 17. 3. 2025, pokuta 40 000 Kč, důvod: nevyhovující nafta
ČS PHM (Těšínská 2023/177, 710 00 Ostrava) – kontrola 13. 1. 2025, pokuta 80 000 Kč, důvod: nízký bod vzplanutí nafty
ČS LAMAN (Průmyslová 1949, 432 01 Kadaň) – kontrola 25. 11. 2024, pokuta 30 000 Kč, důvod: vysoký ethanol a kyslík
FREE ONE SHOP (Hraničná 5, 358 01 Kraslice)– kontrola 13. 11. 2024, pokuta 30 000 Kč, důvod: nadlimitní ethanol v benzínu
PHM AGROSPECTRUM (Družstevní 322, 251 66 Ondřejov) – kontrola 15. 10. 2024, pokuta 110 000 Kč, důvod: špatné označení a vadná nafta
Červená Lhota (Červená Lhota 1, 277 45 Úžice) – kontrola 12. 8. 2024, pokuta 50 000 Kč, důvod: vysoký obsah ethanolu
ČS AD MACH (Košťálov 330, 512 02 Košťálov)– kontrola 17. 7. 2024, pokuta 30 000 Kč, důvod: nadlimitní kyslík a ethanol
ČS PHM PRIM (Jedličkova, 289 22 Lysá nad Labem) – kontrola 10. 4. 2024, pokuta 30 000 Kč, důvod: vysoký obsah síry v LPG
ČS T a M (U Tří mostů 844/2, 568 02 Svitavy-Lány) – kontrola 9. 4. 2024, pokuta 170 000 Kč, důvod: extrémně vadná nafta
Čerpací stanice Hájčí (Hájčí 2648/12, Praha 5-Stodůlky) – kontrola 8. 4. 2024, pokuta 30 000 Kč, důvod: vysoký ethanol a špatné značení
Čerpací stanice Litovel (Uničovská 20, 784 01 Litovel) – kontrola 10. 3. 2024, pokuta 30 000 Kč, důvod: špatná destilace a nízké oktanové číslo
ČSAD Slavičín (Za humny 216, 763 21 Slavičín) – kontrola 4. 3. 2024, pokuta 10 000 Kč, důvod: vysoký obsah ethanolu
LPG Lipová (Lipová 556, 473 01 Nový Bor-Arnultovice) – kontrola 21.–23. 2. 2024, pokuta 250 000 Kč, důvod: extrémní síra v LPG
ČS DPMD (Dělnická 1861, 405 02 Děčín) – kontrola 7.–9. 2. 2024, pokuta: 30 000 Kč, důvod: vadný Natural 95 a špatné označení
ČS IROMEZ (U Agrostroje 1412, Pelhřimov) – kontrola 31. 1.–5. 2. 2024, pokuta 15 000 Kč, důvod: vysoký ethanol
Čerpací stanice Plzeňská (Praha 5-Motol) – kontrola 8. 1. 2024, pokuta 150 000 Kč, důvod: nadlimitní ethanol a kyslík
ČS RAPID (Vysoké Popovice 268, 664 84) – kontrola 30. 10. 2023, pokuta 70 000 Kč, důvod: špatná destilace benzínu
Čerpací stanice Roviny (Roviny 4, 643 00 Brno-Chrlice) – kontrola 24. 10. 2023, pokuta 90 000 Kč, důvod špatná destilace a chybné účtování
Čerpací stanice Na Kopečku (Na Kopečku 995, 379 01 Třeboň) – kontrola 23.–26. 8. 2023, pokuta 250 000 Kč, důvod: vysoký obsah vody v CNG
Čerpací stanice Plánická (Plánická 153, 339 01 Klatovy) – kontrola 2. 8. 2023, pokuta 10 000 Kč, důvod: nadlimitní ethanol
Čerpací stanice Strážov (Strážov, 340 24)– kontrola 19. 7. 2023, pokuta 20 000 Kč, důvod: vysoký obsah ethanolu