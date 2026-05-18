Zdroje Cooler Master zachrání GPU před roztavením konektoru. Obsahují ochranu, která v grafikách chybí

V poslední době výrobci zdrojů čím dál častěji přicházejí s nápady, jak zlepšit nespolehlivost konektorů 12V-2×6 na kabelech pro napájení grafických karet – což je asi namístě, jelikož tyto konektory se nepřestávají přehřívat. To může vést k poškození nejen kabelu, ale i zdroje a grafické karty, pokud budete jedním z uživatelů, kteří měli smůlu. Vlastní řešení teď představila firma Cooler Master a vypadá to na jedno z těch slibnějších.
Cooler Master GPU Shield
Cooler Master svou verzi ochrany před roztavením 12+4pinových konektorů pojmenoval GPU Shield a první zdroj, který by s ní měl být prodáván, je ATX 3.1 model řad MWE Gold V4, existující v 850W a 1000W verzi. Zatím je ho možné předobjednat v Číně, eventuálně snad bude v širší distribuci.
Zdroje s technologií GPU Shield poskytují klasický port ATX 12V-2×6 pro připojení přímého 12+4pinovéo kabelu. Mělo by být možné zkombinovat zdroj s kabelem jiného výrobce , například nesoucím další ochranu jiného typu, například kabel Corsairu s detekcí přehřátí, která vypadá, že by měla být jednou z reálně účinných pojistek, zatímco třeba nedávno odhalené řešení Asusu po bližším poznání spíš budí pochyby).
Kompatibilita s kabely jiných výrobců je daná tím, že zlepšovák Cooler Masteru se nachází čistě uvnitř zdroje. Zdroj měří proudy na každé ze žil 12+4pinového kabelu, aby v případě poruchy konektoru odhalil nerovnoměrné rozdělení proudu mezi žilami, které je projevem nedokonalého kontaktu na jedné či druhé straně kabelu. Právě tento druh poruchy s nerovnováhou odporů a proudů podle všeho způsobuje drtivou většinu roztavených či spálených konektorů – typicky se pozná podle toho, že některé (často jeden) z pinů je výrazně více opálený.
Tím, že přes některé piny teče vyšší proud než přes ostatní, se dostanou přes svůj bezpečnostní limit, což je „usnadněno“ tím, že při návrhu specifikace Nvidia v rozporu s dobrými zvyklostmi neponechala na kontaktech kabelu prakticky žádnou rezervu – při nominální 600W zátěži jsou piny na cca 90% svého maximálního povoleného zatížení – jakékoli vychýlení proudu z normy vlivem rozdílných odporů na pinech tak vede k překročení normy. To zvyšuje šanci na nebezpečné přehřívání konektoru.
GPU Shield od Cooler Masteru proto proudy na jednotlivých žilách měří (a nahrazuje tak tzv. shunt rezistory na straně GPU, po kterých se často volá). Zdroj tuto telemetrii nepředává do PC, kde by ji musela sledovat nějaká aplikace nebo ovladač, ale řídí se jí sám – ochrana proto funguje automaticky a bez potřeby toho, aby běžel nebo zasahoval nějaký software nebo firmware na GPU. Ochrana tak funguje i pokud vám PC zcela zamrzne. Její stav je indikován barevnými LED na zdroji vedle konektoru pro kabel.
Zdroj má tři režimy. Při správném fungování kabelu, kdy je na všech žilách naměřený proud nižší než 9,3 A, pouští zdroj normálně elektřinu do grafické karty a svítí zelená LED, což indikuje, že vše je v pořádku. Pokud je proud na některých vodičích nad 9,3 A, zhasne zelená LED a začne blikat červená. Toto je signál pro vás, že je třeba zkusit kabel znovu zapojit (a ideálně zkontrolovat, zda nenese stopy přehřátí a pálení), nicméně GPU stále dostává elektřinu.
Pokud zdroj zjistí, že proud na některém vodiči překročil 15 A, vypne přívod proudu po kabelu. GPU se tím vypne a zabrání se tím dalšímu zahřívání konektorů na kabelu. V tomto případě na zdroji bude červená LED svítit nepřetržitě. Díky tomu budete vědět, že GPU se vypnulo kvůli problému 12+4pinových konektorů a ne z jiného důvodu, a před restartováním je třeba nejprve zkontrolovat a znovu zasunout konektory. Mimochodem – asi je dobré zmínit, že byste si na to měli vzít buď ochranné rukavice, nebo chvíli počkat, než na kabely budete sahat. Pokud by totiž konektory byly přehřáté, mohli byste si dost vážně spálit prsty.
Kombinace detekce nevyrovnaných proudů s indikační LED je dobrý nápad, protože bez ní uživatel neví, proč mu monitor během hraní zhasl a jeho první reakce může být restartování a další hraní s nebezpečně se chovajícím kabelem/konektory.
Pro ideální fungování potřebujete skříň, ve které bude světlo LED viditelné, ať už skrz nějakou perforaci, nebo přímo. Web VideoCardz nad tím lituje, že zdroj nemá například varovný akustický signál. Ten by ale mohl být poměrně nepříjemný – například při nočním hraní, nebo pokud by vám začal spínat relativně často.
Pozor na kabely s přemostěním žil, ochrana s nimi nebude fungovat
Toto řešení vypadá poměrně účinně. Nelze asi zaručit, že zabrání úplně všem scénářům selhání 12+4pinových kabelů. Na fotkách uživatelů už se objevily i kabely, na kterých byly rovnoměrně opálené všechny kontakty, což asi může vzniknout, když se celý konektor povysune – což se zřejmě děje různými mechanickými vlivy, a není vždy způsobeno chybnou instalací. Například Corsair varuje, že konektory časem postupně ztrácejí ideální kontakt téměř nevyhnutelně. V tomto scénáři se konektor na jedné či druhé straně kabelu může přehřát, aniž by to GPU Shield poznal, protože proudy zůstanou rovnoměrné. Jde ale o méně častou variantu selhání.
Druhá věc, na kterou si bude třeba dát pozor, jsou kabely, které mají jednotlivé žíly propojené (přemostěné), ať už uvnitř konektorů, nebo třeba můstkem za konektory – tak to má například kabel Asus ROG Equalizer (ačkoliv se nezdá, že by to reálně bylo užitečné, a budí to podezření, že jde jen o trik, jak zdánlivě dopadnout dobře v jednom konkrétním experimentu, kdy se na kabelu přetnou dráty). Takováto přemostění totiž způsobí, že ochrana ve zdroji nezjistí poruchu na konektoru grafické karty – na jejím konci totiž vše bude vypadat v pořádku díky přemostění, které izoluje proudy měřené zdrojem od těch, které reálně protékají kontakty na GPU. Tam se tak může vyvinout nebezpečná rovnováha a jeden pin může být přetížený až tak, že začne kabel hořet, aniž by se to projevilo na proudech, které měří zdroj.
Ochrana GPU Shield proto jako absolutní nutnost vyžaduje, abyste používali kabel bez nějakých přemostění (že je kabel nemá někde schované, se dá ověřit multimetrem, pokud otestujete dva 12V či dva zemní kontakty na jedné straně konektoru na to, zda je mezi nimi vodivé propojení). Mimochodem, stejně kontraproduktivní by přemostěné kabely byly i u karty, která má shunt rezistory a kontroluje proudy na žilách sama. S přemostěným kabelem bude schopná odhalit selhání vlastního konektoru grafiky, ale bude slepá k selhání na straně zdroje, kde se 12+4pinový konektor může velmi snadno (ne-li ještě snadněji) přehřát a spálit také.
Možná bude i verze integrovaná v kabelu
Vedle tohoto kabelu Cooler Master údajně také chystá separátní 12+4pinový kabel s funkcí GPU Shield. To je zvláštní, jelikož jde o něco integrovaného do zdroje. Nicméně je asi možné související elektroniku přenést do nějaké krabičky či většího konektoru, na straně zdroje, kde by docházelo k měření proudů, světelné signalizaci i eventuálnímu přerušení dodávky proudu do GPU. Pak by takový kabel mohlo jít zkombinovat i se staršími zdroji (a zdroji jiných značek). Toto teprve uvidíme. Ale teoreticky by mohlo jít i o kabel s jiným typem ochrany, pouze sdílející stejný název.
Zdroj: VideoCardz