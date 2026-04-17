Konečně lék na tavení 12+4pinových kabelů? Asus ROG Equalizer má odolnější kontakty, které selhání vydrží

Jan Olšan
Dnes
Autor: Asus
Asus ROG Equalizer
Speciální 12V-2×6 kabely pro napájení GPU od Asusu řeší hlavní problém tohoto standardu, kterým je jen minimální bezpečnostní rezerva. Jeho kontakty mají utáhnout výrazně vyšší proudy.

Selhání napájecího kabelu 12V-2×6 (či dříve 12VHPWR) se stalo postrachem posledních generací grafických karet. Zejména těch od Nvidie, která tento typ napájení prosazuje, ale i u pár verzí karet Radeon, které tyto konektory použily. Objevilo se množství pokusů, jak rizika obejít nebo zmírnit. Jedním z posledních jsou speciální kabely ROG Equalizer, které teď uvádí Asus pro své napájecí zdroje. Tavení konektoru brání více způsoby.

Asus ROG Equalizer

Kabely ROG Equalizer jsou přímé 12+4pinové kabely odpovídající standardům PCIe 5.1 a ATX 3.1 určené pro zdroje od Asusu (i když by měly fungovat i s jiným zdrojem). V budoucnu by se měly nacházet v baleních zdrojů Asus ROG Thor III a Asus ROG Strix Platinum od nových letošních šarží. Majitelé starších verzí zdrojů si je budou moci pořídit jako upgrade, přičemž by na ně měli dostat jistou slevu. Tato možnost má být k dispozici od května, takže jste-li adept na takový upgrade, ještě chvilku s nákupem počkejte.

Tyto kabely by měly mít teplotní ochranu v podobě čidla měřícího, zda se konektor či vodiče nepřehřívají, což prozrazuje přítomnost dvou žil navíc, které se na jednom konci separátním konektorem zapojují do zdroje (tato funkce logicky bude fungovat jen s vybranými zdroji od Asusu). Propojení by mělo předávat informaci o teplotě do zdroje, který díky tomu dokáže odpojit napájení při detekci přehřívání, které indikuje nějaké selhání konektoru.

Asus ROG Equalizer

Asus ROG Equalizer

Autor: Asus

Tato ochrana by měla fungovat hardwarově sama od sebe, aniž by bylo třeba provozovat nějaké hlídací a „zasahující“ aplikace v PC. Nicméně údaj o teplotě má být možné sledovat z PC, tato schopnost by eventuálně měla být poskytnuta v aplikaci GPU Tweak III+.

Možnost monitorovat data o kondici kabelu 12V-2×6 ze zdroje nedávno uvedlo i MSI u svého řešení GPU SafeGuard+, to však vedle teploty monitoruje i rozložení a překročení limitů proudů na jednotlivých žilách, což je ochrana na vyšší úrovni.

Tavící se konektory a kabely u karet GeForce: GPU Safeguard+ ve zdrojích MSI má zachránit vaši grafiku Přečtěte si také:

Tavící se konektory a kabely u karet GeForce: GPU Safeguard+ ve zdrojích MSI má zachránit vaši grafiku

Konečně konektory se zvýšenou rezervou

Kabely Asusu ale mají zase svoje výhody v podobě „pasivní bezpečnosti“. Vedle toho, že je konektor dvoubarevný, aby bylo vidět případné neúplné zasunutí, má také pozlacené dutinky (kontakty) pro menší odpor na styku konektorů.

Zejména však – a to může být asi největší výhoda – kabely používají robustnější verzi dutinek pro jednotlivé žíly vodiče, která přímo dle specifikací zvládá vyšší proudy, než běžná verze konektorů 12VHPWR / 12V-2×6. Absence rezervy, kdy ve specifikaci konektoru nebyla vyčleněna dostatečná kapacitu navíc pro případ nerovnováhy proudů, je nejspíš hlavním faktorem všech selhání těchto konektorů, nebo jedním z nejhlavnějších.

Asus ROG Equalizer

Asus ROG Equalizer

Autor: Asus

Asus uvádí, že dutinky použité v kabelu ROG Thor nezvládnou pouze 9,2 A na jednu žílu jako běžné konektory, ale jsou specifikovány na proud 17 A. To znamená, že tyto kabely by podstatnou rezervu mít měly a měly by díky tomu přežít incidenty, při nich ostatní konektory shoří nebo se roztečou.

Asus tvrdí, že kabel vyhověl i při pokusu, kdy bylo selhání simulováno přestřižením čtyř ze šesti vodičů a kabelem šlo při testu 25 A na obou zbylých vodičích, místo aby byly proudy rozloženy na všech šest (cca 8,3 A na každé žíle). Zatímco běžný kabel se v laboratoři přehřál na 146 °C, ROG Equalizer se údajně udržel na bezpečné teplotě 73,4 °C. Snad je to tedy doklad, že ony robustnější dutinky opravdu pomáhají.

Asus ROG Equalizer

Asus ROG Equalizer

Autor: Asus

Toto jsou výsledky z laboratoře, nikoliv z reálného provozu, kdy je kabel uzavřen ve skříni a zejména na straně zdroje může asi mít horší ochlazování. Tyto výše teplot tak nemusí být přímo reprezentativní pro praxi. Je také třeba upozornit, že přerušení vodičů uprostřed a ponechání krajních není nehorším možným případem, jelikož to relativně rozptyluje vznikající teplo. Pokud by byly ponechány dva vodiče vedle sebe (něco podobného se asi může stát, pokud například ohyb zdeformuje konektor a vede k nerovnoměrnému zapojení), mohou se asi navzájem zahřát na vyšší teplotu. Snad by se ale stále mohly vejít do nějakého bezpečného rozmezí.

Původní zprávy o kabelech ROG Equalizer spekulovaly, že by kabely mohly mít nějakou úpravu, která by reagovala na nerovnoměrné proudy a snažila se je kompenzovat (například regulací odporu). To byl ale podle všeho omyl. Nicméně posílené robustnější kontakty tolerující výrazně vyšší proudy by mohly v praxi být i užitečnější, jelikož reálně zvyšují odolnost proti typu selhání, které se 12+4pinovým kabelům děje zřejmě dost často. Což je nejspíš užitečnější, než snažit se tento přirozený „failure mode“ snažit obcházet pomocí balancování zátěže. Robustnější dutinky také budou pomáhat i na straně zemních vodičů, zatímco nějaké aktivní vyvažování zátěže by obvykle asi účinkovalo jen na 12V vodičích.

Kolik tyto kabely budou samostatně stát, zatím nevíme. Cena je obecně hlavní problém všech podobných zlepšováků a důvod, proč nelze úplně mít radost, když se problémy 12+4pinového napájení řeší touto cestou. Místo toho, aby každý uživatel musel na svoje náklady pořizovat různé příplatkové udělátory, jenom aby obešel problém grafické karty, by správně měl být opraven či nahrazen samotný problémový standard…

Zdroj: Asus

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

