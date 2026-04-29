Corsair má 12+4pinový kabel, který zabrání roztavení konektorů GPU a funguje s jakýmkoli zdrojem

Před dvěma týdny jsme probírali speciální kabely ROG Equalizer od Asusu, které mají za cíl zabránit roztavení či spálení 12+4pinových konektorů u GPU a potažmo zdroje kvůli známé nespolehlivosti tohoto návrhu napájení grafických karet. Nevýhoda je, že zvýšená bezpečnost od Asusu stojí 50 $ navíc k investici do GPU a případně zdroje. Corsair teď také uvádí podobné řešení, které bude ovšem stát jenom polovinu.
Corsair ThermalProtect
Corsair je sám jedním z dodavatelů zdrojů, nicméně řešení, které firma teď uvádí pod označením Corsair ThermalProtect, není vázané jenom na její zdroje a má fungovat se všemi, které mají modulární konektor pro připojení přímého 12+4pinového kabelu 12VHPWR nebo pod novějším označením 12V-2×6. Zatím se má patrně prodávat jen samostatně, a to v bílé a černé variantě, není přibalován ke zdrojům Corsairu.
Kabel má délku 65 cm s obvyklými konektory 12V-2×6 na obou stranách a má zvládnout dodávat plných 600 W. Přičemž v tomto případě není zmíněno, že by měly samy o sobě zvýšenou toleranci proudů jako u kabelu Asusu, což by přímo kabelu dávalo rezervu navíc proti nedostatečně dimenzovaným Nvidií specifikovaným standardním konektorům.
Zvýšená bezpečnost spočívá v teplotní ochraně (kterou kabel Asus ROG Equalizer podle všeho nemá, byť jsme to minule omylem psali). Corsair to kabelů ThermalProtect integroval TOP neboli ochranu před přehřátím, která je ale cele integrovaná v samotném kabelu a proto funguje i se zdroji jiných značek – nepotřebuje žádné připojení nebo softwarovou obsluhu na straně zdroje, GPU ani běžící software v počítači. Mělo by to fungovat pomocí senzoru, který je umístěn v objímce vodičů kabelu 3 cm od konektoru, který se zapojuje do GPU. Neměří sice tím pádem teplotu přímo v konektoru, ale to je kompenzováno tak, že ochrana se spustí už při nižší teplotě.
Jak to funguje?
Na fotografiích kabelu lze vidět, že tenčí signální vodiče 12+4 pinů kabelu (zde jsou ale použité jen dva z nich, sense0 a sense1) nevedou po celé délce kabelu až do zdroje, ale jen od konektoru na straně grafiky do oné objímky 3 cm za konektorem. Právě tyto vodiče, které mají GPU signalizovat, kolik elektřiny dokáže zdroj dodávat, jsou totiž použity v případě, kdy čidlo naměří příliš vysokou teplotu a je třeba zasáhnout.
Během normálního fungování tyto vodiče signalizují GPU, že zdroj je schopen dodat klasických 600 W. Pokud ale čidlo v kabelu zjistí teplotu přesahující 65 stupňů (což znamená, že v samotném konektoru už bude víc), signál na sense pinech se změní a signalizuje GPU, aby se vypnulo. Vypnutím GPU zmizí proudová zátěž kabelu způsobující přehřívání a předejde se tak poškození, reakce by měla být v řádu milisekund.
Uživatel uvidí, že mu spadla hra a vypnul se monitor (a pokud nemá druhý monitor zapojený do integrovaného GPU nebo nějakou možnost vzdálené plochy, bude asi muset natvrdo vypnout PC delším podržením vypínače či tlačítkem reset). Toto by ho mělo přimět zkontrolovat kabel, respektive ho znovu pevně zapojit. Corsair ale doporučuje nejprve opatrně přiblížit ruku a případně nechat kabel vychladnout, abyste se nespálili.
Ono ochranné čidlo je jen na jednom konci kabelu, takže nebude přímo vědět o případném přehřátí konektoru na straně zdroje, byť přes vodiče „informace“ v podobě zvýšené teploty pořád do určité míry doputuje až na druhý konec. Při většině selhání 12+4pinových konektorů ale dochází k tomu, že na jednom z konců vzniknou nerovnoměrné odpory jednotlivých kontaktů a to způsobí, že se do vodičů s nižším odporem přelije vyšší proud, než je bezpečná úroveň (zde se právě naráží na onu notoricky známou nedostatečnou rezervu). Tento proud je stejný na obou koncích, takže za tohoto druhu selhání by ochrana měla zafungovat, protože přehřívání se objeví na obou koncích a i pokud by na straně zdroje bylo výrazně vyšší, prahová hodnota 65 stupňů na vodiči 3 cm od grafiky je snad dost nízká na to, aby zůstala bezpečná rezerva.
Detekci by teoreticky asi mohl uniknout případ, kdy bude celý konektor u zdroje povytažený a jeho kontakty budou mít všechny vysoký odpor, aniž by proudy byly příliš nerovnoměrné (díky čemuž se nezačne hřát konektor na druhé straně u GPU). I v tomto případě by teplo do nějaké míry mohlo dráty cestovat směrem k čidlu na straně GPU, takže je možné, že kabel i tak dodávku elektřiny do GPU přeruší.
Kabel Corsair ThermalProtect se bude dát pořídit samostatně za 25 $, což by teď u nás po započítání DPH bylo něco přes 600 Kč či na Slovensku 26 €. Pořád jde o peníze, které byste správně neměli být nuceni investovat do zajištění správného chodu herního počítače a mohli místo toho utratit za výkonnější grafiku nebo procesor (nebo víc RAM). Ale aspoň už to není tolik jako u dvakrát dražšího kabelu Asusu (pro který ale zase mluví robustnější kontakty s věší rezervou, takže ho nechceme nijak hanit).