Nová česká adventura od Řezníka sklízí chválu. Život Není Krásný je nekorektní hra plná drog, chudoby a menšin

Život Není Krásný: Poslední Exekuce
Řezník se vrací k herní tvorbě a jeho nová adventura Život Není Krásný: Poslední Exekuce okamžitě vzbudila pozornost. Nekorektní humor, český dabing známých osobností a témata jako drogy, chudoba či menšiny zatím na Steamu sklízí mimořádně pozitivní reakce.

Umělecky rozdvojená osobnost Martin Pohl, který vystupuje jako Marty nebo Řezník, dnes na Steamu vydal novou videohru s názvem Život Není Krásný: Poslední Exekuce.

Poslední exekuce navazuje na Martyho předchozí, velmi low-cost adventury. Hra má tentokrát vyšší produkční hodnoty a vyjde na 14,99 eur. Autor na vývoj na Hithitu vybral přes 408 tisíc korun, to ale zdaleka nepokrylo všechny náklady.

Novinka má podle serveru Lupa.cz plnohodnotný český dabing, zajistili ho například Leoš Noha, Matěj Ruppert, Bruno Ferrari (Samir Hauser), James Cole, Hugo Toxxx, Oto Klempíř a další.

Poslední exekuce je opět adventura a opět jde o velmi nekorektní dílo. Řezník, respektive Marty si utahují ze všeho a všech s tím, že se často používají motivy chudoby, drog, menšin a tak dále. Hra si zatím na Steamu udržuje celkové hodnocení přes 98 %.

Pohl zvedl produkční hodnoty i u své filmové tvorby, kde se od amatérských děl dostal k dvoudílné sérii Párty Hárd a nepřímému pokračování Na plech, a to s komerčními úspěchy jak v kinech, tak na streamovacích službách typu Netflix.

