Nebojte se, otřesná ikona Spotify je jen dočasná. Discokoulí slaví narozeniny a má pro vás dárek

Hudební streamovací jednička byla ve švédském Stockholmu založena před 20 lety. Formálně vznikla 23. dubna 2006 díky tvůrcům Danielu Ekovi a Martinu Lorentzonovi. Při této příležitosti dostaly mobilní aplikace novou ikonu, která se aktuálně stylizuje do discokoule. A podle reakcí na internetu nejsou z této podoby uživatelé nadšeni.
Zmizí tento týden
Uživatelé zapojení do betatestování si discokouli užívají od začátku měsíce, do finální verze se nová ikona dostala minulý týden. Reakce v diskuzích jsou spíše negativní a objevují se návody, jak změnit ikonu na původní. Často se objevuje námitka, že ikona na iOS vypadá jako při probíhající aktualizaci aplikace. Ručně měnit ikonu ale není třeba, původní plochá ikona se vrátí během tohoto týdne.
Spotify si kromě dočasné ikony připravilo i malý dárek pro uživatele – historický přehled Wrapped, který obsahuje statistiku od prvního dne registrace. V přehledu Spotify 20: Your Party of the Year(s) najdete počet přehraných skladeb, nejposlouchanějšího umělce nebo počet minut, které jste s hudbou na Spotify strávili.
Přehled by vám aplikace měla nabídnout sama při spuštění, případně jej lze nalézt na dedikované stránce spotify.com/20.
Zdroj: 9to5Mac