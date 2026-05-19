Favorit herních počítačů za míň peněz: Nový osmijádrový X3D Ryzen by mohl stát okolo 7 tisíc

Procesory AMD s 3D V-Cache se zejména s platformou AM5 staly nejvýkonnějším řešením pro herní počítač, ale také jsou relativně dražší. Firma teď chystá jeden nový dostupnější model, který by mohl hrát podobnou roli, jako kdysi na platformě AM4 model 5700X3D. Podle leakera s přezdívkou chi11eddog přijde na trh Ryzen 7 7700X3D, založený ještě na generaci Zen 4. Půjde o nejlevnější X3D model s osmi jádry, ale s jistými nevýhodami.
Levnější osmijádro s 3D V-cache: Ryzen 7 7700X3D
Ryzen 7 7700X3D by neměl být nový křemík – použité budou stejné čipy, z kterých se vyrábí model Ryzen 7 7800X3D, ale zřejmě do něj půjdou čiplety horších parametrů. AMD už takto používá čiplety, kterým nefungovalo některé z jader, v šestijádrových Ryzenech 5 7600X3D a 7500X3D. Do modelu 7700X3D patrně půjdou čiplety, které mají všech osm jader bez defektu, ale nezvládají vyšší takty.
Ryzen 7 7700X3D má mít podle chi11eddoga plných 8 jader a 16 vláken architektury Zen 4 a také plnou 96MB L3 cache, která je klíčem k vysokému hernímu výkonu X3D procesorů. Bude také mít stanoveno 120W TDP. Procesor to samozřejmě bude pro platformu AM5.
Avšak frekvence budou poměrně výrazně zredukované proti modelu 7800X3D. Místo 4,2 GHz v základu a 5,0 GHz v boostu bude základní frekvence jenom 4,0 GHz, ale zejména se o dost sníží maximální takt boostu – na pouze 4,5 GHz. Tyto procesory mají omezené možnosti přetaktování, takže toto nepůjde prostě dohnat přes odemčený násobič.
Relativně nízké frekvence v porovnání s dnešními procesory znamenají, že procesor bude na dnešní poměry pozadu v aplikačním výkonu (jádra Zen 4 mají přitom také nižší výkon na 1 MHz než aktuální Zen 5). Rozdíl ve frekvencích se ale projeví i ve hrách, takže Ryzen 7 7700X3D by měl dosahovat o několik procent nižšího výkonu proti modelu 7800X3D, pokud budou hry limitovány výkonem CPU. Proti aktuálnímu etalonu (Ryzen 7 9800X3D a 9850X3D) bude rozdíl samozřejmě větší, nicméně pořád by nejspíš mohl být nad úrovní Ryzenu 7 9700X nebo Core 7 270K Plus od Intelu. Ale ne o tolik, co by byl 7800X3D.
Zejména proti druhému zmíněnému by novinka mohla být zaměřená. Cenově by se procesor měl zařadit nad šestijádrový Ryzen 5 7500X3D, který se dá v českých eshopech najít za cenu od 5500 až 6000 Kč, ale pod rychlejší Ryzen 7 7800X3D, který stojí od 8500 Kč. Nabízela by se tak cena od 7000 do 7500 Kč (a okolo 300 € na Slovensku).
Není ale ještě jisté, zda se procesor bude prodávat globálně. Některé takovéto levnější modely X3D procesorů AMD pustilo jenom na některé trhy (například model 5500X3D), nebo je prodávaly jen vybrané obchody (5600X3D, 7600X3D). To by se mohlo přihodit i s modelem 7700X3D. Na druhou stranu, předchozí „osmijádro druhé kategorie“ v podobě modelu Ryzen 7 5700X3D bylo v běžném prodeji, a to globálně. To by mohlo mluvit i pro normální sehnatelnost tohoto eventuálního modelu Ryzen 7 7700X3D.
Zatím nemáme informace o tom, kdy by tento model mohl vyjít – například o Ryzenu 7 9850X3D a Ryzenu 9 9950X3D se takto začalo proslýchat několik měsíců před jejich vydání (informoval o nich stejný chi11eddog), takže 7700X3D může vyjít v létě, ale třeba i až na podzim.
Zdroje: chi11eddog, VideoCardz