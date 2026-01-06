Dnes brzo ráno se na CES 2026 odehrála úvodní prezentace AMD, která byla plně ve znamení hype okolo umělé inteligence. Sice nebyla úplně prostá hardwarových odhalení, ale týkala se hlavně serverů a světa enterprise. Kupodivu nedošlo (ostatně jako loni s Radeony RX 9000) na to, co jste možná nejvíc čekali – nové procesory Ryzen. AMD totiž sice vydalo novou špičky herních CPU, Ryzen 7 9850X3D, ale jen potichu mimo hlavní prezentaci.
AMD vede v procesorech pro herní počítače už nyní s modely Ryzen 7 9800X3D a Ryzen 9 9900X3D a 9950X3D, které jsou v současnosti nejvýkonnějším řešením v této oblasti. Nicméně loni se objevily zprávy, že chystá jejich vylepšené verze, které by její vedení tím pádem jen dál zvýraznily. A to se nyní definitivně potvrdilo. Ač o této novince firma zcela mlčela v keynote na CES 2026, byl tento procesor během ní oficiálně vydán tiskovou zprávou a objevil se i s parametry na webu firmy.
Ryzen 7 9850X3D
Procesor vychází ze stejného základu jako model 9800X3D, tedy z čipletové rodiny Ryzen 9000 s jedním CPU čipletem obsahujícím osm jader Zen 5 (v desktopové verzi s plně 512bitovými SIMD jednotkami a tedy plným výkonem AVX-512) a s 3D V-Cache, která opět má kapacitu 96 MB (32 MB přímo v CPU čipletu a 64 MB v cache čipletu připojeném pod ním pomocí 3D pouzdření).
Novinka má stejné TDP 120 W a stejný základní tak 4,7 GHz jako model 9800X3D, ale liší se v maximální frekvenci – slabinou modelu 9800X3D totiž je, že má snížený takt boostu – jen 5,2 GHz proti 5,5 GHz u obyčejného osmijádrového modelu 9700X a až 5,7 GHz u 16jádra 9950X. To snižuje jeho aplikační výkon mimo hry, ale o něco samozřejmě i výkon ve hrách, třebaže je díky velké cache vysoký a momentálně lepší než u ostatních alternativ.
Ryzen 7 9850X3D jako první z X3D procesorů netrpí žádným zásadním propadem frekvence proti modelům bez 3D V-Cache, jeho maximální boost je 5,6 GHz. To znamená, že u něj nebude žádná regrese ve hrách nebo programech, které z 3D V-Cache netěží, ale současně by se to mělo odměnit dalším nárůstem výkonu v těch hrách, které z cache těží. Procesor by tak měl předvést zlepšení herního výkonu proti modelu 9800X3D (nárůst frekvence je +7,7 %, ale škálování asi nemusí být ideální).
Procesor jinak zachovává obvyklé vlastnosti Ryzenů 9000. Oficiálně podporuje paměti DDR5–5600 (vyšší rychlost neoficiálně přes profily EXPO nebo XMP), má 24 linek PCIe 5.0 pro GPU a SSD, a má být odemčený pro přetaktování (byť možná s omezeními kvůli 3D V-Cache). Zachována je i základní integrovaná grafika v IO čipletu.
AMD v tiskové zprávě srovnává procesor Ryzen 7 9850X3D s konkurenčním Core Ultra 9 285K od Intelu a tvrdí, že je ve hrách až o 27 % výkonnější. Má to být naměřeno porovnáním v celkem 35 hrách s grafikou GeForce RTX 5090, platforma AMD měla paměti DDR5–6000 a Intel DDR5–7200, obojí v kapacitě 32 GB.
Testování proběhlo už v říjnu s verzemi her z 25. září, takže teoreticky se mohly ve výkonu udát nějaké změny vlivem aktualizací her a ovladačů.
Oficiální benchmarky: Procesor AMD Ryzen 7 9850X3D má být až o 27 % rychlejší než Core Ultra 7 285K v těchto hrách
Je třeba říct, že oficiální benchmarky je třeba brát s rezervou, mohou být přikrášlené například selektivní volbou her nebo nastavení. S děláním obrázku o tom, jak dobře na tom Ryzen 7 9850X3D bude ve hrách, si tedy radši počkejte až na nezávislé testy.
Nárůst výkonu proti Ryzenu 7 9800X3D podle slajdů, které AMD sdílelo s médii před CES 2025, nemusí být až zas tak vysoký, v řadě her budou mezi 9800X3D a 9850X3D asi jen nízké jednotky procent. Nebude tedy určitá dávat smysl z modelu 9800X3D upgradovat, nicméně nový model opět o něco posouvá možnosti hraní na PC.
Vydání v tomto kvartálu
AMD zatím nesdělilo cenu, takže je jasné, že se procesor nezačne prodávat okamžitě a toto ještě není jeho „ostré“ vydání. Oficiální termín začátku prodejů je udán jen jako „během Q1“, tedy někdy ode dneška do konce března (marca). Firma ale potvrdila, že bude k mání jak v hotových počítačích, tak samostatně na volném trhu.
Kolik bude stát, těžko říct, ale asi by vzhledem k osmijádrové konfiguraci neměl být o moc dražší než Ryzen 7 9800X3D v době svého vydání (479 $, s DPH je to teď u nás 11 950 Kč / 502 €). Na prodej bude krabicové balení (box), ale bez chladiče – stejně jako tomu je u modelu 9800X3D. Je možné použít vzduchové chlazení, ale AMD pro ideální výkon doporučuje AIO vodní chladič.
To, že Ryzen 7 9850X3D by měl být prakticky ideální procesor pro desktopové PC (pokud vám stačí osm jader) díky tomu, že přináší vedoucí výkon jak v běžných programech, tak i ve hrách díky 3D V-Cache bez nevýhody snížené frekvence, platí s jednu možnou výhradou. Nebo lépe řečeno ohledem, v kterém se teprve bude muset osvědčit a prověřit časem – a to ve spolehlivosti.
Důvod, proč dosud X3D procesory měly nižší frekvence, bylo to, že technologie nesnášela vyšší napájecí napětí. Doufejme tedy, že výrazně zlepšených frekvencí Ryzenu 7 9850X3D nebylo dosaženo za cenu nastavení vyšších napětí, která by třeba mohla snižovat životnost procesoru. Minulý rok jsme byly svědky problémů s ničením „X3D“ procesorů řady Ryzen 9000 na deskách ASRock patrně právě kvůli chybám v řízení napětí.
Až na toto se zatím AMD ukázalo být spolehlivější než Intel, kterému se přílišná neopatrnost vymstila dobře známým masivním problémem s odumíráním procesorů Raptor Lake – přitom ještě před pár lety se obvykle obavy, že agresivní hnaní frekvencí a napětí nahoru povede ke zkrácené životnosti CPU, adresovaly spíš na procesory Ryzen a jejich velmi agresivními jednovláknovými boosty. Doufejme, že se AMD osvědčí i u tohoto nejnovějšího modelu a potvrdí, že s frekvencemi (a napětími) ví, co dělá.
Co model 9950X3D2 s 16 jádry?
Neoficiální zprávy uváděly, že v přípravě je i procesor Ryzen 9 9950X3D2, který by měl být v podstatě zdvojením modelu 9850X3D – měl by 16 jader a 3D V-Cache u obou CPU čipletů, celkem by tedy poskytoval 192 MB L3 cache. Tento model zatím na webu AMD není. Což nemusí znamenat, že neexistuje, jelikož ho „sliboval“ stejný zdroj informací, který byl nyní usvědčen z pravdy vydáním modelu 9850X3D, jehož parametry správně předpověděl. Toto šestnáctijádro tak možná jen vyjde až v pozdější dobu.
Zdroje: AMD (1, 2), Tom's Hardware