AMD chystá překvapení. Nová herní CPU ještě víc utečou procesorům Intel

Jan Olšan
Dnes
Procesory AMD s X3D cache Autor: AMD
Procesory AMD s X3D cache
Nové X3D procesory od AMD přinesou dlouho vyhlížené šestnáctijádro se 192 MB cache, ale hlavní novinka bude jinde: Zdá se, že se povedlo prakticky eliminovat hlavní nevýhodu 3D V-Cache. Intel to proti těmto CPU bude mít těžké.

V srpnu jsme tu měli zprávu, že AMD chystá nové procesory generace Ryzen 9000 zaměřené speciálně na hráče. Jednak šestnáctijádrový procesor, který by už neměl velkou 3D V-Cache jenom hybridně na polovině z jader (přesněji pod ní, protože křemík s cache se při výrobě vkládá pod křemík s jádry), ale na obou. A také nové herní osmijádro s V-Cache. Teď se objevily jejich parametry a vypadá to, že obě CPU budou větší překvapení, než se čekalo.

Další informace o nich včera přinesl čínský leaker Chi11eddog. Na cestě jsou podle něj pod označením Ryzen 7 9850X3D a Ryzen 9 9950X3D2. To už přímo říká, že tyto modely budou výkonnějšími nástupci dnešních modelů 9800X3D a 9950X3D.

Ryzen 7 9850X3D: AMD ještě víc odskočí od Intelu

Ryzen 7 9850X3D bude osmijádrový procesor se 120W TDP. Speciální na něm budou výrazně lepší takty. Loni vydaný model Ryzen 7 9800X3D má maximální boost 5.2 GHz, a to je o dost nižší než maximální jednovláknové boosty Ryzenů 9000 bez 3D V-Cache, které dosahují až úrovně 5,7 GHz. Ve hrách to sice cache víc než vynahradí, ale ne v aplikačním softwaru. Tam kvůli tomu jednovláknový výkon chyběl, takže Ryzen 7 9800X3D byl svým způsobem kompromisní procesor.

Nový model 9850X3D už takový nebude. Podle Chi11edoga má tento model základní takt 4,7 GHz a maximální boost 5,6 GHz, tedy už prakticky bez předchozího kompromisu v neherních aplikacích. Výkon ve hrách se tím ale také zvýší. Procesor pořád má stejnou 96MB L3 cache jako model 9800X3D, ale o 7,7 % vyšším taktem by měl nabrat nějaká procenta herního výkonu navíc. Tím pádem se ještě zvětší vedení, které teď AMD má nad Intelem v herním výkonu CPU.

Intel sice chystá refresh procesorů Arrow Lake na začátek příštího roku, ale ten nejspíš nedožene ani model 9800X3D, kdežto nový 9850X3D mu laťku nastaví ještě o kousek výš.

Nové procesory Intelu pro desktop se odkládají. Core Ultra 300 budou až příští rok

Nové procesory Intelu pro desktop se odkládají. Core Ultra 300 budou až příští rok

Ryzen 9 9950X3D2: Nová absolutní špička v CPU?

Druhý chystaný model naváže na existující šestnáctijádro Ryzen 9 9950X3D, které má 128MB L3 cache při asymetrickém uspořádání. Osm z jader tohoto staršího modelu má 96 MB L3 cache díky přidané 3D V-Cache (a frekvence těchto jader je omezená na cca 5,2 GHz, jako u modelu 9800X3D). Zbylých osm jader má jen běžnou 32MB L3 cache, ale maximální boost 5,7 GHz. Což, jak bylo zmíněno, slouží pro lepší aplikační výkon – softwarová vrstva se stará o to, aby hry používaly přednostně první skupinu jader a jednovláknové aplikace druhou.

Nový Ryzen 9 9950X3D2 (je-li to opravdu finální jméno tohoto modelu) má mít 192MB L3 cache, což znamená 3D V-Cache pro obě skupiny jader (pod oba dva CPU čiplety procesoru). Tento procesor tak nebude vyžadovat speciální přiřazování úloh na jeden nebo druhý typ jader. Herní výkon by stejně jako u 9850X3D měl o něco narůst.

A stejně jako u předchozího modelu bude mít onen vysoký boost pro jednovláknové úlohy – základní takt má být 4,3 GHz a maximální boost zase 5,6 GHz. Nevýhoda bude, že spotřeba se zřejmě zvýší proti současným nejvyšším modelům procesorů pro socket AM5 – TDP bude 200 W místo 170 W. Nejspíš to znamená, že se zvýší i tzv. PPT, které je skutečným limitem spotřeby – z 230 W na 270 W.

Modely a parametry procesorů AMD Ryzen 9 9900X3D a 9950X3D

Modely a parametry procesorů AMD Ryzen 9 9900X3D a 9950X3D, které vyšly před rokem. Nový 9950X3D2 už bude mít 208 MB celkové cache (jde o součet L2 a L3 cache)

Autor: AMD

Existence těchto procesorů je ovšem zatím známá jen od jednoho zdroje, proto je zatím třeba brát tuto zprávu s určitou rezervou.

Problémy X3D s vysokými frekvencemi vyřešené?

Zvýšení frekvencí z 5,2 na 5,6 GHz může vypadat jako jednoduchá věc, ale jde ve skutečnosti o průlom. 3D V-Cache od počátku trpěla deficitem dosažitelných frekvencí, který byl zakořeněný v technologii samé – 3D propojení čipletů nebylo schopné zvládat vysoká napětí, která jádra CPU potřebovala k vysokým boostovým frekvencím. Limitovalo to i potenciál těchto procesorů. To, že se tento deficit zmenšil na pouhých 100 MHz, je hodně důležité.

Je to i důvod, proč už může být vydán model s 3D V-Cache pro všechna jádra, který AMD doteď uvést odmítalo. Jeden CPU čiplet u 12jádrových a 16jádrových modelů byl vždy ponechán bez 3D V-Cace právě proto, aby na něm CPU mohlo dosahovat vysokého boostu pro potřeby jednovláknového softwaru. Model 9950X3D s boostem 5,6 GHz už to nepotřebuje, 100MHz snížení už asi není podstatné. Stačí, aby jádrům Zen 5 i jen trošku pomohla 3 V-Cache, aby nevýhoda byla eliminována.

Jak tohoto bylo dosaženo, zatím není jasné. Pokud by se AMD podařilo udržet, že za 3D V-Cache už se neplatí zhoršenými takty i v příští generaci (Zen 6), už možná vůbec neuvidíme asymetrické verze procesorů, kde jedna polovina jader 3D V-Cache má a druhá ne.

KL25

Zatím nemáme informace o tom, kdy AMD tyto procesory má vydat, Chi11Eddog to nesděluje. Firma by mohla vydání provést v lednu na veletrhu CES 2026, tedy přímo proti refreshovaným modelům Core Ultra 300, které chystá Intel.

Zdroj: Chi11Eddog

Tak já mám platformu AM5 nově a bude fajn mít možnost upgradu. Pokud se ZEN 7 pro AM5 potvrdí, tak ZEN 6 vynechám.
QproTest

