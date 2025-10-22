AMD chystá překvapení. Nová herní CPU ještě víc utečou procesorům Intel

V srpnu jsme tu měli zprávu, že AMD chystá nové procesory generace Ryzen 9000 zaměřené speciálně na hráče. Jednak šestnáctijádrový procesor, který by už neměl velkou 3D V-Cache jenom hybridně na polovině z jader (přesněji pod ní, protože křemík s cache se při výrobě vkládá pod křemík s jádry), ale na obou. A také nové herní osmijádro s V-Cache. Teď se objevily jejich parametry a vypadá to, že obě CPU budou větší překvapení, než se čekalo.
Další informace o nich včera přinesl čínský leaker Chi11eddog. Na cestě jsou podle něj pod označením Ryzen 7 9850X3D a Ryzen 9 9950X3D2. To už přímo říká, že tyto modely budou výkonnějšími nástupci dnešních modelů 9800X3D a 9950X3D.
Ryzen 7 9850X3D: AMD ještě víc odskočí od Intelu
Ryzen 7 9850X3D bude osmijádrový procesor se 120W TDP. Speciální na něm budou výrazně lepší takty. Loni vydaný model Ryzen 7 9800X3D má maximální boost 5.2 GHz, a to je o dost nižší než maximální jednovláknové boosty Ryzenů 9000 bez 3D V-Cache, které dosahují až úrovně 5,7 GHz. Ve hrách to sice cache víc než vynahradí, ale ne v aplikačním softwaru. Tam kvůli tomu jednovláknový výkon chyběl, takže Ryzen 7 9800X3D byl svým způsobem kompromisní procesor.
Nový model 9850X3D už takový nebude. Podle Chi11edoga má tento model základní takt 4,7 GHz a maximální boost 5,6 GHz, tedy už prakticky bez předchozího kompromisu v neherních aplikacích. Výkon ve hrách se tím ale také zvýší. Procesor pořád má stejnou 96MB L3 cache jako model 9800X3D, ale o 7,7 % vyšším taktem by měl nabrat nějaká procenta herního výkonu navíc. Tím pádem se ještě zvětší vedení, které teď AMD má nad Intelem v herním výkonu CPU.
Intel sice chystá refresh procesorů Arrow Lake na začátek příštího roku, ale ten nejspíš nedožene ani model 9800X3D, kdežto nový 9850X3D mu laťku nastaví ještě o kousek výš.
Ryzen 9 9950X3D2: Nová absolutní špička v CPU?
Druhý chystaný model naváže na existující šestnáctijádro Ryzen 9 9950X3D, které má 128MB L3 cache při asymetrickém uspořádání. Osm z jader tohoto staršího modelu má 96 MB L3 cache díky přidané 3D V-Cache (a frekvence těchto jader je omezená na cca 5,2 GHz, jako u modelu 9800X3D). Zbylých osm jader má jen běžnou 32MB L3 cache, ale maximální boost 5,7 GHz. Což, jak bylo zmíněno, slouží pro lepší aplikační výkon – softwarová vrstva se stará o to, aby hry používaly přednostně první skupinu jader a jednovláknové aplikace druhou.
Nový Ryzen 9 9950X3D2 (je-li to opravdu finální jméno tohoto modelu) má mít 192MB L3 cache, což znamená 3D V-Cache pro obě skupiny jader (pod oba dva CPU čiplety procesoru). Tento procesor tak nebude vyžadovat speciální přiřazování úloh na jeden nebo druhý typ jader. Herní výkon by stejně jako u 9850X3D měl o něco narůst.
A stejně jako u předchozího modelu bude mít onen vysoký boost pro jednovláknové úlohy – základní takt má být 4,3 GHz a maximální boost zase 5,6 GHz. Nevýhoda bude, že spotřeba se zřejmě zvýší proti současným nejvyšším modelům procesorů pro socket AM5 – TDP bude 200 W místo 170 W. Nejspíš to znamená, že se zvýší i tzv. PPT, které je skutečným limitem spotřeby – z 230 W na 270 W.
Modely a parametry procesorů AMD Ryzen 9 9900X3D a 9950X3D, které vyšly před rokem. Nový 9950X3D2 už bude mít 208 MB celkové cache (jde o součet L2 a L3 cache)
Existence těchto procesorů je ovšem zatím známá jen od jednoho zdroje, proto je zatím třeba brát tuto zprávu s určitou rezervou.
Problémy X3D s vysokými frekvencemi vyřešené?
Zvýšení frekvencí z 5,2 na 5,6 GHz může vypadat jako jednoduchá věc, ale jde ve skutečnosti o průlom. 3D V-Cache od počátku trpěla deficitem dosažitelných frekvencí, který byl zakořeněný v technologii samé – 3D propojení čipletů nebylo schopné zvládat vysoká napětí, která jádra CPU potřebovala k vysokým boostovým frekvencím. Limitovalo to i potenciál těchto procesorů. To, že se tento deficit zmenšil na pouhých 100 MHz, je hodně důležité.
Je to i důvod, proč už může být vydán model s 3D V-Cache pro všechna jádra, který AMD doteď uvést odmítalo. Jeden CPU čiplet u 12jádrových a 16jádrových modelů byl vždy ponechán bez 3D V-Cace právě proto, aby na něm CPU mohlo dosahovat vysokého boostu pro potřeby jednovláknového softwaru. Model 9950X3D s boostem 5,6 GHz už to nepotřebuje, 100MHz snížení už asi není podstatné. Stačí, aby jádrům Zen 5 i jen trošku pomohla 3 V-Cache, aby nevýhoda byla eliminována.
Jak tohoto bylo dosaženo, zatím není jasné. Pokud by se AMD podařilo udržet, že za 3D V-Cache už se neplatí zhoršenými takty i v příští generaci (Zen 6), už možná vůbec neuvidíme asymetrické verze procesorů, kde jedna polovina jader 3D V-Cache má a druhá ne.
Zatím nemáme informace o tom, kdy AMD tyto procesory má vydat, Chi11Eddog to nesděluje. Firma by mohla vydání provést v lednu na veletrhu CES 2026, tedy přímo proti refreshovaným modelům Core Ultra 300, které chystá Intel.
Zdroj: Chi11Eddog