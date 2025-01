Nové desktopové procesory AMD: Ryzen 9 X3D, nejrychlejší ve hrách i práci. A konečně levnější Zen 5

Včera jsme už nakousli část novinek, které AMD uvádělo na CES 2025, zejména nejzajímavější nový procesor. Těch ale firma prezentovala víc. Včetně desktopových procesorů pro platformu AM5. Na veletrhu byly vydané špičkové modely Ryzenů 9000 s 3D V-Cache, které by nyní měly představovat to nejlepší, co AMD v stolních PC nabízí. Také ale vychází procesor, přinášející architekturu Zen 5 do levnějších vod.

AMD na podzim vydalo Ryzen 7 9800X3D, který se díky 3D V-Cache (už v třetí generaci) stal nejrychlejším procesorem pro herní počítače, který ve hrách překonává všechny ostatní modely Zenu 5 i konkurenci od Intelu. Ovšem tento procesor je jen osmijádrový a také má omezenu frekvenci jen na 5,2 GHz, takže nemá maximální výkon v jednovláknových aplikacích a už vůbec ne v mnohovláknových neherních softwarech (kde od AMD kraluje Ryzen 9 9900X a 9950X).

„Nejlepší CPU pro hráče a tvůrce současně“

Teď AMD přidává do nabídky nové modely Ryzen 9 9900X3D a Ryzen 9 9950X3D, které dávají dohromady oboje. Pokud znáte modely 7900X3D a 7950X3D z předchozí generace, jste už doma, tyto nové procesory dělají totéž, ale s novou architekturou Zen 5. Konstruovány jsou s dvěma CPU čiplety v pouzdru, ale jeden je místo konvenčního nahrazený stejným CPU čipletem, který má přidanou vrstvu s 3D V-Cache (která je uložená pod vrstvou s jádry, jako u modelu 9800X3D). Tento čiplet tedy má celkem 96 MB L3 cache pro svá jádra. Druhý čiplet je běžný, jen s 32MB cache.

Toto řešení vypadá na první pohled neelegantně v porovnání s hypotetickou alternativou, kdy by byla V-Cache u obou CPU čipletů. Má ale důležitý důsledek. Konvenční čiplet netrpí omezeními 3D V-Cache a je u něj možné použít stejně vysoké boostové frekvence jako Ryzenů 9 9900X a 9950X, tedy až 5,7 GHz místo omezení na cca 5,2 GHz (model 9800X3D). Jádra v tomto čipletu je tak možná použít ke spouštění aplikačního softwaru beze ztráty výkonu.





Autor: AMD, via techPowerUP

V mnohovláknovém softwaru se pak zapojí jádra z obou čipletů s až 32 vlákny, tedy jako u Ryzenu 9 9950X. Naopak hry jsou přednostně spouštěné na jádrech s 3D V-Cache, kde by výkon měl dosahovat úrovně modelu 9800X3D. Správné přiřazení úloh na patřičná jádra řídí operační systém, ovladače a na ně napojený software. Popisovali jsme to zde:

AMD tyto nové procesory popisuje jako řešení, které dodává maximální výkon jak pro hraní, tak pro tvůrce. Pod ono „tvůrci“ si ovšem můžete dopsat prakticky všechen aplikační software, pro který nyní marketing ve zkratce rád používá toto označení jako „creator“ segment, spadá pod to ale v podstatě všechno, co není hra nebo vyloženě serverová úloha (pro které se ale Ryzeny s 12 a 16 jádry také dají úspěšně používat). Tímto označením se každopádně myslí právě to, že tato CPU v sobě kombinují univerzální aplikační výkon mnohojádrových (a vysoko taktovaných) procesorů s herním výkonem Ryzenu 7 9800X3D.

Autor: AMD, via techPowerUP

Modely

Jako v předchozí generaci je na výběr mezi plnotučným šestnáctijádrem (Ryzen 9 9950X3D) a verzí osekanou jen na 12 jader (Ryzen 9 9900X3D), která ale nebyla v případě modelu 7900X3D moc populární a je třeba pamatovat, že i herní část s 3D V-Cache v ní má jen šest jader.

Ryzen 9 9950X3D má 16 jader Zen 5 s celkem 32 vlákny, jejichž základní takt je 4,3 GHz a maximální boost 5,7 GHz (stejně jako u 9950X) pro jádra bez V-Cache. Frekvence pro herní jádra s V-Cache není přímo uváděna, ale měla by asi být rovná té u modelu 9800X3D, tj. okolo 5,2 GHz. TDP je 170 W (což znamená maximální spotřebu při boostu v mnohovláknových úlohách 230 W). L3 cache je uváděna jako 128 MB, ale jak už bylo řečeno, jde o 96 MB u herní poloviny jader a o 32MB u zbylých osmi jader.

Druhý model Ryzeny 9 9900X3D je plus minus totéž, ale s dvojicí jader ubraných v obou čipletech, což dovoluje upotřebit čipy, kde byly po dokončení nalezeny chyby. Celkem tedy máte 12 jader/24 vláken, 6 jader s 96MB V-Cache a 6 jader s 32MB L3 cache. Tento procesor má 120W TDP (a 170 W by měla být jeho maximální mnohojádrová spotřeba). Jeho základní takt je 4,4 GHz a maximální boost pro aplikace je 5,5 GHz. Zde je to o trošku nižší než u konvenčního dvanáctijádra Ryzen 9 9900X – to má maximálku oficiálně 5,6 GHz.

Modely a parametry procesorů AMD Ryzen 9 9900X3D a 9950X3D Autor: AMD

Zatím ale nemáme ceny. Odhalení na CES 2025 ještě není vydáním a kolik budou procesory stát, se dozvíme asi až těsně před ním – pravděpodobné jsou vyšší ceny, než u modelů 9950X a 9900X, které premiérovaly za 449 $ a 649 $. Předchozí generace X3D variant (7900X3D a 7950X3D) šla na trh za 599 $ a 699 $.

Vydání bude někdy během ledna až března, AMD zatím oficiálně říká jen „Q1 2025“, tedy někdy v tomto kvartálu.

Oficiální benchmarky Ryzenu 9 9950X3D od AMD (jako vždy je třeba brát opatrně). Další slajdy s benchmarky z CES 2025 najdete v titulní galerii Autor: AMD, via techPowerUP

B850 desky a Ryzen 5 9600

Vedle těchto procesorů pro špičkové (drahé) počítače ale vychází také jedna nenápadná novinka – Ryzen 5 9600, o kterém už před časem prosakovaly informace. Tento procesor je o něco málo slabším sourozencem již prodávaného Ryzenu 5 9600X a bude o trochu levnější, takže se cenový práh pro ty, kdo chtějí koupit procesor s novou architekturou Zen 5, o něco sníží.

Ryzen 5 9600 má šest jader a 12 vláken. Rozdíl je v tom, že základní takt byl snížen z 3,9 na 3,8 GHz a maximální boost z 5,4 na 5,2 GHz – propad výkonu by tedy měl být v nízkých jednotkách procent. L3 cache ale zůstává 32MB a procesor je odemčený pro přetaktování, takže se to můžete pokusit pomocí OC změnit. CPU je založené na stejných 4nm CPU čipletech a 6nm IO čipletu jako model 9600X, má tedy zachovanou plnotučnou podporu AVX-512 nebo PCI Expressu 5.0.

Procesor si zachovává i základní integrovanou grafiku v IO čipletu (která má 128 shaderů – jen 2 CU – architektury RDNA 2 na taktu 2200 MHz, ale nepostrádá multimediální engine). TDP je 65 W (to znamená maximální boostovou spotřebu 88 W) stejně jako u modelu 9600X. Absence písmene X tedy nemá ten význam, že by tento model měl přímo dle specifikací sníženou spotřebu.

AMD Ryzen 5 9600. Větší krabička ukrývá přibalené chlazení Autor: AMD

Co ale „ne-X“ procesory mají, je přibalený („boxový“) chladič v balení, tedy pokud kupujete standardní retailové balení a ne „tray“. AMD k tomuto procesoru přidává základní chladič Wraith Stealth, už dobře známý z předchozích generací procesorů. Ten vyhovuje pro běžné použit zejména ve hrách, kde nebývají CPU plně vytížena, ale větší věžový chladič koupený samostatně bude samozřejmě značný upgrade, zejména v tichosti chodu. Výhoda základního chladiče Wraith Stealth nicméně je, že ochlazuje proudem vzduchu okolí socketu, což může být důležité pro desky, které nemají pasivní chladiče na VRM (napájecí kaskádě).

Chladič Wraith Stealth Autor: AMD

Také tento procesor se má začít prodávat někdy v prvním kvartálu, zatím bez potvrzeného přesného termínu. Nemáme tedy zatím ani jeho oficiální cenu. Na trhu by měl model 9600 obvykle být k nalezení za míň než model 9600X, ale o kolik přesně, to zatím nevíme. A eventuálně se to asi bude měnit podle toho, jak moc budou jednotlivé procesory v obchodech zlevňovány.

Desky platformy B850 a B840

Co ještě s procesory během CES 2025 přichází na trh (nebo je teď oznámeno), jsou nové desky se socketem AM5 s těmito procesory – a to levnější modely s čispety B850 a B840. Čipset B850 je víceméně nástupcem čipsetu B650 – přináší podporu PCIe 4.0 pro grafiku a chybí mu USB4 (to je rozdíl proti X870). Zatímco desky s čipsety B650 nemusely vždy mít podporu pro PCIe 5.0 SSD, u desek s čipsetem B850 je povinná, vždy by měly mít aspoň jeden „Gen5“ slot M.2, to je tedy hlavní přínos této nové platformy. Některé desky mají dokonce i slot PCIe 5.0 ×16, ale to je už volitelné a nepovinné.

Levnější čipset B840 má podporu jen PCIe 4.0 pro grafiku a jen PCIe 4.0 pro SSD, navíc by už neměl podporovat přetaktování CPU (které B850 nabízí), ale jen pamětí. Je tedy někde na pomezí levnějších desek s čipsetem B650 a dražších A620. Jaké přesně jsou rozdíly ve výbavě různých čipsetů pro platformu AM5 a na nich navázaných desek, jsme probírali v článku odkázaném níže, pokud potřebujete vědět víc:

Desky s těmito čipsety se mají začít prodávat od 15. ledna. Stále platí, že všechny procesory Ryzen 7000, 8000 a 9000 se socketem AM5 fungují i na všech starších deskách s čipsety X670/X670E, B650/B650E a A620 (stačí, když mají aktualizovaný firmware).

Výhodou nových modelů ale může být kvalitnější PCB (někdy lákají na možnost přetaktování pamětí na DDR5–8000) nebo novější výbava (jako například WiFi 7). Na druhou stranu desky s předchozími čipsety bývají v obchodech díky slevám za lepší ceny.

Zdroj: AMD (1, 2), VideoCardz