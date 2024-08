Nejvýkonnější Zeny 5 jsou dražší, než jsme mysleli: Skutečné ceny Ryzenů 9000 odhaleny

Minulý týden jsme se dozvěděli ceny Ryzenů 9000 – přesněji řečeno jsme si to mysleli. Bohužel ale tuto zprávu musíme zkorigovat. Ač už to vypadalo, že by ceny, které ve svých katalozích ukázaly největší americké obchody, mohly být definitivní, nakonec se to ukázalo být omylem. Teď zveřejnilo skutečně oficiální ceny přímo AMD a ačkoliv ty levnější ze čtyř modelů zůstávají beze změny, výkonnější Ryzeny 9 budou dražší, než se doufalo.

Oficiální sociální kanál AMD na (bývalém) Twitteru dnes zveřejnil ceny všech čtyř modelů, a to jak dvou nižších s šesti a osmi jádry, jejichž recenze mají vyjít dnes a prodej začne zítra, tak i dvanáctijádra a šestnáctijádra, jejichž příchod nastane o sedm dní později.

U bližších dvou modelů naštěstí můžeme říct, že ceny na Neweggu a Best Buy nelhaly a tyto modely jsou skutečně o trošku levnější, než měly na začátku odpovídající šestijádrové a osmijádrové modely v předchozích generacích.





Ryzen 5 9600X se šesti jádry Zen 5 stojí 279 $. Tomu po připočtení DPH momentálně odpovídá 7800 Kč nebo 310 €. Cena byla o něco snížena z dřívějších 299 $, což při vydání stály nejlevnější modely 5600X a 7600X, pořád je ovšem šestijádro z nových modelů nastaveno relativně nevýhodně oproti ostatním modelům. Zvlášť ale kvůli tomu, že starší generace jsou teď hodně zlevněné, Ryzen 5 7500F se dá sehnat lehce přes 3900 Kč (nemá však GPU, na rozdíl od modelu 9600X, kdežto Ryzen 5 7600 s integrovanou grafikou už je kolem pěti tisíc).

Osmijádrový Ryzen 7 9700X stojí 359 $. V tomto případě je to redukce o 40 dolarů proti ceně (399 $), za kterou byl při vydání Ryzen 7 7700X. Pro nás to (s DPH) znamená cenu 10 050 Kč nebo 398 €.

Oficiální parametry a ceny procesorů AMD Ryzen 9000 pro desktop Autor: AMD

Oba vyšší modely ale bohužel už budou stát víc, než jsme psali minule. Sleva oproti zaváděcím cenám minulé generace u nich bude nakonec místo sto dolarů jen padesát. Dvanáctijádro Ryzen 9 9900X je za 499 $, což u nás s DPH dává 14 000 Kč nebo 553 €.

Nejvyšší 16jádrový model Ryzen 9 9950X má nakonec cenu 649 $ (před dvěma roky byl Ryzen 9 7950X uveden za 699 $ a Ryzen 9 5950X byl zpočátku za 799 $). U nás to s DPH vychází na 18 200 Kč nebo 720 €.

Kolik výkonu dostanete navíc díky novému jádru Zen 5 proti starším Ryzenům 7000X, a jestli tedy ceny stojí za to, by snad mělo být po dnešních recenzích jasnější. Jak už ale bylo řečeno, dnes podle předchozích informací vyjdou jen recenze šestijádra a osmijádra, recenze modelu Ryzen 9 9900X a 9950X vyjdou až 14. 8., opět den před jejich vlastním vydáním.

Zdroje: AMD, VideoCardz