Amerika hrozí datovou špionáží, T-Mobile proto v Česku spouští vlastní Business Cloud. Chce konkurovat AWS či Azure

Matěj Vlk
Dnes
T-Mobile DC7 Autor: T-Mobile
Datové centrum DC7
Pražské datové centrum DC7 se stalo domovem nové platformy T-Mobile Business Cloud. Největší předností má být ochrana dat díky umístění serverů v Evropě.

Globální trh cloudových služeb ovládá velká trojice Amazon, Microsoft a Google. Jejich AWS, Azure a Cloud jsou dominantními službami, které například v Evropě nemají silnou konkurenci. To se ale postupně technologické firmy snaží měnit, výhodou má být především evropská ochrana dat. Chce z toho těžit T-Mobile, který v Praze spouští Business Cloud.

Mimo americkou legislativu

Některé z platných amerických zákonů nařizují (nejen) poskytovatelům cloudové infrastruktury předávat zákaznická data federálním institucím například při probíhajícím vyšetřování. Klienti o tom nemusí být zpraveni, což platí díky zákonu o špionáži. I proto mnohé firmy hledají alternativu mimo americkou jurisdikci.

Apple, Nuvia i Qualcomm jsou passé: Elitní inženýři teď slibují přepsat pravidla s novými procesory Nuvacore Přečtěte si také:

Apple, Nuvia i Qualcomm jsou passé: Elitní inženýři teď slibují přepsat pravidla s novými procesory Nuvacore

T-Mobile Business Cloud nalezl domov v pražském datovém centru DC7 a stane se součástí evropské cloudové infrastruktury, kterou postupně buduje mateřská společnost Deutsche Telekom.

„Základní myšlenka Business Cloudu je jednoduchá – nabídnout firmám řešení, které je plně pod jejich kontrolou. Služba běží výhradně v našich českých datových centrech T-Mobile, což firmám zaručuje plnou datovou suverenitu, soulad s evropskou legislativou a nulové riziko spojené s americkým Cloud Act,“ říká Peter Laco, ředitel divize pro firemní zákazníky společnosti T-Mobile a Slovak Telekom.

Základním pilířem má být IaaS s transparentní kalkulací a snadnou škálovatelností. Zajímavostí je, že T-Mobile procesorový výkon neúčtuje dle počtu jader jako většina konkurence, ale coby frekvenci vCPU (aktuálně v rozmezí 0–250 GHz). O chod se stará linuxový hypervisor KVM.

AI skoleni

Vedle toho bude možné pronajmout i GPU výkon, o který se aktuálně bude starat platforma založená na kartách Nvidia L40S. Pro zájemce T-Mobile připravil i aplikační platformu pro snadnou správu všech komponent včetně aplikačního marketplacu. Pro porovnání s konkurencí lze využít kalkulaci na webu.

Matěj Vlk

Já bych se bál spíš ruských agentů, než ameriky.
Kakadu


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Přichází další regulace umělé inteligence z Evropské unie

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

Schneider Electric v ČR a SR nově vede Darko Lopotar

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

Jaká velikost nádoru slinivky dává šanci na přežití?

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

V Česku startuje nový ambiciózní cloud

Jaké dopady by měly rychlé škrty v ČT a rozhlase?

V digitálních dovednostech jsou Češi nad průměrem EU

Chronická bolest člověka změní. Je naštvaný, zoufalý, v depresi

Nepodceňte návodné dokumenty a pomůcky k JMHZ

E-shopy jsou pod náporem AI botů

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

Budoucnost bez dobíjení, Američané vyvíjejí jaderné baterie

ŠKOLENÍ Zabbix: monitorovací systém od základních kroků až po složité objekty
VÍCE INFO