Amerika hrozí datovou špionáží, T-Mobile proto v Česku spouští vlastní Business Cloud. Chce konkurovat AWS či Azure

Globální trh cloudových služeb ovládá velká trojice Amazon, Microsoft a Google. Jejich AWS, Azure a Cloud jsou dominantními službami, které například v Evropě nemají silnou konkurenci. To se ale postupně technologické firmy snaží měnit, výhodou má být především evropská ochrana dat. Chce z toho těžit T-Mobile, který v Praze spouští Business Cloud.
Mimo americkou legislativu
Některé z platných amerických zákonů nařizují (nejen) poskytovatelům cloudové infrastruktury předávat zákaznická data federálním institucím například při probíhajícím vyšetřování. Klienti o tom nemusí být zpraveni, což platí díky zákonu o špionáži. I proto mnohé firmy hledají alternativu mimo americkou jurisdikci.
T-Mobile Business Cloud nalezl domov v pražském datovém centru DC7 a stane se součástí evropské cloudové infrastruktury, kterou postupně buduje mateřská společnost Deutsche Telekom.
„Základní myšlenka Business Cloudu je jednoduchá – nabídnout firmám řešení, které je plně pod jejich kontrolou. Služba běží výhradně v našich českých datových centrech T-Mobile, což firmám zaručuje plnou datovou suverenitu, soulad s evropskou legislativou a nulové riziko spojené s americkým Cloud Act,“ říká Peter Laco, ředitel divize pro firemní zákazníky společnosti T-Mobile a Slovak Telekom.
Základním pilířem má být IaaS s transparentní kalkulací a snadnou škálovatelností. Zajímavostí je, že T-Mobile procesorový výkon neúčtuje dle počtu jader jako většina konkurence, ale coby frekvenci vCPU (aktuálně v rozmezí 0–250 GHz). O chod se stará linuxový hypervisor KVM.
Vedle toho bude možné pronajmout i GPU výkon, o který se aktuálně bude starat platforma založená na kartách Nvidia L40S. Pro zájemce T-Mobile připravil i aplikační platformu pro snadnou správu všech komponent včetně aplikačního marketplacu. Pro porovnání s konkurencí lze využít kalkulaci na webu.
Zdroj: TZ T-Mobile