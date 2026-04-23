Konec regálům plných filamentů? Bambu Lab přináší míchání barev: z pár filamentů vytvoříte téměř cokoliv

Bambu Lab posouvá barevný 3D tisk zase o kus dál. S příchodem nové verze Bambu Studio dorazila do sliceru nová funkce míchání barev, která umožňuje vytvářet barevné přechody i nové barevné odstíny bez nutnosti vlastnit desítky různých filamentů. V praxi tak stačí mít jen pár barev k vytvoření prakticky neomezeného množství odstínů i barevných přechodů.
Míchání barev přímo během tisku
Novinka s názvem Color Mixer Studio, dostupná ve verzi Bambu Studio V2.5.3, umožňuje kombinovat až tři filamenty najednou a vytvářet tak nové „virtuální“ barvy (nebo plynulé gradienty). Nejde však o jejich skutečné míchání, výsledný efekt si totiž čistě hraje s optikou.
Tiskárna skládá velmi tenké vrstvy různých barev, které pak lidské oko vnímá jako jeden nový odstín nebo gradient. Princip funkčnosti vysvětluje pěkně například YouTubový kanál YGK3D.
Princip vychází z techniky podobné polotónování z klasického tisku. Klíčovou roli zde hraje tzv. „transmission distance“, což je vzdálenost, na kterou světlo prochází skrze vrstvy materiálu. Právě kombinace jednotlivých vrstev pak vytváří výslednou novou barvu. Tento přístup dobře znají například tvůrci 3D obrazů skrze technologii HueForge, která s průsvitností různých filamentů přímo staví.
Díky tomuto optickému triku je tak možné simulovat širokou paletu a z tří barev vytvářet až stovky dalších. V praxi to znamená, že si výslednou barvu „namícháte“ například ze základních CMYK barev, jednoduše bez nutnosti vlastnit desítky separátních cívek. Co však zapotřebí je, je ideálně 3D tiskárna s více tiskovými hlavami. Příkladem jsou například například Snapmaker U1, Prusa XL, Bambu Lab H2C se systémem Vortek nebo Prusa Core One s toolchangerem INDX.
U tiskáren s jednou tryskou by totiž tiskem vznikalo extrémní množství odpadu, jelikož by docházelo k velmi častým změnám barev a tudíž i častému čištění trysky.
Novinka se přímo inspiruje OrcaSlicer-FullSpectrum od uživatele @ratdoux, jak ostatně Bambu Lab sám přiznává v poznámkách k aktualizaci. Funkce je zatím v experimentálním stádiu, díky čemu není možné například nahrávat 3MF soubory na knihovnu MakerWorld.
zdroje: Bambu Lab Wiki