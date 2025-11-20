Cnews.cz  »  Hardware  »  Průša a Bondtech představili plnohodnotný toolchanger, který trumfne i Vortek od Bambu Lab

Průša a Bondtech představili plnohodnotný toolchanger, který trumfne i Vortek od Bambu Lab

Dominik Dobrozenský
Dnes
INDX pro Prusa Core One
Nový plnohodnotný toolchanger INDX pro 3D tiskránu Prusa Core One už nyní vypadá lépe než systém Vortek představený konkurenčním Bambu Labem.

Německý veletrh 3D tisku Formnext letos sype jednu novinku za druhou. Po oficiálním představení systému Vortek od Bambu Labu se pochlubil svým řešením i český Průša. A to rovnou plnohodnotným toolchangerem pro svou 3D tiskárnu Prusa Core One.

Prusa Core One s až 8 tiskovými hlavami

O spolupráci Průši a Bondtechu víme již delší dobu, ale až Formnext přinesl oficiální premiéru toolchangeru INDX. Ten funguje podobně jako například u Prusa XL (nebo Snapmaker U1), rozdíl je však v samotné výbavě. Nemění se celá hlava, ale konkrétní tiskový modul s vlastní trubičkou s filamentem.

Oproti Vortek od Bambu Labu jde tak o odlehčený, ale vesměs plnohodnotné řešení, které téměř eliminuje odpad vznikající čištěním trysky. INDX si narozdíl od Vorteku lépe poradí s multimateriálovým tiskem, protože každý nástroj lze rychle nahřát na požadovanou teplotu pro daný materiál.

Autor: Prusa Research

Rychlý a snadno rozšířitelný

Výhodou INDX je fakt, že jej můžete škálovat dle potřeby. Můžete začít třeba se 4 nástroji a kdykoli přidávat další. Průša v blogovém příspěvku zdůrazňuje, že jednotlivé trysky neobsahují téměř žádnou elektroniku, ta je ukrytá v hlavní „chytré nástrojové hlavě“. Samotné výměnné moduly jsou tedy jen jednoduché mechanické části s tryskou a trubičkou. A díky indukčnímu ohřevu se dokážou nahřát i zchladnout během pár vteřin (což minimalizuje „odkapávání“ zbytkového filamentu).

Celý proces (od zaparkování nástroje, pohybu k dalšímu, výběru, nahřátí na pracovní teplotu a pokračování v tisku) má zabrat v závislosti na zvoleném materiálu jen kolem 12 sekund

Předobjednávky už nyní, dostupnost až příští rok

Prodej nového INDX je rozdělen na dvě etapy. Ta první odstartuje v prvním čtvrtletí příštího roku a bude jako Founders edice k zakoupení na webu Bondtechu. Později v druhé etapě ji začne Průša prodávat přímo na svém webu.

Podle Bondtechu bude cena inteligentní nástrojové hlavy okolo 250 euro (asi 6 tisíc korun), jednotlivé pasivní nástroje pak okolo 35 euro (asi 850 korun). dostání budou také 4 a 8 modulové kity s cenou 499 euro (asi 12 tisíc korun), případně 699 euro (asi 17 tisíc korun).

Ačkoliv se bude zpočátku jednat exkluzivně o rozšíření pro 3D tiskárnu Prusa Core One, chce švédský Bondtech přinést systém i na tiskárny Voron 3D.

zdroj: Prusa, Bondtech

