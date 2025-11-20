Průša a Bondtech představili plnohodnotný toolchanger, který trumfne i Vortek od Bambu Lab

Německý veletrh 3D tisku Formnext letos sype jednu novinku za druhou. Po oficiálním představení systému Vortek od Bambu Labu se pochlubil svým řešením i český Průša. A to rovnou plnohodnotným toolchangerem pro svou 3D tiskárnu Prusa Core One.
Prusa Core One s až 8 tiskovými hlavami
O spolupráci Průši a Bondtechu víme již delší dobu, ale až Formnext přinesl oficiální premiéru toolchangeru INDX. Ten funguje podobně jako například u Prusa XL (nebo Snapmaker U1), rozdíl je však v samotné výbavě. Nemění se celá hlava, ale konkrétní tiskový modul s vlastní trubičkou s filamentem.
Oproti Vortek od Bambu Labu jde tak o odlehčený, ale vesměs plnohodnotné řešení, které téměř eliminuje odpad vznikající čištěním trysky. INDX si narozdíl od Vorteku lépe poradí s multimateriálovým tiskem, protože každý nástroj lze rychle nahřát na požadovanou teplotu pro daný materiál.
Rychlý a snadno rozšířitelný
Výhodou INDX je fakt, že jej můžete škálovat dle potřeby. Můžete začít třeba se 4 nástroji a kdykoli přidávat další. Průša v blogovém příspěvku zdůrazňuje, že jednotlivé trysky neobsahují téměř žádnou elektroniku, ta je ukrytá v hlavní „chytré nástrojové hlavě“. Samotné výměnné moduly jsou tedy jen jednoduché mechanické části s tryskou a trubičkou. A díky indukčnímu ohřevu se dokážou nahřát i zchladnout během pár vteřin (což minimalizuje „odkapávání“ zbytkového filamentu).
Celý proces (od zaparkování nástroje, pohybu k dalšímu, výběru, nahřátí na pracovní teplotu a pokračování v tisku) má zabrat v závislosti na zvoleném materiálu jen kolem 12 sekund.
Předobjednávky už nyní, dostupnost až příští rok
Prodej nového INDX je rozdělen na dvě etapy. Ta první odstartuje v prvním čtvrtletí příštího roku a bude jako Founders edice k zakoupení na webu Bondtechu. Později v druhé etapě ji začne Průša prodávat přímo na svém webu.
Podle Bondtechu bude cena inteligentní nástrojové hlavy okolo 250 euro (asi 6 tisíc korun), jednotlivé pasivní nástroje pak okolo 35 euro (asi 850 korun). K dostání budou také 4 a 8 modulové kity s cenou 499 euro (asi 12 tisíc korun), případně 699 euro (asi 17 tisíc korun).
Ačkoliv se bude zpočátku jednat exkluzivně o rozšíření pro 3D tiskárnu Prusa Core One, chce švédský Bondtech přinést systém i na tiskárny Voron 3D.