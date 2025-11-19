Bambu Lab H2C oficiálně: nový téměř bezodpadový systém Vortek a trysky zahřívané indukcí

Bambu Lab při příležitosti německého veletrhu Formnext oficiálně představil již dříve naznačený systém Vortek. A rovnou ukázal i novou 3D tiskárnu, která jej dostane jako první.
Vortek: nová cesta k omezení tiskového odpadu
O projektu Vortek jsme psali již dříve. Tehdy jej společnost představila téměř tříminutovým videem, ale nyní došlo na plnohodnotné uvedení. Nejedná se o klasický toolchanger, ale vlastní řešení – 3D tiskárna mění pouze trysku, nikoli celou tiskovou hlavu jako například u Prusa XL nebo Snapmaker U1.
A jak tedy Vortek šetří materiál? Nová tisková hlava má prodloužené tělo, do kterého se „schová“ část filamentu. Při změně barvy tak není třeba pokaždé kompletně čistit vnitřek, namísto toho se jednoduše nasadí jiná tryska. Samotné uchycení je řešení magneticky a docela chytře, jak můžete sami vidět v produktovém videu Bambu Lab.
Systém Vortek má 6 těchto trysek plus jednu navíc. Celkově tedy můžete tisknout „téměř“ bez odpadu až 7 barev najednou, případně až 24 díky připojení více AMS jednotek. U vyšších počtů barev se Bambu Lab chlubí chytrým rozdělováním barev mezi jednotlivé trysky tak, aby vznikalo co nejméně odpadu.
Nejedná se tak o úplné odstranění odpadu (čisticí věž je stále potřeba), ale v porovnání s dosavadním čištěním trysek je to výrazný posun vpřed.
Novou 3D tiskárnu a systém Vortek velmi krásně rozebral YouTubový kanál CNC Kitchen:
Bambu Lab H2C je první 3D tiskárnou se systémem Vortek
Vortek debutuje v nové 3D tiskárně Bambu Lab H2C. Ta se konstrukčně velmi podobná dřívější Bambu Lab H2D, jen s právě přidaným systémem Vortek. Upřímně bych se ani nedivil, kdyby se v budoucnu objevil i jako volitelný upgrade pro H2D.
Model H2C nabízí tiskovou plochu 330 × 320 × 325 mm, teplotu trysky až 350 °C a vyhřívání komory až 65 °C. Nové Vortek trysky nahřívá zcela bezdrátově čistě pomocí indukce.
Tiskárna je už nyní v předobjednávkách na oficiálním webu. Cena startuje na 2 249 eurech (lehce přes 54 tisíc korun) za kombinaci s AMS 2 Pro. K dispozici je i laserová edice s 10/40W laserem a také Ultimate set, který přidává další AMS 2 Pro, AMS HT a sadu extra tiskových hlav.
zdroj: Bambu Lab