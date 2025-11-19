Cnews.cz  »  Hardware  »  Bambu Lab H2C oficiálně: nový téměř bezodpadový systém Vortek a trysky zahřívané indukcí

Hardware   Internet

Bambu Lab H2C oficiálně: nový téměř bezodpadový systém Vortek a trysky zahřívané indukcí

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Bambu Lab na veletrhu Formnext ukázal oficiálně systém Vortek, který výrazně snižuje odpad při multibarevném tisku. Zároveň představil i první 3D tiskárnu H2C, která jej podporuje.

Bambu Lab při příležitosti německého veletrhu Formnext oficiálně představil již dříve naznačený systém Vortek. A rovnou ukázal i novou 3D tiskárnu, která jej dostane jako první.

Vortek: nová cesta k omezení tiskového odpadu

O projektu Vortek jsme psali již dříve. Tehdy jej společnost představila téměř tříminutovým videem, ale nyní došlo na plnohodnotné uvedení. Nejedná se o klasický toolchanger, ale vlastní řešení – 3D tiskárna mění pouze trysku, nikoli celou tiskovou hlavu jako například u Prusa XL nebo Snapmaker U1.

A jak tedy Vortek šetří materiál? Nová tisková hlava má prodloužené tělo, do kterého se „schová“ část filamentu. Při změně barvy tak není třeba pokaždé kompletně čistit vnitřek, namísto toho se jednoduše nasadí jiná tryska. Samotné uchycení je řešení magneticky a docela chytře, jak můžete sami vidět v produktovém videu Bambu Lab.

Bambu Lab system Vortek

Se systémem Vortek můžete kombinovat nejen různé barvy, ale i zcela odlišné barvy

Autor: Bambu Lab

Systém Vortek má 6 těchto trysek plus jednu navíc. Celkově tedy můžete tisknout „téměř“ bez odpadu až 7 barev najednou, případně až 24 díky připojení více AMS jednotek. U vyšších počtů barev se Bambu Lab chlubí chytrým rozdělováním barev mezi jednotlivé trysky tak, aby vznikalo co nejméně odpadu.

Nejedná se tak o úplné odstranění odpadu (čisticí věž je stále potřeba), ale v porovnání s dosavadním čištěním trysek je to výrazný posun vpřed.


Bambu Lab systém Vortek

Ukázka úspory materiálu

Autor: Bambu Lab
Bambu Lab systém Vortek

Ukázka úspory materiálu

Autor: Bambu Lab

Novou 3D tiskárnu a systém Vortek velmi krásně rozebral YouTubový kanál CNC Kitchen:

Zdroj: Youtube.com

Bambu Lab H2C je první 3D tiskárnou se systémem Vortek

Vortek debutuje v nové 3D tiskárně Bambu Lab H2C. Ta se konstrukčně velmi podobná dřívější Bambu Lab H2D, jen s právě přidaným systémem Vortek. Upřímně bych se ani nedivil, kdyby se v budoucnu objevil i jako volitelný upgrade pro H2D.

Model H2C nabízí tiskovou plochu 330 × 320 × 325 mm, teplotu trysky až 350 °C a vyhřívání komory až 65 °C. Nové Vortek trysky nahřívá zcela bezdrátově čistě pomocí indukce.

Tiskárna je už nyní v předobjednávkách na oficiálním webu. Cena startuje na 2 249 eurech (lehce přes 54 tisíc korun) za kombinaci s AMS 2 Pro. K dispozici je i laserová edice s 10/40W laserem a také Ultimate set, který přidává další AMS 2 Pro, AMS HT a sadu extra tiskových hlav.

Nová 3D tiskárna Bambu Lab H2S přináší XL tisk i špičkové funkce H2D, ale s výrazně dostupnější cenou Přečtěte si také:

Nová 3D tiskárna Bambu Lab H2S přináší XL tisk i špičkové funkce H2D, ale s výrazně dostupnější cenou

zdroj: Bambu Lab

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Plánujete nové Lide.cz vyzkoušet?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Zkontrolovali jsme, jak řetězce uvádějí složení pečiva

Ocenili jsme úspěšné účastníky soutěže IT produkt roku 2025

Poctivost v kádích a příroda v hlavní roli: tak vzniká balsamico

Amazon vs Perplexity – když za vás nakupuje AI

Velký souhrn koeficientů k dani z nemovitostí všech okresů

Tenhle cvik vám přinese rychlou úlevu při bolesti beder

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

Vnitro žádá o další odklad služby e-Legislativa

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Jak úřednicí zdůvodní obrat, že EET přinese desítky miliard korun?

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Zákazník má vždy pravdu. Opravdu?

Minimální zálohy 2026: OSVČ ušetří tisíce korun

Z třinácti plánovaných daňových změn je deset nesmyslných

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Pozor na ClickFix, tento malware skoro nic nezastaví

Léky na hubnutí předepíšou i praktici, stojí 130 korun na den