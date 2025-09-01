Nová 3D tiskárna Snapmaker U1 disponuje 4 tiskovými hlavami, ale stojí pouze šestinu toho, co Prusa XL

Na trhu domácích hobby 3D tiskáren existuje poměrně malé množství modelů, které by nabízely více než jednu tiskovou hlavu. Nejznámějším zástupcem je Prusa XL s 5 hlavami, za který si ale pořádně zaplatíte. Do hry však vstupuje zajímavý vyzyvatel – 3D tiskárna Snapmaker U1 s 4 samostatnými tiskovými hlavami a šestinovou cenou českého průkopníka.
Výměna hlavy za 5 sekund a tisk bez odpadu
Snapmaker U1 by snadno zapadl mezi další nevýznamné čínské 3D tiskárny, kdyby sám nepřinášel hned 4 tiskové hlavy za velice příznivou cenu. CoreXY 3D tiskárna se chlubí výměnou tiskové hlavy za 5 sekund, maximální teplotou trysky 300 °C a teplotou podložky až 100 °C. Poměrně zajímavá je také samotná tisková plocha 270 × 270 × 270 mm.
Z hlediska uživatelského komfortu nabízí 3D tiskárna prakticky vše, na co jsme u moderních strojů zvyklí – automatickou kalibraci tisku, kompletní předtiskovou kontrolu, AI detekci chyb, detekci „špaget“ a překážek na tiskové ploše, automatické podávání filamentu nebo třeba vestavěnou kameru s funkcí časosběrných záběrů. Tiskárna běží na Klipperu, komunikuje s počítačem skrze Orca Slicer a její chod lze sledovat také skrze mobilní aplikaci.
Samozřejmě vše není tak sluníčkové a prakticky na první dobrou poznáte, že se jedná o levného číňana (přesto stále zajímavého). Vnější plášťování je plastové, podavače a držáky filamentů působí křehce a dotykový displej rovněž nikterak neohromí. Jak ale poukazuje YouTube kanál NeoKoi Prints, jde zatím o nedostatky testovacích prototypů, které by (snad) měly být do startu prodeje odladěny.
Dostupnost? Ještě letos a za šestinovou cenu Prusa XL
Snapmaker U1 se aktuálně prezentuje na Kickstarteru, kde slaví jeden úspěch za druhým. Původní cíl 100 tisíc dolarů překonala 3D tiskárna během 48 hodin a nyní má na kontě přes 14,2 milionu amerických dolarů od více než 15 tisíc podporovatelů.
V případě zájmu můžete 3D tiskárnu Snapmaker U1 předobjednat právě skrze Kickstarter za startovací cenu 799 dolarů, tedy necelých 17 tisíc korun. První expedici předplatitelům je naplánována na listopad letošního roku.