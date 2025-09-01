Cnews.cz  »  Internet  »  Nová 3D tiskárna Snapmaker U1 disponuje 4 tiskovými hlavami, ale stojí pouze šestinu toho, co Prusa XL

Hardware   Internet

Nová 3D tiskárna Snapmaker U1 disponuje 4 tiskovými hlavami, ale stojí pouze šestinu toho, co Prusa XL

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Snapmaker U1
Snapmaker U1
Snapmaker U1
Snapmaker U1
Snapmaker U1
Snapmaker U1
Snapmaker U1
Snapmaker U1
Snapmaker U1
Snapmaker U1
Snapmaker U1
Snapmaker U1
Snapmaker U1
Snapmaker U1
Snapmaker U1
Snapmaker U1
Snapmaker U1
Všechny fotografie
Levná alternativa k Prusa XL nabízí hned 4 tiskové hlavy a na Kickstarteru slaví jeden úspěch za druhým. Předobjednat si ji můžete za necelých 17 tisíc korun.

Na trhu domácích hobby 3D tiskáren existuje poměrně malé množství modelů, které by nabízely více než jednu tiskovou hlavu. Nejznámějším zástupcem je Prusa XL s 5 hlavami, za který si ale pořádně zaplatíte. Do hry však vstupuje zajímavý vyzyvatel – 3D tiskárna Snapmaker U1 s 4 samostatnými tiskovými hlavami a šestinovou cenou českého průkopníka.

Zdroj: Youtube.com

Výměna hlavy za 5 sekund a tisk bez odpadu

Snapmaker U1 by snadno zapadl mezi další nevýznamné čínské 3D tiskárny, kdyby sám nepřinášel hned 4 tiskové hlavy za velice příznivou cenu. CoreXY 3D tiskárna se chlubí výměnou tiskové hlavy za 5 sekund, maximální teplotou trysky 300 °C a teplotou podložky až 100 °C. Poměrně zajímavá je také samotná tisková plocha 270 × 270 × 270 mm.

Z hlediska uživatelského komfortu nabízí 3D tiskárna prakticky vše, na co jsme u moderních strojů zvyklí – automatickou kalibraci tisku, kompletní předtiskovou kontrolu, AI detekci chyb, detekci „špaget“ a překážek na tiskové ploše, automatické podávání filamentu nebo třeba vestavěnou kameru s funkcí časosběrných záběrů. Tiskárna běží na Klipperu, komunikuje s počítačem skrze Orca Slicer a její chod lze sledovat také skrze mobilní aplikaci.

Samozřejmě vše není tak sluníčkové a prakticky na první dobrou poznáte, že se jedná o levného číňana (přesto stále zajímavého). Vnější plášťování je plastové, podavače a držáky filamentů působí křehce a dotykový displej rovněž nikterak neohromí. Jak ale poukazuje YouTube kanál NeoKoi Prints, jde zatím o nedostatky testovacích prototypů, které by (snad) měly být do startu prodeje odladěny.

CIF25

Zdroj: Youtube.com

Dostupnost? Ještě letos a za šestinovou cenu Prusa XL

Snapmaker U1 se aktuálně prezentuje na Kickstarteru, kde slaví jeden úspěch za druhým. Původní cíl 100 tisíc dolarů překonala 3D tiskárna během 48 hodin a nyní má na kontě přes 14,2 milionu amerických dolarů od více než 15 tisíc podporovatelů.

V případě zájmu můžete 3D tiskárnu Snapmaker U1 předobjednat právě skrze Kickstarter za startovací cenu 799 dolarů, tedy necelých 17 tisíc korun. První expedici předplatitelům je naplánována na listopad letošního roku.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Nejnovější

Anketa

Používáte k vyhledávání na internetu nativní vyhledávač ve Windows?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Z našich webů

Dále u nás najdete

Škodlivý software je čím dál složitější, jde se vůbec ubránit?

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?

AI investice v roce 2025: méně startupů a větší sázky

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

Google představil telefony Pixel 10 s vylepšeným procesorem

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Sdílená kola od nextbiku dojela už i do menších měst

Přečtěte si, co jsme přinesli v novém magazínu CIOtrends

Minimální mzda bude v roce 2026 nižší, než se předpokládalo

Neléčený špatný zrak zvyšuje riziko deprese a demence

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

Podpora v nezaměstnanosti bude v roce 2026 vyšší

Jaké jsou aktuální kyberhrozby pro Android?

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží?

S Meta je to peklo, ale bez ní to nejde. Jak přežít drahou reklamu?

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh?

Továrna bývalého FAB teď místo klíčů chrlí cylindrické vložky

Při vyšetření na magnetické rezonanci může vadit tetování

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI