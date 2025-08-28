Cnews.cz  »  Hardware  »  Barevný 3D tisk bez „bobků“. Bambu Lab ukázal systém Vortek s indukčním ohřevem trysky

Barevný 3D tisk bez „bobků“. Bambu Lab ukázal systém Vortek s indukčním ohřevem trysky

Dominik Dobrozenský
Dnes
Nový systém Vortek od Bambu Lab řeší letitý problém s hromadou odpadu z vícebarevného tisku. Namísto výměny hlav, jak to dělá Průša, bude Bambu Lab měnit pouze trysky – přímo za chodu a kompletně bez kabelů.

Bambu Lab tento týden chrlí jednu novinku za druhou. Po oznámení zbrusu nové 3D tiskárny Bambu Lab H2S přichází možná s ještě větší peckou – systémem Vortek umožňující vícebarevný tisk, ovšem bez dlouho kritizovaných bobků vznikajících při výměně filamentů. Namísto toho bude nová Bambu Lab H2C měnit rovnou tiskové hlavy. Kompletně bez kabelů, s indukčním ohřevem.

Bezdrátová komunikace a ohřev indukcí

Nově představený systém Vortek je výsledkem několikaleté práce inženýrů Bambu Lab a odpovědí na to, co odpůrci této značky roky kritizovali – příliš mnoho odpadu vznikajícího při čištění trysek. Funkční myšlenkou je tento systém do určité míry podobný tomu od Průši XL, ovšem Bambu Lab na to jde trochu jinak.

Zatímco Prusa XL využívá až 5 samostatných tiskových hlav, které se při tisku střídají, Vortek systém mění přímo za chodu samotné trysky. Nejvíce odpadu při vícebarevném tisku vzniká právě při čištění trysky od předchozího filamentu, aby nedocházelo ke znečištění nové barvy. Nový systém s prodlouženou tryskou (ve kterém bude zřejmě část filamentu cestovat Vortek sestavou) má tento neduh eliminovat.

Zdroj: Youtube.com

Při výměně trysky nastává problém s kabeláží, jelikož každý dosavadní hotend má samostatný kabel pro termistor, ventilátor a senzor teploty. Toto vyřešil Bambu Lab lišácky – trysky komunikují bezdrátově a ohřívány budou pomocí indukce. Společnost se chlubí, že dokáže tímto způsobem trysku nahřát za 8 sekund.

hacking_tip

Připraveno na upgrade

Celý systém má být navíc kompatibilní s už představenou 3D tiskárnou Bambu Lab H2D, kterou bude možné upgradovat na model H2C. Cenu, dostupnost nebo jakékoli další podrobnější informace zatím neznáme. Víme pouze, že by se tento systém měl dostat do prodeje ještě letos.

zdroj: Bambu Lab

