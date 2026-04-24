Konec strachu z dojezdu? Nejnovější baterie od CATL najedou 1 500 km a nabijí se za 6 minut

Zájem o elektromobily meziročně roste. Stále ale mají mnoho nevýhod, které odrazují miliony potenciálních zákazníků. Nejčastějším problémem je nízký dojezd a nutnost trávit na nabíječce nepřiměřeně dlouhou dobu. Oba tyto nedostatky by měla odstranit novinka od čínského giganta CATL.
Dojezd přes 1000 km a nabití za pár minut
Jedním z největších problémů elektromobilů je jejich dojezd, který se navíc v horších povětrnostních podmínkách obvykle dále snižuje. Technologie baterií se ale vyvíjí nebývalým tempem. Čínská společnost CATL nedávno představila svou revoluční baterii Qilin Condensed, která má umožnit zvýšení dojezdu až na 1500 km.
Představena byla také baterie Shenxing využívající technologii LFP (lithium-železo-fosfát). Kombinuje vysokou kapacitu s nízkou hmotností a zároveň umožňuje rychlé nabíjení. Z 10 na 98 % ji lze dobít za pouhých 6 minut a 27 sekund. V náročných mrazivých podmínkách pak zvládne nabíjení z 20 na 98 % přibližně za 9 minut, což bylo ještě před pár lety nepředstavitelné.
Rychlonabíjení přitom nemá výrazně negativní vliv na životnost baterie. Výrobce uvádí, že po 1000 nabíjecích cyklech si baterie udrží minimálně 90 % původní kapacity. Bohužel jsou Shenxing a Qilin Condensed dvě odlišné baterie a musíte si tedy vybrat mezi dlouhým dojezdem nebo rychlým nabíjením.
První vozy s těmito technologiemi by se na čínském trhu mohly objevit během několika let, zatímco v Evropě si na ně pravděpodobně počkáme déle. Důvodem je nutnost rozsáhlého rozšíření a modernizace stávající infrastruktury dobíjecích stanic.
Zdroj: InterestingEngineering, Insideevs