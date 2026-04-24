Konec strachu z dojezdu? Nejnovější baterie od CATL najedou 1 500 km a nabijí se za 6 minut

Richard Šimáček
Dnes
CATL baterie do elektromobilu
CATL baterie do elektromobilu
Čínská společnost CATL představila nové akumulátory, které mohou vyřešit dva zásadní nedostatky elektromobilů. Nabídnou delší dojezd než automobily se spalovacími motory a nabít je můžete během chvilky.

Zájem o elektromobily meziročně roste. Stále ale mají mnoho nevýhod, které odrazují miliony potenciálních zákazníků. Nejčastějším problémem je nízký dojezd a nutnost trávit na nabíječce nepřiměřeně dlouhou dobu. Oba tyto nedostatky by měla odstranit novinka od čínského giganta CATL.

Dojezd přes 1000 km a nabití za pár minut

Jedním z největších problémů elektromobilů je jejich dojezd, který se navíc v horších povětrnostních podmínkách obvykle dále snižuje. Technologie baterií se ale vyvíjí nebývalým tempem. Čínská společnost CATL nedávno představila svou revoluční baterii Qilin Condensed, která má umožnit zvýšení dojezdu až na 1500 km.

Představena byla také baterie Shenxing využívající technologii LFP (lithium-železo-fosfát). Kombinuje vysokou kapacitu s nízkou hmotností a zároveň umožňuje rychlé nabíjení. Z 10 na 98 % ji lze dobít za pouhých 6 minut a 27 sekund. V náročných mrazivých podmínkách pak zvládne nabíjení z 20 na 98 % přibližně za 9 minut, což bylo ještě před pár lety nepředstavitelné.

Rychlonabíjení přitom nemá výrazně negativní vliv na životnost baterie. Výrobce uvádí, že po 1000 nabíjecích cyklech si baterie udrží minimálně 90 % původní kapacity. Bohužel jsou Shenxing a Qilin Condensed dvě odlišné baterie a musíte si tedy vybrat mezi dlouhým dojezdem nebo rychlým nabíjením.

První vozy s těmito technologiemi by se na čínském trhu mohly objevit během několika let, zatímco v Evropě si na ně pravděpodobně počkáme déle. Důvodem je nutnost rozsáhlého rozšíření a modernizace stávající infrastruktury dobíjecích stanic.

Tesly budou svým majitelům vydělávat: nová funkce jde naproti sdílené flotile robotaxíků Přečtěte si také:

Tesly budou svým majitelům vydělávat: nová funkce jde naproti sdílené flotile robotaxíků

Zdroj: InterestingEngineering, Insideevs

Richard Šimáček

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

Doplňující údaje zaměstnavatele pro JMHZ – podrobný manuál

Peklo pro účetní. Jak vypadá digitalizace v podobě JMHZ

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Češi zbožňují digitální platby, v obchodech je využívá 85 % lidí

Penzijko se možná opět změní. Ve hře je několik úprav

Město chtělo vyšší daň pro brownfieldy, zdanilo však i školku

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

V Brně lékaři přišili zcela amputovanou ruku

IKEA nabídne lízátka s příchutí masových kuliček

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

Počet sledujících je přežitek. U mikroinfluencerů hledejte brand fit, radí odbornice

Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů

Vyhledávat pacienty s rakovinou slinivky bude 500 praktiků

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

Jaká velikost nádoru slinivky dává šanci na přežití?

Sedm trendů, které změní podobu datových center

ŠKOLENÍ Zabbix: monitorovací systém od základních kroků až po složité objekty
VÍCE INFO