Ultimátní X3D procesor pro hry? AMD prý konečně chystá 16jádro se 192 MB 3D V-Cache

Už od vydání prvního herního procesoru AMD s 3D V-Cache mělo AMD možnost vydat procesor s 16 jádry, který by měl přídavný křemík se SRAM na obou čipletech a díky tomu 192 MB L3 cache. Nikdy to však nebylo využito. Ti, kdo po takovém řešení volali, se ale snad konečně dočkají. AMD teď údajně chystá nové modely – jeden by mohl být levnější Ryzen 7 9700X3D, ale v přípravě je prý konečně i takové „ultimátní“ X3D šestnáctijádro.

Na bývalém Twitteru se teď ozval leaker jménem Chi11eddog, který má zřejmě informace od některého z výrobců desek. Podle jeho zdrojů chystá AMD nové procesory Ryzeny 9000 s architekturou Zen 5 („Granite Ridge“) jako určitý refresh jejich nabídky, která je teď už na trhu rok. Už dříve se objevily informace o modelu 9700F, což by bylo jednoduché levnější osmijádro bez integrovaného GPU. Podle Chi11eddoga takových nových modelů bude víc.

Ryzen 7 9700X3D?

Prvním, o kterém má informace, je procesor s 8 jádry / 16 vlákny Zen 5 a 120W TDP, který má mít 96 MB L3 Cache, bude to tedy X3D procesor. Tyto parametry už má model 9800X3D, takže nově vydané osmijádro by buď mohlo být nějakou jeho zrychlenou verzí s vyšším taktem, nebo – a to je asi pravděpodobnější – verzí levnější s nižšími takty. Mohlo by tedy jít o něco jako byl Ryzen 7 5700X3D na platformě AM4, označení by mohlo být Ryzen 7 9700X3D. Výkon ve hrách by logicky byl o něco níže, ale pořád asi na špičce toho, co dnes v herním PC můžete mít.

Ryzen 9 9950X3D ×2?

Druhým chystaným modelem má ale být šestnáctijádro s 32 vlákny a 192 MB L3 cache. To by mělo znamenat, že jde konečně o procesor s dvěma CPU čiplety, který bude mít 3D V-Cache osazenou symetricky na obou čipletech, Prvních 8 jader tedy bude mít 96 MB L3 cache a druhých 8 jader také 96 MB L3 cache. Jak by se toto CPU jmenovalo, není jasné. Možná Ryzen 9 9970X3D nebo Ryzen 9 9950X3DX2…





AMD Ryzen 9 9950X Autor: Ľubomír Samák

Je otázka, jak přínosné to bude pro hry. U těch je totiž ideální, když mají všechny své běžící procesy umístěné v rámci jednoho bloku cache. To, že druhá polovina jader už také budou mít velkou cache, nemusí hrám moc často pomoci, protože pohyb dat a procesů hry mezi oběma polovinami procesoru je něco, co hernímu výkonu spíše škodí.

Tento procesor tak možná nebude určený až tak pro hráče, jako pro pracovní stanice a podobná nasazení. Nebo dokonce pro službu v levnějších serverech založených na desktopové platformě. 3D V-Cache totiž může být hodně přínosná pro náročné CAD/CAM simulace, fyzikální modelování a podobné HPC úlohy.

Modely a parametry procesorů AMD Ryzen 9 9900X3D a 9950X3D, které jsou v nabídce nyní Autor: AMD

Půjde ale asi o pomyslný vrchol procesorů pro socket AM5. Byť je pravda, že přítomnost 3D V-cache na obou CPU čipletech bude znamenat, že CPU nebude moci pro neherní aplikace použít tak vysoký boost jako procesor Ryzen 9 9950X (jehož takt je až 5,7 GHz). Maximální boost pro jednovláknové aplikace by asi mohl být spíš 5,0–5,2 GHz, takže výkon v jednovláknovém aplikačním softwaru a benchmarcích může být spíš nižší než u 9950X.





Vyšší spotřeba

Podle Chi11eddoga má procesor mít jednu zapeklitost – TDP má být vyšší než zatím u všech ostatních procesorů s 3D V-Cache – prý 200 W. Doteď bylo maximum, které procesory na AM5 používaly, 170W TDP, což ale znamená, že reálná maximální spotřeba (tzv. PPT) je 230 W. Je proto možné, že v tomto případě by zvýšení TDP mohlo znamenat, že i PPT bude vyšší než 230 W. Na druhou stranu, X3D procesory jsou omezené na nižší napětí, takže vyšší TDP může být jen na papíře a reálně se spotřeba o moc zvýšit nemusí – to teprve uvidíme.

Alternativa: Ještě víc asymetrické CPU?

Takovou divokou teoretickou alternativou by ještě mohlo být, že 3D V-Cache bude jenom na jednom čipletu jako doposavad, ale půjde o dvě vrstvy (tedy dva cache čiplety) na sobě pod CPU čipletem. Osm z 16 jader procesoru by tedy mělo 160 MB L3 cache, zatímco druhá polovina jader by klasicky přistupovala jen k 32 MB (a mohla by proto zase boostovat na 5,7 GHz).

Toto by naopak pro hry mohlo přinést další zlepšení výkonu nad rámec X3D modelů s 96MB 3D V-Cache. Čím větší prostor totiž poskytuje cache, kterou používají procesy běžící hry, tím lepší je efekt na FPS, protože se zlepšuje šance, že nejčastěji používaná data hry budou v cache nalezena a nebude se muset čekat na jejich načtení z pomalejší operační paměti PC.

Takovéto štosování 3D V-Cache je prý možnost, na kterou se u technologie od začátku myslelo (svědčí to tom položky nalezené v BIOSu serverových desek pro procesory Epyc Milan), ale zatím nikde nebyla využitá. Je možné, že teď AMD chystá 3D V-Cache CPU Epyc s vícenásobnými cache čiplety pro superpočítače a desktopový procesor s touto technologií by teoreticky mohl být vedlejší produkt.

Kdy tyto nové modely vyjdou, ještě nevíme, ale dávalo by smysl, aby je AMD vydalo teď někdy v srpnu nebo v září.

Zdroje: Chi11eddog, VideoCardz