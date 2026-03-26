Ultimátní procesor pro PC je tady: AMD konečně vydalo „Dual Edition“ Ryzen s dvojitou 3D V-Cache

Prakticky od první generace procesorů s 3D V-Cache (Zen 3 v roce 2022) byla na stole možnost uvést procesor pro desktop s 16 jádry, u kterého by byla 3D V-Cache osazena na obou jeho CPU čipletech. AMD ale tuto možnost doteď nevyužilo, ač zájemci po ní volali. Loni ale začaly přicházet známky, že takový procesor přijde. V lednu, kdy vyšel herní model 9850X3D, to ještě nebylo, ale teď AMD tento procesor konečně oficiálně uvádí na trh.
Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition
Firma nakonec procesor pojmenovala Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition. Původní úniky uváděly pouze 9950X3D2, což je ale nejen špatně čitelné, ale i nenápadné (snadno toto označení zaměníte s běžnou verzí 16jádra s 3D V-Cache jen na jednom z čipletů). Použitý přívlastek Dual Edition asi lépe naznačuje, že má jít o relativně speciální produkt.
Firma tuto novinku oficiálně oznámila dnes, což navazuje na nepřímé potvrzení jejích příprav v lednu. Není to ještě fyzické uvedení, reálně se procesor začne prodávat 22. 4., za necelé čtyři týdny. Co zatím neznáme, je cena. Je třeba očekávat, že bude vyšší než u současného šestnáctijádra Ryzen 9 9950X3D (je třeba dodat, že výrobní náklady modelu Dual Edition jsou vyšší).
Základem procesoru zůstává v roce 2024 uvedená architektura Zen 5 v desktopovém provedení pro socket AM5 s dvěma CPU čiplety. Zatímco doteď všechny X3D procesory pro desktop – s výjimkou nevydaného prototypu, na němž byla v roce 2021 technologie poprvé demonstrována – osazovaly 3D V-Cache jen na (respektive pod) jeden CPU čiplet, 9950X3D2 Dual Edition konečně realizuje možnost osadit ji k oběma.
Procesor má tedy 16 jader, 32 vláken a celkem 192 MB L3 Cache (AMD uvádí ve svých materiálech hodnotu 208 MB, což je součet L3 Cache a L2 Cache všech 16 jader). Cache je samozřejmě tvořena dvěma 96MB bloky, kdy každý je sdílený osmi jádry. Tento faktor znamená, že benefity například ve hrách nebudou tak velké, jako kdyby každé z jader mohlo přistupovat přímo k celému jednomu bloku 192 MB.
AMD uvádí základní frekvenci 4,3 GHz, která je tak stejná jako u běžného modelu 9950X3D. Maximální boost je 5,6 GHz, tedy stejně vysoký jako u osmijádrového Ryzenu 7 9850X3D. Je to přitom boost na čipletu s 3D V-Cache, což donedávna bylo nereálné. Předchozí model 9950X3D se sice mohl chlubit boostem 5,7 GHz, jenže to je na jeho čipletu bez 3D V-Cache (ten s 3D V-Cache má maximální takty jen okolo 5,2 GHz).
Vyšší spotřeba
Procesor má ovšem také zvýšené TDP a maximální spotřebu. Doteď na platformě AM5 bylo maximem 170W TDP, kterému odpovídala skutečná maximální boostová spotřeba (která se označuje PPT) 230 W. Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition navyšuje TDP na 200 W. AMD obvykle neuvádí PPT v oficiálních specifikacích a zatím ho neznáme, ale typicky bývá o 35 % vyšší. To by zde znamenalo hodnotu 270 W – o něco vyšší, než je výchozí maximální turbo spotřeba nejvyšších modelů procesorů Intel jako je Core Ultra 9 285K nebo teď vydané Core Ultra 7 270K Plus (nicméně Intel také nabízí „extrémní profil“ s vyšší spotřebou, který mohou desky volitelně podporovat).
Pokud ale bude dostačovat napájení základní desky, má procesor stále fungovat na všech deskách platformy AM5, podporovány jsou čipsety od A620 po X870E. Může být nutné hodně výkonné chlazení (asi bude preferováno vodní). Procesor se bude prodávat bez chladiče.
Co změněno není, je konektivita s 24 linkami PCI Express 5.0 a podporou pamětí DDR5–5600 (s možností použít profily EXPO pro vyšší frekvence). Procesor má opět podporu pro ECC paměti, pokud ovšem ECC podporuje základní deska. Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition si také stále zachovává jednoduché integrované GPU Radeon se 128 shadery architektury RDNA 2 na taktu 2200 MHz, které lze použít pro připojení monitoru/ů, pokud nemáte po ruce samostatnou grafiku.
Model Dual Edition je odemčený pro přetaktování (ovšem s jistými omezeními danými tím, že čipy vyžadují nižší napětí – při těch, která overclockeři běžně používají, se zničí, takže si dávejte velký pozor a sledujte patřičná doporučení pro tyto procesory).
Posun ve výkonu, ale ne o moc?
Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition nyní bude představovat nejvýkonnější procesor pro běžná PC se socketem AM5 (tedy mimo Threadrippery a Epycy). Měl by být nejlepším řešením jak pro hraní, tak pro aplikace (a obojí současně v jednom balení). Tedy pokud nebudete hledět na cenu. Nicméně v průměru nemusí být nárůsty výkonu proti předchozím modelům řady Ryzen 9000 (osmijádra 9800X3D a 9850X3D pro hry, 16jádra 9950X a 9950X3D pro mnohovláknové aplikace) zas tak velké.
Pro představu, AMD ve svých oficiálních benchmarcích uvádí zlepšení výkonu v aplikacích o 5–13 % proti modelu 9950X3D. Jde tedy sice o momentálně nejvýkonnější procesor AMD, ale odstup na druhé místo není nějak radikální. Výjimkou by asi mohly být specifické výpočetní zátěže, opravdu vyžadující velkou cache symetricky pro všechna jádra.
Duální model se podle AMD uplatní v profesionálních nasazeních, která využijí výkon CPU v kombinaci s vysokou propustností a nízkou latencí velké L3 cache. Přínos má být například v kompilování velkých softwarových projektů (citováno je Chromium nebo Unreal Engine) či při práci s AI modely nebo náročné tvorbě obsahu. Procesor by zřejmě měl být užitečný i pro takové HPC výpočty a simulace, které benefitují z 3D V-Cache na velkých serverových procesorech Epyc „X“, pokud podobné řešení potřebujete v menším balení desktopové platformy.