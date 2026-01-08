Ultimátní Ryzen 9 9950X3D2 se 192 MB 3D V-Cache je MIA. AMD ale potvrdilo, že vyjde

AMD v úterý oznámilo nový procesor Ryzen 7 9850X3D, který přebírá pozici nejvýkonnějšího herního CPU od modelu 9800X3D. O tom, že chystá tento procesor, přinášející výrazný nárůst maximálního boostu, ale prosákly informace dopředu. Také říkaly, že s ním vyjde model s 16 jádry a 3D V-Cache na obou čipletech, po němž se dlouho volalo. Ten AMD nevydalo a objevily se spekulace, že byl narychlo zrušen. Zdá se ale, že je pořád na cestě.
AMD chystá Ryzen 9 9950X3D2
Podle onoho úniku mělo AMD vydat vedle Ryzenu 7 9850X3D také model snad nazvaný Ryzen 9 9950X3D2, který by měl 16 jader, 32 vláken a u obou čipletů s jádry CPU by byla osazená 3D V-Cache, L3 cache by tak bylo celkem 192 MB (96 + 96 MB). Všechna jádra procesoru by tedy na rozdíl od existujícího modelu Ryzen 9 9950X3D byla opatřena velkou cache, odpadala by jakákoliv hybridnost či heterogenita. A tento procesor měl mít stejný vysoký boost jako model 9850X3D – 5,6 GHz.
Když se během CES 2026 toto 16jádro neobjevilo ani v prezentaci, ani na webu AMD, vynořily se úvahy, zda 16jádrový model nebyl zrušen, či zda zprávy o něm nebyly „fake“. Youtuber Moore’s Law is Dead například napsal, že podle jeho „zdroje“ AMD možná plány na toto CPU stáhlo.
Nicméně současně se objevily signály indikující spíš to, že zatím jen nenastal čas na oznámení tohoto modelu. Čínská větev Dell Alienware totiž zcela oficiálně na svém kanále v sociální síti Weibo uvedla, že „Ryzen 9 9950X3D2“ bude k mání v desktopech Area-51 a hráči s ním budou moci zažít „vrchol“ herních požitků (marketingové superlativy je samozřejmě třeba brát s rezervou). Patrně je to tedy tak, že partneři AMD o tomto procesoru ví, jen ho zatím nesmí prozradit, v čemž čínský Alienware propadl.
Už se objevil i druhý takový netěsný výrobce počítačů – britská firma Sytronix. Ta má na webu procesor Ryzen 9 9950X3D2 uvedený jako jeden z možných modelů, které lze objednat v jejích pracovních stanicích. Teoreticky je asi možné, že obě firmy pouze spekulují, že se toto CPU objeví na trhu, na základě oněch předchozích úniků. Nicméně procesor se už objevil i v databázích Passmarku a Geekbench.
Potvrzeno oficiálně
To, že je Ryzen 9 9950X3D2 v přípravě, mezitím zřejmě potvrdilo i přímo AMD oficiální cestou. ComputerBase (a další média) píše, že AMD v úterý novinářům potvrdilo na dotazy, že se toto CPU chystá, údajně se slovy „stay tuned“.
Vedle toho také bylo poukázáno na to, že firma do svých materiálů k CES 2026 zahrnula ilustrativní obrázek procesoru pro socket AM5 bez rozvaděče tepla. Firma dříve na modelech s jedním cache čipletem barevně znázornila jeho přítomnost na jednom z CPU čipletů, nicméně pro CES 2026 použila ilustraci, kde jsou zvýrazněné oba dva CPU čiplety – což může být buď chyba, nebo indicie ukazující na nadcházející procesor s 16 jádry a 192 MB L3 cache pro socket AM5. Jméno souboru údajně bylo „AMD Ryzen 9000 X3D Delided Chip Shot 3.png“.
Ani Ryzen 7 9850X3D ještě nebyl přímo vydán do prodeje, ještě nebyla sdělena jeho cena a přesné datum vydání – jen to, že vyjde někdy v v Q1 2026. Je proto možné, že nakonec oba procesory dokonce vyjdou současně a AMD model 9950X3D2 oficiálně oznámí někdy v době mezi dneškem a termínem, kdy má vyjít osmijádro. Každopádně pokud máte zájem o takové „ultimátní“ řešení pro hraní nebo třeba pro vědecké výpočty a simulace, kde by 3D V-Cache také měla pomáhat, ještě posečkejte.
Ryzen 9 9950X3D ale nejspíš bude hodně drahá věc. Nedivili bychom se, kdyby dostal například cenovku 999 $, kterou dříve nesly extrémní edice procesorů Intel nebo podobné Athlony 64 FX (to ale ještě nejvyšší herní grafické karty Nvidie nestály 2000–4000 $, lze tedy říct, že dnes by to byla méně extrémní suma než před deseti, dvaceti lety).
Zdroje: Benchlife, Tom’s Hardware, ComputerBase