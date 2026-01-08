Cnews.cz  »  Hardware  »  Ultimátní Ryzen 9 9950X3D2 se 192 MB 3D V-Cache je MIA. AMD ale potvrdilo, že vyjde

Hardware

Ultimátní Ryzen 9 9950X3D2 se 192 MB 3D V-Cache je MIA. AMD ale potvrdilo, že vyjde

Jan Olšan
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Ilustrace zřejmě ukazující Ryzen 9 9950X3D2 Autor: AMD
Ilustrace zřejmě ukazující Ryzen 9 9950X3D2
Ryzen 9 9950X3D2 má být dlouho vyhlížené 16jádro plně vybavené 3D V-Cache na obou CPU čipletech. Čekalo se, že ho AMD vydá teď na CES, vyšlo ale jen nové osmijádro. Nicméně to neznamená konec nadějí…

AMD v úterý oznámilo nový procesor Ryzen 7 9850X3D, který přebírá pozici nejvýkonnějšího herního CPU od modelu 9800X3D. O tom, že chystá tento procesor, přinášející výrazný nárůst maximálního boostu, ale prosákly informace dopředu. Také říkaly, že s ním vyjde model s 16 jádry a 3D V-Cache na obou čipletech, po němž se dlouho volalo. Ten AMD nevydalo a objevily se spekulace, že byl narychlo zrušen. Zdá se ale, že je pořád na cestě.

AMD chystá Ryzen 9 9950X3D2

Podle onoho úniku mělo AMD vydat vedle Ryzenu 7 9850X3D také model snad nazvaný Ryzen 9 9950X3D2, který by měl 16 jader, 32 vláken a u obou čipletů s jádry CPU by byla osazená 3D V-Cache, L3 cache by tak bylo celkem 192 MB (96 + 96 MB). Všechna jádra procesoru by tedy na rozdíl od existujícího modelu Ryzen 9 9950X3D byla opatřena velkou cache, odpadala by jakákoliv hybridnost či heterogenita. A tento procesor měl mít stejný vysoký boost jako model 9850X3D – 5,6 GHz.

Nový král herních PC je tady, AMD oficiálně uvádí Ryzen 7 9850X3D – 3D V-Cache bez dosavadních nevýhod Přečtěte si také:

Nový král herních PC je tady, AMD oficiálně uvádí Ryzen 7 9850X3D – 3D V-Cache bez dosavadních nevýhod

Když se během CES 2026 toto 16jádro neobjevilo ani v prezentaci, ani na webu AMD, vynořily se úvahy, zda 16jádrový model nebyl zrušen, či zda zprávy o něm nebyly „fake“. Youtuber Moore’s Law is Dead například napsal, že podle jeho „zdroje“ AMD možná plány na toto CPU stáhlo.

Nicméně současně se objevily signály indikující spíš to, že zatím jen nenastal čas na oznámení tohoto modelu. Čínská větev Dell Alienware totiž zcela oficiálně na svém kanále v sociální síti Weibo uvedla, že „Ryzen 9 9950X3D2“ bude k mání v desktopech Area-51 a hráči s ním budou moci zažít „vrchol“ herních požitků (marketingové superlativy je samozřejmě třeba brát s rezervou). Patrně je to tedy tak, že partneři AMD o tomto procesoru ví, jen ho zatím nesmí prozradit, v čemž čínský Alienware propadl.

Už se objevil i druhý takový netěsný výrobce počítačů – britská firma Sytronix. Ta má na webu procesor Ryzen 9 9950X3D2 uvedený jako jeden z možných modelů, které lze objednat v jejích pracovních stanicích. Teoreticky je asi možné, že obě firmy pouze spekulují, že se toto CPU objeví na trhu, na základě oněch předchozích úniků. Nicméně procesor se už objevil i v databázích Passmarku a Geekbench.

Potvrzeno oficiálně

To, že je Ryzen 9 9950X3D2 v přípravě, mezitím zřejmě potvrdilo i přímo AMD oficiální cestou. ComputerBase (a další média) píše, že AMD v úterý novinářům potvrdilo na dotazy, že se toto CPU chystá, údajně se slovy „stay tuned“.

Vedle toho také bylo poukázáno na to, že firma do svých materiálů k CES 2026 zahrnula ilustrativní obrázek procesoru pro socket AM5 bez rozvaděče tepla. Firma dříve na modelech s jedním cache čipletem barevně znázornila jeho přítomnost na jednom z CPU čipletů, nicméně pro CES 2026 použila ilustraci, kde jsou zvýrazněné oba dva CPU čiplety – což může být buď chyba, nebo indicie ukazující na nadcházející procesor s 16 jádry a 192 MB L3 cache pro socket AM5. Jméno souboru údajně bylo „AMD Ryzen 9000 X3D Delided Chip Shot 3.png“.

Ilustrace k CES 2026, kterou firma pojmenovala AMD Ryzen 9000 X3D Delided Chip Shot 3

Ilustrace k CES 2026, kterou firma pojmenovala: AMD Ryzen 9000 X3D Delided Chip Shot 3

Autor: AMD, via: ComputerBase

Ani Ryzen 7 9850X3D ještě nebyl přímo vydán do prodeje, ještě nebyla sdělena jeho cena a přesné datum vydání – jen to, že vyjde někdy v v Q1 2026. Je proto možné, že nakonec oba procesory dokonce vyjdou současně a AMD model 9950X3D2 oficiálně oznámí někdy v době mezi dneškem a termínem, kdy má vyjít osmijádro. Každopádně pokud máte zájem o takové „ultimátní“ řešení pro hraní nebo třeba pro vědecké výpočty a simulace, kde by 3D V-Cache také měla pomáhat, ještě posečkejte.

Školení Kubernetes

Ryzen 9 9950X3D ale nejspíš bude hodně drahá věc. Nedivili bychom se, kdyby dostal například cenovku 999 $, kterou dříve nesly extrémní edice procesorů Intel nebo podobné Athlony 64 FX (to ale ještě nejvyšší herní grafické karty Nvidie nestály 2000–4000 $, lze tedy říct, že dnes by to byla méně extrémní suma než před deseti, dvaceti lety).

Zdroje: Benchlife, Tom’s Hardware, ComputerBase

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Anketa

Jak jste letos komunikovali na Vánoce s blízkými?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Dlouho očekávaný vstup Strnadovy Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Finanční limity, které se od letoška mění

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?