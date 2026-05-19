Xiaomi slaví. Jeho YU7 GT se na Nordschleife stalo nejrychlejším SUV. Pokořilo nejvýkonnější Audi RS Q8

Krátce před čínskou premiérou elektrického SUV YU7 GT si Xiaomi připsalo výrazný úspěch na Nürburgringu. Vůz projel legendární okruh Nordschleife v čase 7:34,931 a překonal dosavadní rekord mezi SUV. Ten dosud patřil Audi RS Q8 performance s časem 7:36,698. Za volantem seděl testovací jezdec Xiaomi Ren Zhoucan.
Vrcholné SUV
YU7 GT má být nejsilnější verzí připravovaného elektrického SUV. Podle dostupných údajů nabídne výkon 738 kW, tedy zhruba 990 koní. Počítá se také s dvoumotorovým pohonem všech kol, baterií o kapacitě 101,7 kWh a maximální rychlostí 300 km/h. Dojezd má podle čínské metriky CLTC dosáhnout 705 km.Zdroj: Youtube.com
YU7 GT má nový HyperEngine V8S EVO s maximálními otáčkami 28 000 za minutu, vlastními moduly SiC a uváděnou účinností 98,38 %. Podvozek Jialong Chassis Master Edition byl laděn na Nordschleife a zahrnuje dvouventilové adaptivní tlumiče CDC a elektronický samosvorný diferenciál na zadní nápravě. Xiaomi přitom na Nordschleife nezáří poprvé, rekord si připsal i sedan SU7 Ultra.
Premiéra YU7 GT je naplánována na 21. května. Xiaomi má na stejné akci představit také další produkty svého ekosystému, včetně smartphonu Xiaomi 17 Max. Chybět nebudou ani první sluchátka s klipem za uši a náramek Xiaomi Band 10 Pro.
Zdroj: Electrek