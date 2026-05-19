Nemáte náhodou tuto powerbanku? Hrozí přehřátí, zkrat i požár. Vraťte ji, vzkazuje výrobce

Dominik Dobrozenský
Dnes
Powerbanka TK Maxx s rizikem vniku požáru (ilustrační obrázek) Autor: Cnews (s využitím Gemini)
Desítkám modelů powerbank od prodejce TK Maxx hrozí kvůli technickým závadám riziko požáru. Řetězec radí tyto modely nepoužívat a vrátit zpět na prodejny. O které modely se jedná?

Powerbanka je dnes pro mnohé stejně důležitá jako mobil samotný a často si bez ní nedokáží představit ani jeden pracovní den. Nejnovější varování od společnosti TK Maxx ale nepotěší majitele některých modelů.

Přestože řetězec v Česku nepůsobí, vyplatí se zkontrolovat, zda některou z dotčených powerbank nemáte například z dovolené nebo nákupu v zahraničí, kde společnost působí (například v Polsku, Německu nebo Rakousku).

Server Produkt Warnung upozorňuje, že stažení z trhu se týká powerbank prodávaných přibližně od srpna 2024 do května 2026. Problém spočívá v konstrukční chybě uvnitř zařízení, kdy kabeláž není dostatečně upevněná a při běžném přenášení nebo používání se může uvolnit. Tato chyba může následně vést k přehřívání, zkratu nebo v krajním případě i hoření powerbanky.

Rizikové powerbanky od TK Maxx

Varování se vztahuje na tyto produkty:

  • XO Poppy Magsafe Compatible Power Banks

  • Titan Charge (modely P2G5080, P2G5080B, P2G5080W, P2G5080BK, P2G5080WT)

  • Mag Power + (modely P2GQ48, P2GQ48BK, P2GQ48WT)

  • Power 4 Connect (modely P2G5065, P2G5065BK, P2G5065WT, P2G5065B, PW2G5065W)

  • Elite Mag Power

  • Mag Power PD+ (modely P2GQ58, P2GQ58BK, P2GQ58WT)

  • PD Multi Charge (modely P2GQ38, P2GQ38BK, P2GQ38WT)

  • Mag Power (modely P2G5070, P2G5070B, P2G5070BK, P2G5070W, P2G5070WT)

  • Mag Power (modely P2GQ28, P2GQ28BK, P2GQ28WT a jejich další řady)


Pokud náhodou některý z těchto modelů vlastníte, raději ji přestaňte používat. Zařízení lze vrátit v jakékoliv prodejně TK Maxx s náhradou plné kupní ceny, a to i bez účtenky.

zdroj: Produkt Warnung, TK Maxx

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

