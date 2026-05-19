Každý Malťan dostane kurz AI a ChatGPT Plus zdarma. Babiš raději trvá na dotovaném jízdném pro důchodce a studenty

Matěj Vlk
Dnes
OpenAI uzavřelo dohodu s Maltou na dobu jednoho roku.
OpenAI uzavřelo dohodu s Maltou na dobu jednoho roku.
Placený tarif ChatGPT Plus vyjde asi na 420 Kč měsíčně, maltská vláda jej bude svým občanům rozdávat zdarma. Nejdřív ale budou muset absolvovat kurz, který je s AI naučí pracovat.

Současná maltská vláda spustila iniciativu AI for All (AI pro všechny), která má přispět k edukaci a zodpovědnému využívání služeb umělé inteligence mezi občany. V rámci ní se země dohodla s OpenAI na bezplatném přístupu k tarifu ChatGPT Plus, který je běžně zpoplatněn částkou 20 USD za měsíc.

Až po dokončení kurzu

Nárok na placenou AI na dobu jednoho roku nebude mít automaticky každý, podmínkou bude úspěšné dokončení kurzu používání AI. Na tom se podílela Maltská univerzita. Má pokrýt základy práce s AI a především pravidla zodpovědného používání v práci, ve škole i doma.

OpenAI ruší generování videí Sora: AI slop stál 5 miliard dolarů ročně

Maltský ministr hospodářství, podnikání a strategických projektů Silvio Schembri uvedl: „Prostřednictvím tohoto kurzu AI pro všechny zajišťujeme, aby každý občan bez ohledu na své zázemí měl možnost získat dovednosti potřebné pro úspěch v digitálním světě. Spojením tohoto vzdělávání s bezplatným přístupem k nejpokročilejším digitálním nástrojům současnosti proměňujeme neznámý koncept v praktickou pomoc pro naše rodiny, studenty i pracovníky.“

Malta se tím stává první zemí, kde OpenAI spouští podobně rozsáhlou národní spolupráci. Distribuci má spravovat Malta Digital Innovation Authority, přičemž účastníci budou potřebovat aktivní evropský účet eID.

V Česku se s AI pro lidi zatím nepočítá

OpenAI provozuje projekt AI for Countries, který má za úkol právě podporu vlád a případné zavádění AI na úrovni států a jeho institucí. Je tedy pravděpodobné, že obdobných spoluprací (byť ne v takovém rozsahu) bude v nejbližší době přibývat.

V Česku s tím ale prozatím počítat nemusíme. Byť neznáme finanční podmínky dohody mezi OpenAI a vládou Malty, půjde o desítky milionů dolarů, které tamní vláda zaplatí za roční zpřístupnění. Při hypotetickém českém scénáři, kdy by OpenAI požadovala polovinu běžné ceny za roční využívání všemi obyvateli ve věku 16+, by to tuzemský rozpočet vyšlo na 23 mld. Kč.

Do ChatGPT brzy dorazí reklamy: nevyhnou se jim ani platící uživatelé

Zdroj: Engadget

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

