Nesnášíte klávesu Copilot, která se vetřela na notebooky? Windows ji umožní změnit na něco jiného

Když Microsoft (a s ním samozřejmě výrobci počítačů) začal před pár lety tlačit koncept tzv. AI PC, objevila se kvůli tomu na klávesnicích nová klávesa Copilot, kterou se ve Windows AI mocnosti vyvolávají. Tato klávesa je také pro mnohé trnem v oku coby symbol toho, že jim firmy jako Microsoft vnucují umělou inteligenci, ať už ji chtějí, nebo ne. Tato klávesa totiž doteď moc nešla změnit na nějakou jinou funkci. Ovšem aspoň to se změní.
Windows umožní přemapovat klávesu Copilot
Možná je to součást zpytování svědomí, které teď Microsoft údajně absolvuje, aby zlepšil některé nedostatky, které jsou poslední dobou Windows 11 vyčítané. Tlačítko Copilot, které se uhnízdilo na klávesnicích notebooků od roku 2024, má momentálně pevně danou funkci – může vyvolávat dialog Copilotu nebo aplikaci Microsoft 365 Copilot, pokud ji máte zaplacenou. Doteď její funkce nešla změnit (což asi opravdu lze číst jako snahu přimět uživatele tyto AI funkce používat), ale Microsoft teď oznámil, že v tomto ustoupí a umožní funkci tlačítka přemapovat.
Přemapování tlačítka Copilot bylo doteď problematické, protože není řešeno jako úplně nová klávesa s vlastním unikátním kódem. Místo toho jsou klávesnice s tímto tlačítkem navržené tak, že po stisknutí klávesy Copilot posílají systému signál odpovídající kombinaci stisků jiných kláves. Je poněkud exotická: Levý Shift + klávesa Windows + F23. F23 čili funkční klávesu číslo 23 moderní klávesnice nemají (norma je řada kláves F1 až F12), existovala ale na některých starých klávesnicích IBM se 122 klávesami, které měly F1 až F24, a Windows i BIOSy počítačů je pořád podporují. Microsoft ji použil právě kvůli tomu, že ji dnes nejspíš žádná klávesnice regulérně nevypustí, takže nehrozí konflikt.
Jenže to, že pro Copilot nebyla zrecyklována jen tato klávesa, ale je odesílán ekvivalent klávesové zkratky, komplikuje pokusy tlačítko Copilot přemapovat a použít pro nějakou vám milejší funkci. Naráží na to typicky uživatelé Linuxu, kteří občas přemapovávají i například tlačítko Windows. Je totiž třeba odchytávat celou kombinaci a nedá se to nastavit úplně jednoduše v obvyklých nastaveních mapování klávesnice.
Změnu přinese budoucí aktualizace
Microsoft teď změnu funkce tlačítka usnadní aspoň ve Windows. Firma oznámila, že chystá aktualizaci systému, která umožní klávesu Copilot přenastavit. Volba se objeví v nastaveních Windows, v sekci „Bluetooth a zařízení“, záložka „Klávesnice“. Aktualizace by to zdá se měla být automatická, ne volitelná.
Význam stisku tlačítka půjde předefinovat buď na pravou klávesu Ctrl (Control), nebo na klávesu kontextové nabídky. To je tlačítko se symbolem seznamu obvykle mezi pravým Alt (AltGr) a pravým Ctrl, které otevírá tu nabídku, kterou běžně otevírá pravé tlačítko myši, například při kliknutí na ikonu. Velká část uživatelů PC ho není zvyklá používat, ale někdy může být docela šikovné.
Proč bude Microsoft dávat na výběr z těchto dvou tlačítek? Copilot totiž na řadě notebookových klávesnic nahradil jednu z těchto kláves a vystrnadil je kvůli omezenému prostoru zcela z klávesnice. Tato možnost přemapování je cílená hlavně na uživatele, kteří byli zvyklí pravý Ctrl nebo kontextovou nabídku používat a chybí jim na jejich novém notebooku. Firma nicméně varuje, že kvůli tomu, jak je tlačítko Copilot implementováno, nemusí fungovat některé klávesové zkratky kombinující levý Shift s pravým Ctrl, pokud budou realizované pomocí stisknutí přemapovaného tlačítka Copilot. Doufejme, že to v praxi nebude moc velká nepříjemnost…
Tato aktualizace by měla dorazit automaticky na všechny počítače s Windows 11, nicméně zatím ještě není venku. Microsoft uvádí, že bude vydána „později v letošním roce“, ale není řečeno konkrétní načasování. Copilot tedy budete budete muset na notebooku, který je dost nový na to, aby už byl součástí vlny AI PC, ještě nějakou dobu trpět.
Zdroj: Microsoft