Používáte přihlášení přes Google? Toto jsou 3 důvody, proč byste raději neměli

Tlačítko „Přihlásit se přes Google“ najdete ve většině moderních služeb. U registrace tím můžete elegantně přeskočit vyplňování e-mailu, hesla nebo dalších osobních údajů. Aplikace třetí strany si následně z vašeho Google účtu vezme potřebné informace a vy jen doplníte pár detailů. Jenže tato jednoduchost je vykoupena několika nevýhodami.
1. Bezpečnostní riziko
Google má z pohledu zabezpečení vysoké standardy. Při zapnutém dvoufázovém ověření je riziko kompromitace účtu relativně nízké. Problém ale nastává ve chvíli, kdy do procesu vstupuje služba třetí strany.
Každá aplikace nebo web, přes který se přihlašujete, má vlastní úroveň zabezpečení. A ta nemusí být na stejné úrovni jako u Googlu. Pokud dojde k úniku dat u takové služby, mohou být ohroženy i informace napojené na váš Google účet.
Útočník může získat například vaše jméno, e-mail, profilovou fotku nebo někdy i další údaje, které jste aplikaci povolili. To může vést k následným problémům, jako je zvýšené množství spamu nebo pokusy o phishing či malware útoky přes e-mail.
V nejhorším případě, pokud by došlo ke kompromitaci samotného Google účtu, můžete přijít o přístup ke všem službám, kde jste se přes něj přihlásili. A právě to je jeden z hlavních důvodu pro tradiční přihlášení pomocí kombinace e-mailu a hesla.
2. Různá pravidla pro práci s daty
Přihlášení přes Google zároveň znamená, že dáváte službě třetí strany souhlas k zpracování vašich dat podle jejích vlastních podmínek. A ty se liší platformu od platformy. Některé služby si vezmou jen základní údaje, jako je jméno a e-mail. Jiné ale mohou požadovat i více informací, například adresu nebo telefonní číslo.
Problém je, že uživatelé často tato oprávnění jen rychle odkliknou, aniž by řešili, co přesně sdílí. V případě úniku dat pak může být rozsah ohrožených informací mnohem větší, než by byl u samostatné registrace.
3. Google má o vás k dispozici více dat
Dalším méně viditelným aspektem je samotné propojení účtů. Pokud používáte Google přihlášení, zvyšuje se množství dat, která mohou být propojena s vaším hlavním Google profilem.
To může zahrnovat informace o tom, jaké služby používáte, jak často je navštěvujete nebo jak se v nich chováte. Tyto údaje mohou být následně využívány pro personalizaci obsahu nebo cílenou reklamu. Pro někoho to nemusí být problém, jiní ale vnímají takovou míru propojení jako zásah do soukromí.
Pohodlí versus kontrola
Je ale fér říct, že přihlášení přes Google má své výhody. Je rychlé, pohodlné a v mnoha případech paradoxně i bezpečnější než používání slabých nebo opakovaných hesel. Na druhou stranu tím získáváte závislost na jednom účtu a jedné službě, která se stává klíčem k velké části vašeho digitálního života.
Zdroj: AndroidPolice