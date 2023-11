Nový ovladač pro grafiky Radeon generace Polaris a Vega. Zřejmě „legacy“ bez aktuálních optimalizací

Zrovna nedávno jsme tu probírali informace o tom, že se AMD možná chystá k ukončení ovladačové podpory starších grafik Radeon s architekturami Polaris a Vega (ještě pocházejících z linie architektury GCN a nikoliv RDNA). AMD teď po dvou měsících vydalo první novou verzi ovladačů, která je určená i pro tyto grafiky, takže se zdá, že úplný konec aktualizací pro ně ještě nenastal, současně se ale potvrzuje, že jejich podpora se přesouvá na druhou kolej.

Minulý týden byl publikovaný ovladač AMD Software Adrenalin Edition 23.11.1, který má ovšem dvě různé verze. Ta výchozí podporuje Radeony RX 5000, 6000 a 7000 (a korespondující Ryzeny s integrovanou grafikou architektury RDNA 2 nebo 3). Vedle toho je ale na webu také separátní ovladač pro Radeony RX 400, 500, Radeon Pro Duo, Radeony RX Vega s Radeon VII, plus procesory Ryzen s integrovanou grafikou těchto generací (tedy všechna APU až po Ryzen 5000).

Ovladače pro starší grafiky jsou zřejmě odlišná větev kódu. Podle VideoCardz má standardní ovladač interní číslo verze 23.20.23.01, zatímco ten pro starší karty 23.19.05.01 a „polaris-vega“ je uvedeno dokonce i na konci URL pro tuto verzi ovladače. Dost pravděpodobně mohlo dojít k tomu, že byla vytvořená nová větev kódu, z které byla odebrána podpora architektury GCN kvůli snazší údržbě a dalšímu vývoji. Pro starší grafiky pak byla vytvořena separátní větev odvíjející se z kódu před touto změnou, do kterého budou asi portované například nové bezpečnostní opravy a případné problémy postihující jen stará GPU budou řešena jen v této větvi.





Je to vidět například na to, jak se liší poznámky k vydání. V ovladači pro Polaris a Vegu se neuvádí nové funkce, jen opravy a „známé chyby“ (což jsou identifikované a nahlášené problémy, které mohou být opravené v příštích vydáních). Naproti tomu ovladač pro nová RDNA GPU přináší podporu nových her (Call of Duty: ModernWarfare III, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, The Invincible, JX3 Ultimate) nebo zlepšení výkonu v AI aplikacích pro grafiky architekture RDNA 2 a RDNA 3 (měly by se týkat Stable Difussion, Adobe Lightroom, Da Vinci Resolve, UL Procyon AI). Uvedené opravy chyb se nicméně také mezi oběma větvemi liší.

Nová verze ovladačů pro grafické karty AMD Radeon RX 400, 500 a Vega Autor: AMD, snímek Cnews

Zatím tedy ono opuštění podpory grafik Vega a Polaris není úplné a vychází stále nové ovladače. Je ale jasné, že už budou mít menší péči a objem změn oproti hlavní linii ovladačů, která bude obhospodařovat grafiky linie RDNA.

Do budoucna je také otázka, jak dlouho bude AMD tyto legacy ovladače s menším objemem vývoje a oprav dál aktualizovat a jak častá vydání budou. Je sice pravda, že třeba grafiky starších architektur GCN nebo ještě starší VLIW (pro které nejsou nové ovladače v podstatě od vydání Windows 10) jsou pořád použitelné v kancelářském a podobném nenáročném prostředí, ale hraní her je přece jenom na trvalou podporu a opravy citlivější. Bylo by tedy dobře, kdyby omezení objemu změn v této „legacy“ větvi mělo aspoň ten pozitivní výsledek, že se pak takováto podpora udrží déle…

