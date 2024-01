AMD odhalilo grafiku Radeon RX 7600 XT. Mainstream s vyššími takty a 16GB pamětí

Prakticky současně s odhalením nových grafik Nvidia GeForce RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super a RTX 4080 Super mělo prezentaci na CES 2024 také AMD. A tato společnost také přidává do nabídky grafických karet (u něj Radeonů RX 7000 s architekturou RDNA 3) nový model, byť založený na jednom z již existujících čipů: Radeon RX 7600 XT. Jeho parametry neprosákly předem, takže odhalení je výjimečně i trochu s překvapením.

Ne tedy úplně velikým, protože se naplnila ta možnost, o které jsme minule hovořili jako o pravděpodobnější. Model XT nebude založený na ořezaném 5nm GPU Navi 32 (kde připadala v úvahu prý chystaná varianta Navi 32 XLW), ale stále na 6nm čipu Navi 33, který je již použitý v Radeonu RX 7600. To přináší méně příležitostí ke zvednutí výkonu u modelu XT, ale také to asi má svoje výhody. Karta může být levnější a měla by díky monolitickému čipu mít nižší spotřebu v nečinnosti.

Dvojnásobná paměť a vyšší takty

Radeon RX 7600 XT tedy nakonec je rychlejší verzí Radeonu RX 7600, proti které se odlišuje ve dvou věcech. Tou první je rozšíření paměti na 16 GB, takže podobně jako GeForce RTX 4060 Ti 16GB tento model reaguje na kritiku, že 8GB kapacita je už u dnešních mainstreamových karet málo a hrám brzo přestane stačit. Protože má GPU 128bitovou sběrnici, není možné mu osadit třeba 10 nebo 12 GB a příští možná kapacita je až oněch 16 GB. Tato vyšší kapacita by se také asi mohla hodit při sekundárním využití grafiky pro různé AI aplikace či vývoj, kde je víc paměti výhodou.





Paměti jsou typu GDDR6 a mají vedle vyšší kapacity stejnou frekvenci 18,0 GHz efektivně, takže jejich propustnost (288 GB/s) se neliší. Výkon karty ve hrách se tedy čistě na základě paměti bude zvyšovat jen tehdy, pokud byla u RX 7600 kapacita 8GB byla limitující a už snižovala FPS.

Specifikace Radeonu RX 7600 XT v porovnání s RX 7600 Autor: AMD, via Anandtech

Ovšem karta Radeon RX 7600 XT bude mít obecně vyšší výkon, protože druhý upgrade bude ve frekvencích GPU. K dispozici je stále jen 32 CU architektury RDNA 3 (2048 shaderů), 32 RT jader, 128 texturovacích jednotek a 64 ROP, plus 32MB Infinity Cache. Frekvence boostu je ale 2755 MHz proti 2655 MHz u modelu RX 7600. A herní frekvence je zvýšená na 2470 MHz z 2250 MHz u modelu RX 7600. Je to tedy zrychlení o 3,8–9,8 % proti nižší verzi karty. AMD uvádí teoretický výkon v operacích FP32 na úrovni 22,57 TFLOPS.

Odhalení AMD Radeonu RX 7600 XT: Nárůsty výkonu v některých hrách dle AMD (oficiální benchmarky) Autor: AMD, via Anandtech

Zvýšení frekvencí (a částečně asi také přidání paměti, karta totiž potřebuje osm místo čtyř čipů GDDR6) vedlo ke zvýšení spotřeby. Oproti 165W spotřebě RX 7600 má model Radeon RX 7600 XT již TDP stanoveno na 190 W (o 10 W více než Radeon RX 6650 XT 8GB v minulé generaci). Karta má v referenční podobě dvouslotový chladič o délce 24,1 cm, napájení je už ale dvěma osmipiny, přestože jeden by na tuto spotřebu asi také stačil.

Vedle referenčního modelu by zase měly existovat také nereferenční karty včetně OC modelů. Nereferenční chladiče budou typicky buď dvouventilátorové, nebo tříventilátorové.

Referenční AMD Radeon RX 7600 XT Autor: AMD

DisplayPort 2.1

Třetí menší rozdíl proti běžnému Radeonu RX 7600 je ve výbavě. Použitý čip Navi 33 podporuje DisplayPort 2.1, ale grafiky Radeon RX 7600 ho nemusely povinně poskytovat, řada modelů tak zůstala u méně schopného DisplayPortu 1.4a. AMD ale uvádí, že Radeony RX 7600 XT by již měly DisplayPort 2.1 všechny poskytovat (pravděpodobně v režimu UHBR10).

Oficiálně tato grafika konkuruje modelu GeForce RTX 4060 od Nvidie, má ale nasazenou o něco vyšší cenu – 329 $ (GeForce RTX 4060 Ti ovšem oficiálně stojí až 399 $, a její 16GB model dokonce 499 $, byť neoficiálně už je ve slevách). U nás s DPH to vychází na cca 8900 Kč / 363 €.

Včerejší odhalení bylo zatím jen formální, ale i skutečná fyzická dostupnost karet je již blízko. Reálně karta přijde na trh 24. 1. (stejný den jako GeForce RTX 4070 Ti Super od Nvidie). Zda recenze nevyjdou o pár dní dříve, nevíme. Nejpozději to bude samozřejmě při vydání.

Zdroje: AMD (1, 2), AnandTech