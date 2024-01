Radeon RX 7600 XT bude něco jako GeForce 4060 Ti 16GB od AMD? Má dvojnásobnou paměť

Měli jsme tu teď informaci o tom, že AMD s výrobci karet chystá na nynější měsíc vydání grafiky Radeon RX 7600 XT. V poslední zprávě jsme psali, že ještě nebylo jasné, na základě jakého GPU bude tato grafika postavená – či půjde o zrychlený Radeon RX 7600, nebo naopak spíš o osekaný RX 7700 XT. To se teď asi vyjasnilo dalším únikem v databázi EEC. V té se objevily karty Gigabyte s údajem o kapacitě paměti, který asi říká vše.

V databázi EEC (jedná se o ruskou databázi, do které výrobci registrují hardware, často v předstihu) se objevily dvě karty Radeon RX 7600 XT od Gigabyte, modely Gaming a Gaming OC. Protože ale označení grafik této firmy zahrnuje kapacitu paměti, dozvídáme se z nich, že tyto karty budou osazené 16 GB zřejmě GDDR6. Kódy modelů jsou GV-R76XTGAMING OC-16GD a GV-R76XTGAMING-16GD.

Co to znamená? Radeon RX 7600 XT bude pravděpodobně založený na čipu Navi 33 z Radeonu RX 7600, nikoliv na Navi 32 z Radeonů RX 7700 XT a 7800 XT. Na tuto kapacitu je totiž třeba 128bitová sběrnice, jakou má čip Navi 33. U Navi 32 by se sice také dala docílit použitím 256bitové sběrnice, ale ta pro Radeon RX 7600 XT asi nepřipadá v úvahu, jelikož model RX 7700 XT již ji má jen 192bitovou a do nabídky by to tím pádem moc nesedělo. Realistické konfigurace s Navi 32 by měly 10 GB nebo 12 GB paměti (160 a 192 bitů šířky sběrnice).





Vychází z toho tedy, že Radeon RX 7600 XT bude velmi podobný Radeonu RX 7600, který již teď má plně aktivní GPU Navi 33 s 2048 shadery. Radeon RX 7600 XT by tedy také měl mít také 32 CU a 2048 shaderů (a 32 MB Infinity Cache druhé generace). Možná mu ale AMD přidá vyšší frekvenci, pokud se nějaké MHz navíc z Navi 33 podaří vyrazit, čímž by mohl jeho hrubý herní výkon o pár procent stoupnout.

Radeon RX 7600 XT 16GB v databázi EEC Autor: EEC

Karta by asi mohla mít i o něco vyšší TDP. Hlavní rozdíl ale asi bude v tom, že kapacita paměti bude dvojnásobných 16 GB proti 8 GB u Radeonu RX 7600. Propustnost může ovšem zůstat stejná, pokud AMD nezmění frekvenci pamětí.

RTX 4060 Ti 16 GB v bledě modrém sytě červeném?

Karta by se tak mohla hodně podobat tomu, jak vypadá GeForce RTX 4060 Ti 16 GB od Nvidie vůči běžnému 8GB modelu GeForce RTX 4060 Ti – Radeon RX 7600 XT bude ovšem mít nižší celkový výkon. Také teprve uvidíme, jaký bude za 16GB paměť příplatek. Pokud by byl mírnější, než si účtuje Nvidia, grafika by možná mohla mít i lepší úspěch než 16GB RTX 4060 Ti, kterou čtvrtinový příplatek navíc dělal neatraktivní.

Podobně jakou Nvidie asi bude platit, že u této karty je 16 GB spíše až moc paměti (10–12 GB by asi bylo výhodnější), nicméně důležité je, že se tím eliminuje 8GB limit. V těch hrách, které mají problémy se do 8GB kapacity vejít, by mohlo u těchto karet dojít k příjemnému nárůstu výkonu, byť z oněch dalších 8 GB navíc bude využitý třeba jen malý zlomek. Na druhou stranu hry, které se do 8 GB vejdou, přínos neuvidí. Je možné, že v budoucnu bude takových ubývat a nenažranců přibývat, ale jak rychle, to těžko hádat.

Hodně osekané Navi 32 XLW se 128bitovou pamětí?

Je zde ještě asi nějaká malá šance, že AMD v této kartě použije naopak hodně osekané zmetkové verze GPU Navi 32, které by měly osazené jen dva čiplety MCD a tedy 128bitový paměťový řadič a 32 MB Infinity Cache. Takováto konfigurace by umožnila zapnout Radeonu RX 7600 XT třeba 2304, 2560 nebo až 3072 shaderů, čímž by se výkon už zajímavě odpoutal od úrovně běžného Radeonu RX 7600.

GPU AMD Navi 32 s architekturou RDNA 3 a čtyřmi osazenými MCD čiplety, PCB karty Radeon RX 7800 XT Autor: PowerColor

Nicméně výrobní náklady by byly asi o dost vyšší a lze čekat vyšší spotřebu (pokud by ovšem karta měla znatelně lepší výkon, mohlo by to být odpustitelné). Tuto možnost bychom asi zatím nepovažovali za moc pravděpodobnou, byť je zajímavější.

Je třeba říct, že dle leakera Keplera měla údajně kdysi být plánována verze GPU Navi 32 označená „XLW“, což by teoreticky mohlo být zrovna toto. Ale zase na druhou stranu – pokud by karta měla vyšší počet shaderů někde mezi RX 7600 a RX 7700 XT, pak by to asi už samo dávalo určitou atraktivitu a AMD by nemuselo tlačit na pilu 16GB pamětí, protože s 8GB pamětí by tu sice zase byla ona limitace, ale také značná úspora nákladů. Ještě tedy uvidíme, co se z těchto grafik vyklube.

Zdroje: VideoCardz, EEC, Harukaze5719, Kepler_L2