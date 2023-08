Radeon RX 7800 XT a RX 7700 XT odhalené, prostřední grafiky generace RDNA 3 za 12–14 tisíc

Jak už se vědělo předem, AMD v pátek na veletrhu Gamescom vydalo či přesněji řečeno formálně odhalilo dvě nové grafiky Radeon architektury RDNA 3, které doplňují prostředek nabídky mezi levnější model Radeon RX 7600 s čipem Navi 33 a výkonné highendové Radeony RX 7900 XT a XTX s čipletovým GPU Navi 32. Mezi ně teď přichází dvě grafiky používající menší čipletové GPU Navi 32 a k němu 12 a 16 GB paměti.

Navi 32 je dost podobné Navi 32 – je tvořené kombinací 5nm čipletu s výpočetními jednotkami (GCD) – ten je zde nový a obsahuje 60 CU, čili 3840 shaderů, 240 texturovacích jednotek a 60 Ray Acceleratorů pro ray tracing. K tomuto čipletu jsou připojené 6nm čiplety MCD obsahující část paměťového řadiče a Infinity Cache, které jsou společné s loni vydaným Navi 31.

Toto menší GPU Navi 32 ale používá jen čtyři (ve své maximální konfiguraci), což mu dává 256bitovou sběrnici a 64MB Infinity Cache. GPU má k dispozici 96 jednotek ROP a celkem by mělo obsahovat 28,1 miliardy tranzistorů.

Oficiální vizualizace GPU Navi 32 Autor: AMD

Radeon RX 7800 XT

Výkonnější z dvou grafik, které v pátek AMD odhalilo, je Radeon RX 7800 XT. Ten má toto GPU plně aktivní s 60 CU, 3840 shadery, 240 texturovacími jednotkami a 60 Ray Acceleratory. Ve specifikacích jsou uvedené i AI jednotky (120 kusů), ty jsou ale součástí standardní architektury RDNA 3 a mají je už i ostatní Radeony RX 7000. Tyto AI jednotky jsou více integrované do výpočetní jednotky CU a používají její hardware, nejsou od ní oddělené.





Více: Rozbor GPU architektury RDNA 3: Nová CU a Media blok, akcelerace AI, DP 2.1 pro next-gen 8K monitory

Radeon RX 7800 XT má ke GPU připojených 16 GB paměti GDDR6 na efektivní frekvenci 19,5 GHz, využívaje pro ně plnou 256bitovou sběrnici. Znamená to propustnost 624 GB/s. Infinity Cache má plnou 64MB kapacitu a bude vylepšovat „efektivní“ paměťovou propustnost dál.

Karta má referenční takty GPU 2124 MHz (to je tzv. herní frekvence) až 2430 MHz (to je uváděný takt boostu). Teoretický výkon je uváděn 37 TFLOPS ve výpočtech s hodnotami FP32. TDP bylo stanoveno na 263 W, je tedy plus minus stejné jako u speciálního modelu Radeon RX 7900 GRE. Obě tyto grafiky lze vnímat jako určité nástupce 250W Radeonu RX 6800 v minulé generaci.

Nynější modely rodiny grafik AMD Radeon RX 7000 Autor: AMD

Radeon RX 7700 XT

Osekaný model Radeon RX 7700 XT má konfiguraci, která je částečně osekaná, částečně ale i dost podobná dražší kartě – totiž po stránce výpočetních jednotek. Aktivních bylo ponecháno 54 CU z 60, tedy 90 %. Očekáváno bylo, že druhý model v řadě bude osekaný víc (obvykle to tak bývá, Nvidia často jde na 70–75 %), AMD ale asi tuto kartu chtělo posunout blíž vyššímu modelu. RX 7700 XT tedy obsahuje 3456 shaderů, 54 Ray Aceleratorů a 216 texturovacích jednotek. Karta má ale navíc ještě nastavené vyšší takty než předchozí model, takže v hrubém výkonu by mohla být ještě blíže RX 7800 XT, než oněch 90 %.

Herní frekvence je udávána 2171 MHz a takty boostu 2544 MHz. Karta s tím má oficiálně uváděný teoretický výkon 35 TFLOPS, tedy okolo 95 % předchozího modelu. V tomto procentu je ovšem nějaký ten plus minus autobus, protože vycházíme z údajů zaokrouhlených na jednotky TFLOPS. Podle specifikací (pokud v nich není chyba) má Radeon RX 7700 XT mimo jiné i stejný počet ROP (96) jako vyšší model.

Nevýhoda je, že také TDP je blízko předchozímu modelu – 245 W. Pokud tedy někdo chtěl od Navi 32 třeba 200W úspornější grafiku, má tady smůlu. Byť je možné, že ještě později přijde něco jako úspornější model RX 7700, který by také mohl být levnější, protože mezi RX 7700 XT a RX 7600 je dost velké volné cenové rozpětí.

Specifikace grafik AMD Radeon RX 7700 XT a RX 7800 XT Autor: AMD

Zatímco v hrubém výkonu bude karta takto olizovat model RX 7800 XT, už drastičtěji je osekaná na pamětech. Dostala 12GB paměť GDDR6, což ji zlevňuje. Aktivní má zřejmě jen tři MCD a tudíž 192bitovou paměťovou sběrnici a 48MB Infinity Cache. Paměti jsou navíc pomalejší, běží na 18,0 GHz efektivně, což je propustnost 432 GB/s (výkon ale bude o ěco lepší, než co by toto číslo slibovalo v minulosti, díky vlivu Infinity Cache).

Karta tedy má téměř stejně vysoký hrubý výkon (přes 90 %) jako vyšší model, ale má k dispozici jen 69 % paměťové propustnosti. Toto znamená, že karta bude nejvíc vyhovovat hráčům používajícím monitory s nižším rozlišením (1920 × 1080, možná ještě 2560 × 1440) a to klidně i při vysokých snímkových frekvencích. Tam by mohla často být hodně blízko modelu RX 7800 XT. Ale ve vyšších rozlišením (3840 × 2160) se asi rozdíl mezi oběma grafikami dost roztáhne. Na to, jak přesně bude výkon vypadat, si ale počkejte až na recenze.

Obě grafiky podporují hardwarové enkódování AV1 a ostatní novinky architektury RDNA 3, včetně výstupů DisplayPort 2.1 (pro které se teď začínají objevovat první monitory schopné je využít). Výstupy DisplayPort 2.1 by měly u Navi 32 podporovat režim UHBR 13.5 jako grafiky Radeon RX 7900 GRE / XT / XTX s Navi 31, zatímco u Radeonu RX 7600 s Navi 33 je podporovaný pomalejší režim UHBR 10 (ten nabízí také karty Intel Arc).

Dostupnost za 11 dní

V prodeji se oba tyto modely objeví přespříští týden, přesněji ve středu 6. 9. Ceny jsou oficiálně stanovené tak, že plnotučný model Radeon RX 7800 XT vás vyjde 499 $, což je s daní při nynějších kurzech necelých 13 500 Kč nebo 559 €. Tato karta tedy míří cenově proti GeForce RTX 4060 Ti 16 GB. To v nabídce Nvidie není moc výhodný model, typicky je lepší připlatit a jít až na RTX 4070. Radeon RX 7800 XT teď tedy může být alternativní řešení, které má oficiální cenu identickou jako RTX 4060 Ti 16 GB. Nicméně grafika AMD má výrazně vyšší spotřebu.

Osekaný model Radeon RX 7700 XT má pak nastavenou cenu 449 $ – u nás s DPH to momentálně vychází na 12 100 Kč / 503 €. Na této pozici oficiálně Nvidia žádnou kartu nemá, je to napůl cesty mezi GeForce RTX 4060 Ti 8GB a 16GB. Podobně jako u počtu výpočetních jednotek tedy není velký cenový rozdíl v porovnání s Radeonem RX 7800 XT (10 %). Možná tedy bude z obou karet atraktivnější ta vyšší s neosekanou pamětí (a paměťovou propustností). I když opět – uvidíme, jak dopadnou recenze.

Na oba modely by se jinak měla vztahovat akce, kdy AMD přidává ke grafikám Radeon zadarmo hru Starfield od Bethesdy. Akce platí do 30. 9., takže po první tři týdny prodejů se bude dát využít i s Radeonem RX 7700 XT a RX 7800 XT.

Více: Ke grafikám Radeon a procesorům Ryzen je teď zadarmo open-world RPG Starfield od Bethesdy

Referenční AMD Radeon RX 7800 XT Autor: AMD

Radeon RX 7800 XT bude dostupný v různých nereferenčních verzích, které asi většinou budou mít chladiče s třemi ventilátory (i když budou i nějaké kratší levnější karty, například provedení Pulse firmy Sapphire bude jen dvojventilátorové). AMD bude nabízet referenční Radeon RX 7800 XT se svým vlastním chladičem, který také bude dvojventilátorový s tloušťkou 2,5 slotu a délkou 26,7 cm. Napájení je dvěma osmipiny.

Naproti tomu Radeon RX 7700 XT toto referenční provedení údajně používat nebude, tato grafika bude prodávaná jen v nereferenčních provedeních různých výrobců – ta budou obvykle používat tytéž chladiče jako modely RX 7800 XT.

Zdroje: AMD (1, 2, 3), AnandTech