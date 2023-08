AMD v pátek odhalí Radeon RX 7800 XT a také levnější Radeon RX 7700 XT

Před časem firma PowerColor provalila kompletně (respektive s výjimkou TDP a ceny) chystanou grafiku Radeon RX 7800 XT a vyhlížíme teď její vydání. To se podle všeho spustí nyní. AMD avizuje, že na nyní běžícím veletrhu Gamescom bude odhalená nejen tato karta, ale i levnější sesterský model Radeon RX 7700 XT s 12GB pamětí. Vyjdou tak obě dvě karty s novým GPU Navi 32 a toto odhalení by mělo nastat již v pátek, respektive v sobotu.

AMD nejprve už minulý týden avizovalo, že na Gamescomu vyjdou nějaké novinky ještě bez bližšího upřesnění. Dnes už ale bylo potvrzeno, že půjde opravdu o tyto nové grafiky. Veletrh Gamescom běží od 23. 8. do 27. 8. a výrobci karet na něm vystavují svoje grafické karty. A prezentují už i právě nové chystané modely, které AMD teprve oznámí právě v průběhu akce.

ASRock má totiž ve své výstavce mezi grafikami tři karty, které zatím nejsou ukázané a je místo nich na poličce jen symbolická papírová maketa s popiskem „AMD RDNA 3“. Na té je pak uvedené datum „26. August“. To značí, že AMD tyto grafiky odhalí v průběhu veletrhu a až poté je ASRock ukáže už v reálné podobě.





Vedle ASRocku ukázal na vydání těchto karet také PowerColor, který se opět moc na nic neohlížel a na Twitteru ukázal rovnou i obrázek části chystané karty s textem implikujícím přicházející odhalení. Na fotografii je vidět popis Hellhound, takže zachycený model grafiky je patrně toto provedení. Podle webu VideoCardz chystá PowerColor také levnější kartu s označením Fighter a o třetím dražším provedení Red Devil už víme z onoho úniku na webu firmy. Jak budou tato provedení distribuována mezi modely RX 7800 XT a RX 7700 XT, zatím není známo.

PowerColor Radeon RX 7800 XT Hellhound Autor: PowerColor

Radeony RX 7800 XT a RX 7700 XT jsou osazené GPU Navi 32 s 3840 shadery, 64MB Infinity Cache a 256bitovou paměťovou sběrnicí. RX 7800 XT by měl mít plnou konfiguraci s 16GB pamětí, model RX 7700 XT bude osekaný a použije jen 192bitové paměti (12 GB, 48MB Infinity Cache). Je pravděpodobné, že část karet použije stejné PCB, jaké již bylo vidět u karet Radeon RX 7900 GRE, protože to by asi mělo být kompatibilní s Navi 32. Obvykle by to tedy asi byly tříventilátorové karty.

Odhalení v pátek a sobotu

Podle VideoCardz by se první část informací ke kartám snad měla dostat ven v pátek 25. 8. odpoledne (veletrh se odehrává v Německu, takže žádné nepříjemné časové posuny). V té době se totiž bude pořádat akce AMD Gaming Festival, jež má začít v 12:00 a má pokračovat do 17:00, kdy vystoupí Scott Herkelman z GPU divize AMD. Právě během jeho prezentace by mohly být nové grafiky poodhalené či nějak oficiálně oznámené. Specifikace tedy zřejmě budou sdělené tento den.

PowerColor Radeon RX 7800 XT 16GB Red Devil Autor: PowerColor

Další informace pak asi mohou být sdělené v sobotu, případně v sobotu dojde k odhalení oněch karet na stáncích výrobců. Každopádně během těchto dvou dní by Radeony RX 7800 XT a RX 7700 XT měly být zveřejněné, snad už i s informací o tom, kolik budou stát a kdy se budou dát koupit. Začátek prodeje a recenze ale asi budou o něco později. V současnosti bývá mezi odhalením a prodejem typická mezera o délce jeden až dva týdny.

