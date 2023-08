Radeon RX 7800 XT 16GB je za dveřmi. PowerColor ukázal kartu i Navi 32, prozradil o ní všechno

Včera jsme tu měli oficiálně nově vydané profi Radeony Pro a zmiňoval jsme drby o tom, že by mohl vyjít také levný hráčský Radeon RX 7500. Ale vzápětí se ukázalo, že nejblíž v potrubí je zřejmě výkonnější model – Radeon RX 7800 XT, který se zařadí pod model RX 7900 GRE, jenž bude u nás asi jen pro OEM trh. Teď totiž o prvně zmíněné grafice s čipem Navi 32 vyzradil v podstatě všechno PowerColor a je jen otázka, kdy se dostane do obchodů.

Na webu PowerColoru, což je jeden z hlavních výrobců grafik věnujících se čistě kartám s GPU od AMD, se objevila kompletní prezentace grafiky Radeon RX 7800 XT v provedení Red Devil OC („RX 7800 XT 16G-E/OC“). AMD zatím tento model oznámený nemá, a jde tedy asi o klasický případ, kdy partner vypustí, co nemá, nebo ulije start.

Druhé GPU řady RNDA 3 venku po dlouhé prodlevě

PowerColor ukázal přímo oficiálně obrázky karty, které můžete vidět zde v článku, a podobně jako v případě Radeonu RX 7900 GRE také použité GPU. Na obrázku PCB je vidět, že jde o čipletové GPU Navi 32 se čtyřmi MCD okolo hlavního GCD čipletu.

GPU Navi 32 na grafice PowerColor Radeon RX 7800 XT 16GB Red Devil Autor: PowerColor

Grafika RX 7800 XT poskytuje 3840 shaderů a 60 ray acceleratorů, což by měla zřejmě být plná konfigurace daného GPU – zatím totiž všechno sedí oproti informacím o tomto GPU, které unikly bez pár dnů před rokem. Navi 32 pravděpodobně bude mít 64MB Infinity Cache (kvůli čtyřem MCD), byť to ve specifikacích PowerColor neuvádí.

Grafika bude dle očekávání používat 256bitovou paměťovou sběrnici s 16GB pamětí GDDR6. AMD u ní použije nižší frekvenci než u highendových modelů – jen 18,0 GHz efektivně. Karta tak bude mít stejnou propustnost jako model RX 7900 GRE (nebo Radeon RX 6950 XT) – 576 GB/s.

PowerColor Radeon RX 7800 XT 16GB Red Devil Autor: PowerColor

Takty GPU jsou v rychlejším ze dvou režimů, které karta poskytuje, 2255 MHz (herní frekvence) až 2565 MHz (boost). Toto je ale režim označený OC. Druhý pomalejší režim označený STD/Silent má herní frekvenci 2210 MHz a takt boostu 2520 MHz. Tyto takty spíše budou odpovídat referenčním frekvencím, které má model RX 7800 XT oficiálně používat bez přetaktování. Není ale vyloučeno, že i v tomto profilu už je zahrnuto nějaké přetaktování, takže frekvence berte spíše orientačně.

PowerColor Radeon RX 7800 XT 16GB Red Devil Autor: PowerColor

Tato konkrétní karta bude chlazena třemi 100mm ventilátory (s okružím pro lepší stabilitu a nějakým japonským dvojkuličkovým ložiskem), včetně 0dB režimu, zapínajícího ventilátory až od 60 °C. Používá VRM s 11+3+1 fázemi DrMOS pro GPU a 2+1 fázemi pro GDDR6. PCB je 14vrstvé a karta má dva BIOSy, jakož i nějaké ARGB podsvícení.

Co zatím PowerColor neprozradil, je TDP karty. Protože jde o OC model, stejně by možná bylo vyšší než referenční, ale ani takovou nepřímou indicii bohužel únik nedodává. Je otázkou, zda bude karta mít TDP spíše blíže k 200 W, což by bylo vítáno, nebo spíše někde okolo 250 W a výš (Radeon RX 7900 GRE má být 260W karta). Asi by to minimálně mohlo být více než 225 W, protože napájení je dvěma osmipinovými konektory. Pravda, může to být i proto, že je PCB sdílené s RX 7900 GRE.

Specifikace grafiky PowerColor Radeon RX 7800 XT 16GB Red Devil Autor: PowerColor

Specifikace ještě prozrazují, že grafika bude klasicky používat rozhraní PCI Express 4.0, takže se nestalo, že by AMD třeba už u tohoto novějšího GPU zprovoznilo PCI Express 5.0. Není sice uvedeno, že by rozhraní mělo 16 linek, ale nečekáme, že by bylo osekáno. Karta PowerColoru bude mít standardní skladbu výstupů s třemi DisplayPorty 2.1 a jedním HDMI 2.1.

Zajímavá je poznámka, že jen dva porty mohou současně používat vyšší rychlosti DP 2.1, při zapojení třetího už ten může běžet jen na standardu DP 1.4a. Patrně jde o nějaký limit použitého výstupního bloku GPU Navi 32. Bohužel není sděleno, zda grafika umí porty UHBR13.5, nebo jen UHBR10 s nižší propustností, jako nyní Radeony Pro W7600 a W7500. Maximální rozlišení je dle specifikací 7680 × 4320 bodů. Snad to bude na frekvenci vyšší než 60 Hz (což je asi největší přínos DP 2.1), přesný údaj ale chybí.

PowerColor Radeon RX 7800 XT 16GB Red Devil Autor: PowerColor

Cena zatím není známá

Web PowerColoru také – jak se dalo čekat – neukazuje nic o doporučené ceně. Ta bude samozřejmě u této karty kritická a bude na ní záležet, jak zajímavá pro hráče bude. I pokud pomineme grafiky GeForce, je tu totiž konkurence v podobě modelů jako Radeon RX 6800 a 6800 XT, které lze teď sehnat s různými slevami.

