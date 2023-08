AMD vydalo Radeony Pro W7600 a W7500. Může přijít i levná herní karta Radeon RX 7500

Vydávání nové generace grafických karet s architekturou RDNA 3 a 5nm čipy jde u AMD dost pomalu i kvůli tomu, že prostřední čip v nabídce, Navi 32, z nějakého důvodu mešká prakticky tři čtvrtě roku. Už ale aspoň přicházejí levnější karty s malým 6nm čipem Navi 33. Po Radeonu RX 7600 teď dorazily profi verze Radeon Pro WX7600 a velmi úsporná WX7500. Druhý model je zajímavý, protože soudě dle něj by měl přijít i hráčský Radeon RX 7500.

Radeon W7600 je hodně blízký hernímu Radeonu RX 7600, ale je nastavený na o něco nižší výkon s výrazně nižším TDP, takže bude mít lepší energetickou efektivitu. GPU má plný počet aktivních CU (32) a 2560 shaderů / 32 Ray Acceleratorů, ale je seštelováno tak, aby celková spotřeba grafiky byla maximálně 130 W (to je TDP) proti 165 W u modelu RX 7600.

Nejsou uvedené frekvence, ale podle toho, že teoretický hrubý výkon ve výpočtech v FP32 se snížil z 21,75 TFLOPS (RX 7600 při boostu 2655 MHz) na 2,0 TFLOPS, by boost asi měl být 2440 MHz. Na webu AMD se chybně uvádí počet shaderů 2440, což je jistě omyl a nejspíš je to zbloudilý údaj o frekvenci, který lze asi brát jako potvrzení předešlého výpočtu. Základní a herní frekvence asi ale mohou být snížené o větší rozdíl.

AMD Radeon Pro W7600 Autor: AMD

Paměti má grafika stejné – 8 GB GDDR6 na efektivní frekvenci 18,0 GHz, což dává propustnost 288 GB/s. Navíc pak 32MB Infinity Cache druhé generace v GPU.

Grafika má provedení jednoslotové karty o délce 241 mm a s plnou výškou, rozhraní do systému je PCI Express 4.0 ×8, což je dáno čipem Navi 33. Chladič je typu blower s radiálním ventilátorem a karta se napájí jedním šestipinem. Osazené jsou samé výstupy DisplayPort 2.1, celkem čtyři. AMD uvádí doporučenou prodejní cenu 599 $, u nás by to při aktuálním kurzu a s DPH bylo 16 000 Kč nebo 662 €.

Je to samozřejmě výrazně horší než za herní kartu, to je ale dáno tím, že tyto Radeony Pro mají navíc podporu profesionálního CAD/CAM a grafického softwaru a další nadstandardní funkce.

Podpora DisplayPortu 2.1 na Radeonech Pro W7600 a W7500 Autor: AMD

Modely WX7600 a WX7500 by měly mít všechny výhody architektury RDNA 3 jako dražší modely WX7800 a WX7900, s výjimkou UHBR20 výstupu DisplayPort 2.1. Tyto modely umí jen o pomalejší režim UHBR10 s poloviční propustností, ale stále vyšší, než je dosažitelné s DP 1.4a. Karty by zřejmě měly umět minimálně 10K monitory vedly 8K.

RDNA 3 se spotřebou jen 70 W

Radeon W7500 je osekaná verze s jen 28 CU, což dává 1792 shaderů (28 Ray Acceleratorů). Tato grafika má ale výrazně ubranou spotřebu (a výkon). Frekvence boostu je jen 1700 MHz s teoretickým výkonem 12,2 TFLOPS v FP32. Výměnou za to má celá karta maximální spotřebu (TDP) jen 70 W.

AMD Radeon Pro W7500 Autor: AMD

Tato karta se tedy obejde bez přídavného napájení. Až na absenci konektoru je ale fyzické provedení podobné se stejným jednoslotovým chladičem, který byl jen o něco zkrácen (216 mm). Nejde tedy o nízkoprofilovou kartu. PCB je ale zřejmě shodné zůstaly i čtyři DisplayPorty 2.1.

Kvůli spotřebě jsou zpomalené i paměti, které sice mají plnou šířku 128 bitů, ale propustnost jen 172 GB/s (pokud nejde o nějakou chybu, odpovídalo by to efektivní frekvenci jen 10,75 GHz). Vzhledem k současné redukci hrubého výkonu toto asi nemusí být limitující, kapacita zůstává plných 8 GB.

Cena tohoto modelu bude 429 $ (11 500 Kč / 474 €). Obě karty by měly být již nyní v prodeji coby samostatné komponenty, tedy na retailovém trhu. Později v letošním roce by se měly objevovat i v nějakých hotových pracovních stanicích a sestavách, ale dostupnost na volném koncovém trhu tentokrát OEM trh předchází.

Parametry grafik AMD Radeon Pro W7600 a Radeon Pro W7500 Autor: AMD

Herní Radeon RX 7500?

Obdobná herní grafika s číslem 7500 zatím není, ale existence profi konfigurace by ji možná mohla předpovídat. Podle neověřených drbů na Twitteru totiž prý AMD možná chystá také herní Radeon RX 7500, který by měl rovněž čip Navi 33 ořezaný na 28 CU neboli 1792 shaderů. Takováto herní verze by ale nebyla zaměřená na velmi nízkou spotřebu, ale spíš na vyšší výkon.

Podle účtu All The Watts! (sic) by Radeon RX 7500 měl mít 1792 shaderů při spotřebě (TDP) okolo 130 W, tedy spíše jako model W7600. Kapacita paměti by byla 8 GB GDDR6. Nemáme údaje o frekvencích nebo předpokládaném výkonu, který by byl nižší proti RX 7600 vzhledem k počtu jednotek, ale navíc také úměrně nižším taktům (kvůli redukci TDP).

Cena by prý mohla být 219 $ (5850 Kč / 242 € s DPH), ale toto vše zatím berte s velkou rezervou. Není jasné, o jak horkou stopu jde. Levnější model nové generace, který by mohl nahradit Radeon RX 6600, by ale nabídce grafik AMD slušel, tak doufejme, že něco podobného v přípravě je.

