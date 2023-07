Radeon RX 7900 GRE vydán: specifikace, TDP a cena. Bude k dostání i u nás, přes OEM trh

Překvapivý „čínský“ model grafiky Radeon, v kterém se poprvé objevilo GPU Navi 31 v hybridní verzi používající menší pouzdro čipu Navi 32, byl v pátek oficiálně vypuštěn na trh. Radeon RX 7900 GRE se začal prodávat skutečně v Číně, ale na trhu bude nakonec celosvětově, takže se může dostat i k vám. Stojí tedy za to podívat se na specifikace a cenu, které z této grafiky dělají následníka modelů jako RX 6800 či RX 6800 XT.

Grafika Radeon RX 7900 GRE je nakonec o něco slabší, než to chvíli vypadalo. GPU založené na Navi 31, ale jen se čtyřmi aktivními MCD čiplety, má aktivních 80 CU, neboli 5120 shaderů – o 256 shaderů méně, než Radeon RX 7900 XT (že bude GRE také mít 84 CU, tedy nebyla pravda). Interně má tato konfigurace údajně označení Navi 31 XL.

Spolu s 256bitovou sběrnicí a 16GB pamětí GDDR6 tedy tato karta hodně připomíná konfiguraci Radeonu RX 6900 XT nebo 6950 XT. Má ale nižší TDP, jen 260 W. AMD samotné kartu ve svých materiálech srovnává s Radeonem RX 6800 XT, model 7900 GRE je tak přes vyšší číslo (900) možná míněn spíše na místo hypotetické karty 7800 XT (i když ta asi pořád také může vyjít).

Specifikace grafiky AMD Radeon RX 7900 GRE Autor: AMD, via VideoCardz

5120 shaderů má podobnou boostovou frekvenci (2245 MHz) jako Navi 21 v Radeonu RX 6800 XT (2250 MHz), ale nižší Game Clock – jen 1880 MHz (proti 2015 MHz u RX 6800 XT). Takt pamětí je 18,0 GHz efektivně, tedy nižší než u dražších modelů 7900 XT a XTX. Karta má tím pádem stejnou propustnost 576 GB/s jako Radeon RX 6950 XT. Infinity cache je dle očekávání jen 64MB, což je dáno 256bitovou sběrnicí a čtyřmi MCD.

Podle fotek má GPU opravdu ono zmenšené pouzdro – projevuje se to zúžením ochranného plechového rámečku okolo čipu (čipletů). V tomto zmenšeném pouzdru je pořád celé GCD Navi 31 se všemi šesti MCD okolo – tedy nejen čtyřmi. Ale je možné, že dva nepoužívané kusy jsou jen falešná křemíková vycpávka mající roli „podpory“, nebo jde o defektní kusy. Menší plocha pouzdra je asi dosažená tím, že v substrátu nejsou kontakty pro celou 384bitovou sběrnici Navi 31, ale jen pro 256 bitů. A možná také méně napájecích kontaktů. Je pravděpodobné, že eventuální levnější Navi 32 se bude dát osadit na stejná PCB, jako tento hybrid.

Radeon RX 7900 GRE – Navi 31 v menším pouzdru založeném na Navi 32 Autor: PowerColor

Proti modelům starší generace by modelu RX 7900 GRE měla pomáhat vylepšená architektura RDNA 3, jejíž vliv bude asi na této grafice zajímavé pozorovat v přímém porovnání s RX 6900 XT a 6950 XT. Díky RDNA 3 bude mít také tato grafika výhody ve výbavě – zejména podporuje DisplayPort 2.1 pro připojení budoucích monitorů s vysokým rozlišením (nebo obnovovací frekvencí) a hardwarové enkódování do formátu AV1.

Více: Rozbor GPU architektury RDNA 3: Nová CU a Media blok, akcelerace AI, DP 2.1 pro next-gen 8K monitory

Podle čínských recenzí je grafika rychlejší než GeForce RTX 4070 a mohla by se pohybovat někde okolo Radeonu RX 6950 XT. Proti Radeonu RX 7900 XT je o poznání pomalejší, což asi dává smysl, když byla vedle frekvence, šířky a kapacity pamětí snížená také spotřeba a tím frekvence GPU, jemuž chybí i pár CU. Cena je oficiálně 649 $, což by odpovídalo penězům, za které šel před dvěma a půl lety oficiálně na trh Radeon RX 6800 XT. U nás by to odpovídalo 17 050 Kč nebo 713 €. Je možné, že dřív nebo později se bude tato grafika prodávat za méně něž tuto doporučenou částku, jako je tomu u ostatních modelů.

PowerColor AMD Radeon RX 7900 GRE Red Devil Autor: PowerColor

Karty Radeon RX 7900 GRE vyrábí Sapphire, PowerColor a XFX, přičemž by ještě mohlo existovat čtvrté referenční provedení od AMD v podobném designu jako mají Radeony RX 7900 XT.

Čínský Radeon RX 7900 GRE bude i v Evropě

Je tu nová podstatná nová informace. Tato karta zpočátku byla popisována jako speciální čínská edice (GRE znamená Golden Rabbit Edition, dle aktuálního roku králíka v čínském kalendáři), ale nakonec bude dostupná globálně, což se u těchto speciálů většinou nedělo. Přímo AMD potvrdilo, že v Číně bude karta exkluzivně dostupná v koncovém „retailovém“ prodeji, ale ve zbytku světa se také bude prodávat v hotových počítačích, čili bude dostupná na OEM trhu (prodejcům počítačů a sestav). Touto cestou už se Radeony RX 7900 GRE stihly objevit v nabídce výrobců PC v Austrálii a také v Německu.

PowerColor AMD Radeon RX 7900 GRE Red Devil Autor: PowerColor

Je možné, že karty bude nabízet i nějaký prodejce u nás. Nicméně když už se karty dostanou mimo Čínu přes OEM kanál, je asi i ne úplně malá pravděpodobnost, že časem prosáknou oficiálně nebo polooficiálně i do běžného prodeje samostatně, podobně jako procesory (stalo se to třeba s desktopovými APU Ryzen 4000G.

Zdroje: VideoCardz (1, 2, 3), PowerColor