Radeon RX 7900 GRE má asi nové GPU, hybrid Navi 32 a 31. Může se objevit v dalších kartách

Ryzen 5 7500F nakonec zřejmě nebude jen pro Čínu, ale vypadá to, že také druhá čínská specialita AMD v podobě grafiky Radeon RX 7900 GRE by mohla být pozoruhodná i pro zbytek světa. Objevily se totiž první obrázky které naznačují, že není založená jednoduše na nepovedených kusech z výroby Navi 31, ale že místo toho zřejmě má nové GPU. A to už patrně čistě čínskou exkluzivitou nezůstane, ale objeví se určitě i jinde.

GPU má stejně jednotek jako RX 7900 XT

Vydání grafiky Radeon RX 7900 GRE má v Číně nastat tento týden 28. 7., takže nejpozději tehdy se objeví nějaké rozborky a podrobné specifikace. Nicméně už máme důležité věci z úniků. Je známo, že karta bude mít 16 GB paměti GDDR6 s 256bitovou sběrnicí. Podle leakera wxnoda z Twitteru má GPU aktivních 84 CU (5376 shaderů), což je pozoruhodné – jde o stejnou konfiguraci, jakou má Radeon RX 7900 XT. Tím pádem bude výkon lepší, než jsme předpokládali.

Model by se tedy dal v podstatě označit za Radeon RX 7900 XT 16 GB, byť je ještě možné, že mu budou zhoršené frekvence. S šířkou pamětí se určitě zmenší i Infinity Cache z 80 na 64 MB, což obecně zhorší výkon i mimo efekt samotného zmenšení paměti a snížení její propustnosti.

Wxnod zejména ale ukázal fotografie Radeonu RX 7900 GRE od Sapphire v provedení Nitro+ s trojventilátorovým chladičem (můžete je vidět zde). Ty jsou důležité kvůli tomu, že je na nich vidět „otisk“ GPU ze spodní strany GPU s různými SMD součástkami. Tyto spodky PCB bývají plochou a rozložením součástek dost charakteristické pro každé konkrétní GPU a této karty to zezadu rozhodně nevypadá, jako by na desce karty bylo osazeno GPU Navi 31, které jsme v této kartě očekávali.

Zdá se, že Radeon RX 7900 GRE by tím pádem mohl být první kartou s novým typem GPU, o kterém se před časem objevily spekulace či informace: AMD prý totiž chystá hybrid mezi Navi 31 a méně výkonnou čipletovou variantou Navi 32. Tato verze by měla hlavní GPU Compute čiplet (GCD) z Navi 31, takže by teoreticky mohla mít až 96 CU (6144 shaderů) jako Radeon RX 7900 XTX. Ale osazené by měla jen čtyři MCD čiplety, což by dávalo jen 64 MB Infinity Cache a 256bitovou paměťovou sběrnici, na které by tedy sedělo 16 GB paměti GDDR6.

Důležité by bylo, že by se toto GPU vešlo do zmenšeného pouzdra stejného rozměru, jaký má Navi 32. Je dokonce možné, že jsou pouzdra kompatibilní. To by umožnilo zaměňovat Navi 32 a toto hybridní Navi 32/31 (které bude výkonnější) na stejných PCB. Zejména by to ale umožnilo použití v noteboocích, takže by se dala vyrobit mobilní grafika s 256bitovou 16GB pamětí, ale s hrubým výpočetním výkonem Navi 31.

Dostupnost mimo Čínu?

Informace o takovémto hybridu přinesl před měsícem youtuber Moore's Law is Dead. Fotky Radeonu RX 7900 GRE tedy zřejmě potvrzují jeho tehdejší zprávu.

Použití takovéhoto GPU o hodně zvyšuje pravděpodobnost, že se karta (už asi jako pouze Radeon RX 7900) objeví i na dalších trzích, nebo že se mimo Čínu objeví nějaká podobná grafika s lehce jinými specifikacemi založená na stejném základě. Primárním cílem tohoto hybridu budou sice herní notebooky, ale je otázka, zda v nich AMD může mít dost velký odbyt na to, aby se projekt vyplatil.

I do grafických karet pro desktop by toto GPU dávalo hodně smyslu. Zvlášť v dnešní situaci, kdy Radeony RX 7900 XT a 7900 XTX hodně zlevňují a dostávají se do konkurence s grafikami Nvidie, které mají výrazně menší kapacity RAM. To je pro Nvidii výhoda, protože její modely jsou levnější na výrobu. Karty jako Radeon RX 7900 by s užší sběrnicí a levnějšími výrobními náklady by tento hendikep odebraly – byť by se tím zase ztratila větší paměť coby konkurenční výhoda.

